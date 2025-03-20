Ошибка, из-за которой весной не останется ни одного живого саженца

Весна — лучшее время для покупки саженцев. В этот период питомники предлагают богатый выбор посадочного материала по сниженным ценам. Однако не всегда удается сразу высадить растения в грунт: мешает погода, неподходящее время или отсутствие места для хранения. В таком случае спасением станет прикоп — простой и надежный способ зимнего хранения саженцев прямо на участке.
Прикоп обеспечивает растениям оптимальные условия зимовки: температура остается стабильной, влажность поддерживается естественным образом, а корни защищены от мороза. Такой способ подходит для плодовых деревьев, кустарников, роз и хвойных растений, особенно если они продаются в контейнерах.
Выбор правильного места — залог успешной зимовки.
Вот основные рекомендации:
Часто прикоп делают на месте будущей посадки, тогда весной саженцы можно сразу переместить в подготовленную яму.
Размер ямы зависит от количества саженцев.
В среднем:
Если почва глинистая или склонна к застою воды, добавьте в яму слой песка и торфа для дренажа.
Перед закладкой в прикоп удалите листья (они могут загнивать) и осмотрите корни. Если они пересохли, замочите их на 12-24 часа в воде. Поврежденные или загнившие участки аккуратно обрежьте секатором.
Для удобства подпишите сорта (бирками или маркером) — весной будет проще разобраться.
Дополнительно насыпьте холмик земли, который будет отводить талые воды весной.
Мыши и зайцы могут повредить молодые растения, поэтому стоит заранее принять меры:
Прикоп — надежный способ сохранить саженцы зимой без подвалов и теплиц. Главное — правильно подготовить траншею, выбрать место и защитить растения от вредителей. Теперь можно смело закупаться новыми сортами: весной все саженцы будут в идеальном состоянии!
Саженцы (растения) — молодое дерево, кустарник или лиана, используемое в дальнейшем для посадки на постоянное место.
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