Как правильно выложить тротуарную плитку, чтобы она не поплыла после первого дождя

Красивые мощёные дорожки на дачном участке не только украшают территорию, но и делают её более удобной. Один из самых доступных и долговечных материалов для такого покрытия — тротуарная плитка. Её можно уложить своими руками, если знать основные этапы работы. Разбираемся, как правильно подготовить поверхность, подобрать материалы и сделать укладку, чтобы дорожка прослужила долгие годы.
Прежде чем приступить к работе, важно выбрать подходящий вид покрытия.
Вот самые популярные варианты:
Для пешеходных дорожек толщина плитки должна быть не менее 40 мм, а для площадок, где будут стоять автомобили — от 60 мм.
Перед началом работы определитесь с формой и размерами дорожки или площадки. Разметьте границы, вбейте колышки и натяните между ними шнур, чтобы получить ровную линию.
Бордюрный камень закрепляет края дорожки и предотвращает расползание плитки. Бордюры устанавливают в заранее подготовленные углубления, фиксируя их цементным раствором.
На дно выкопанной траншеи укладывают геотекстиль — он защитит основание от вымывания. Затем засыпают песчано-гравийную смесь и тщательно трамбуют. Слой должен быть плотным, чтобы плитка в дальнейшем не проваливалась.
Для устойчивости плитки основание дополнительно засыпают смесью цемента и песка (1:5). Её разравнивают, проверяя горизонтальность с помощью уровня.
Начинать работу лучше с угла или с самого заметного участка дорожки. Плитку укладывают по одной, плотно прижимая к соседним элементам и осаживая резиновым молотком. После выкладки нескольких рядов проверяют ровность покрытия уровнем.
Чтобы покрытие было прочным, после укладки засыпают швы сухой цементно-песчаной смесью и распределяют её метлой. Затем дорожку проливают водой, чтобы смесь проникла в щели и укрепила конструкцию.
Теперь, зная основные правила, вы сможете самостоятельно уложить тротуарную плитку, создав красивую и надёжную дорожку на своём участке.
Тротуарная плитка — материал для покрытия тротуаров, улиц, подходов к зданиям.
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