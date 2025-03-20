Кора лопнула, но ещё не поздно: 5 шагов, которые помогут восстановить дерево

4:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Морозобоины, или морозные трещины, — это серьёзное повреждение древесины, которое возникает после резких перепадов температуры. Особенно часто страдают дуб, клён, ясень, бук, а также яблоня, груша, слива, вишня и черешня. Весной садоводы нередко обнаруживают на стволах длинные трещины, вздутия или гребни, которые образуются в местах старых повреждений.

Фото: flickr.com by John Tann from Sydney, Australia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Трещина на дереве

Трескается кора в основном на южной стороне дерева. Днём весеннее солнце прогревает ствол, а ночью наступает резкое похолодание, из-за чего древесина расширяется и лопается. Особенно уязвимы одиночные деревья, растущие в низинах или на возвышенностях, а также молодые саженцы и старые плодовые деревья.

Чем опасны морозные трещины

Это открытые ворота для инфекций и грибков, которые могут вызвать гниение древесины.

Весной через повреждение начинает выходить древесный сок, что ослабляет растение.

Вредители могут проникнуть в трещины и нанести ещё больший урон.

Если не принять меры, морозобоина будет увеличиваться, особенно в регионах с суровыми зимами.

Но не всё так страшно! Если вовремя заметить проблему и правильно обработать дерево, оно восстановится и продолжит расти.

Как вылечить морозобоины на дереве

Главное — не откладывать обработку. Лечение лучше проводить в прохладную погоду (около +5°C), пока не началось активное сокодвижение.

Пошаговая инструкция:

Очистка повреждённого участка

Острым продезинфицированным ножом удалите отслоившуюся кору и повреждённые ткани.

Если трещина у корней, осторожно раскопайте землю и обработайте повреждение.

Дезинфекция

Промойте рану 3%-ной бордоской жидкостью или 5%-ным раствором медного купороса.

Можно использовать готовые фунгициды ("Абига-Пик", "ОксиХОМ").

Обработка заживляющим средством

Покройте повреждённый участок садовым варом, пастой "РанНет", "Живица" или смесью глины и коровяка (6:4).

Фиксация коры

Обмотайте место повреждения мешковиной или бинтом, зафиксируйте проволокой. Это поможет стволу быстрее затянуть рану.

Дополнительная защита от вредителей

Установите ловчий пояс, который предотвратит проникновение насекомых в повреждённую зону.

В начале весны обработайте сад от вредителей.

Если морозобоина глубокая, процесс заживления займёт несколько лет. В таком случае повторяйте обработку каждую весну.

Прививка мостиком — метод спасения дерева

Если морозная трещина глубокая и обширная, можно спасти дерево с помощью прививки мостиком.

Для этого понадобятся заготовленные с осени черенки:

Очистите повреждённый участок и обработайте медным купоросом.

Вырежьте на коре Т-образные надрезы сверху и снизу морозобоины.

Вставьте подготовленные черенки в надрезы, закрепите их и обмотайте.

Через некоторое время древесный сок начнёт циркулировать через привитые побеги, помогая дереву восстановиться.

Как предотвратить появление морозобоин

Правильная подготовка к зиме

Белите стволы и скелетные ветви осенью, чтобы защитить от солнечных ожогов.

Обрабатывайте кору фунгицидами для предотвращения заражения грибками.

Защита стволов

Обматывайте молодые деревья мешковиной, лапником или белым спанбондом.

Это поможет защитить их от мороза, грызунов и солнечных ожогов.

Выбор морозостойких сортов

Для холодных регионов лучше выбирать районированные зимостойкие сорта плодовых деревьев.

Правильное место посадки

Деревья лучше сажать группами на небольшом возвышении, под защитой построек или заборов.

Грамотный уход

Регулярные подкормки, обрезка и полив укрепляют иммунитет деревьев.

Осенью не используйте азотные удобрения — они снижают морозоустойчивость.

Морозобоины — серьёзная угроза для деревьев, но своевременное лечение поможет избежать их гибели. Если правильно ухаживать за садом, растения будут радовать вас урожаем долгие годы.

Уточнения

Кора́ — общее название совокупности тканей, расположенных снаружи от камбия. Имеется как в стеблях, так и в корнях, состоит из тканей различного строения и происхождения. В общей сложности в состав коры можно включить следующие растительные ткани: корка (ритидом), перидерма (пробка (или феллема), феллоген, феллодерма), первичная кора, перицикл, вторичная кора (вторичная флоэма).



