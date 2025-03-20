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Ошибка, из-за которой весной не останется ни одного живого саженца

3:52
Садоводство

Весна — лучшее время для покупки саженцев. В этот период питомники предлагают богатый выбор посадочного материала по сниженным ценам. Однако не всегда удается сразу высадить растения в грунт: мешает погода, неподходящее время или отсутствие места для хранения. В таком случае спасением станет прикоп — простой и надежный способ зимнего хранения саженцев прямо на участке.

посадка дерева
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
посадка дерева

Почему прикоп — это лучшее решение

Прикоп обеспечивает растениям оптимальные условия зимовки: температура остается стабильной, влажность поддерживается естественным образом, а корни защищены от мороза. Такой способ подходит для плодовых деревьев, кустарников, роз и хвойных растений, особенно если они продаются в контейнерах.

Как выбрать место для прикопа

Выбор правильного места — залог успешной зимовки.

Вот основные рекомендации:

  • На возвышенности — чтобы талые воды весной не залили саженцы.
  • С защитой от ветра — стена дома, забор или естественные преграды с северной стороны помогут избежать вымерзания.
  • Безопасное расстояние от компостных куч и соломы — грызуны могут повредить корни и кору молодых растений.

Часто прикоп делают на месте будущей посадки, тогда весной саженцы можно сразу переместить в подготовленную яму.

Как правильно выкопать траншею

Размер ямы зависит от количества саженцев.

В среднем:

  • Глубина — 50 см.
  • Ширина и длина — рассчитываются по числу растений (плюс 20 см запаса).
  • Ориентация — северный край траншеи должен быть вертикальным, а южный наклонным (45 градусов). Это обеспечит защиту от солнца.

Если почва глинистая или склонна к застою воды, добавьте в яму слой песка и торфа для дренажа.

Как подготовить саженцы к зимовке

Перед закладкой в прикоп удалите листья (они могут загнивать) и осмотрите корни. Если они пересохли, замочите их на 12-24 часа в воде. Поврежденные или загнившие участки аккуратно обрежьте секатором.

Для удобства подпишите сорта (бирками или маркером) — весной будет проще разобраться.

Как уложить саженцы в прикоп

  • Корни должны "смотреть" на север, а верхушки на юг — так растения защищены от яркого солнца.
  • Разместите растения так, чтобы между ними оставалось 15-25 см.
  • Первым слоем присыпьте корни землей, затем немного утрамбуйте, полейте и добавьте еще грунта.
  • Если закладка в прикоп проводится в теплую погоду, окончательно засыпайте саженцы только после первых устойчивых заморозков.

Дополнительно насыпьте холмик земли, который будет отводить талые воды весной.

Как защитить саженцы от грызунов

Мыши и зайцы могут повредить молодые растения, поэтому стоит заранее принять меры:

  • Замульчируйте прикоп сухими листьями, лапником (иголками вверх) или соломой.
  • Используйте металлическую сетку для защиты от грызунов.
  • Разложите специальные приманки или отпугиватели.

Что делать весной

  • Как только сойдет снег, снимите лишний укрывающий слой, чтобы растения не выпрели.
  • При прогреве почвы до 10°C можно пересаживать саженцы на постоянное место.

Прикоп — надежный способ сохранить саженцы зимой без подвалов и теплиц. Главное — правильно подготовить траншею, выбрать место и защитить растения от вредителей. Теперь можно смело закупаться новыми сортами: весной все саженцы будут в идеальном состоянии!

Уточнения

Саженцы (растения) — молодое дерево, кустарник или лиана, используемое в дальнейшем для посадки на постоянное место.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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