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Кора лопнула, но ещё не поздно: 5 шагов, которые помогут восстановить дерево

4:28
Садоводство

Морозобоины, или морозные трещины, — это серьёзное повреждение древесины, которое возникает после резких перепадов температуры. Особенно часто страдают дуб, клён, ясень, бук, а также яблоня, груша, слива, вишня и черешня. Весной садоводы нередко обнаруживают на стволах длинные трещины, вздутия или гребни, которые образуются в местах старых повреждений.

Трещина на дереве
Фото: flickr.com by John Tann from Sydney, Australia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Трещина на дереве

Трескается кора в основном на южной стороне дерева. Днём весеннее солнце прогревает ствол, а ночью наступает резкое похолодание, из-за чего древесина расширяется и лопается. Особенно уязвимы одиночные деревья, растущие в низинах или на возвышенностях, а также молодые саженцы и старые плодовые деревья.

Чем опасны морозные трещины

  • Это открытые ворота для инфекций и грибков, которые могут вызвать гниение древесины.
  • Весной через повреждение начинает выходить древесный сок, что ослабляет растение.
  • Вредители могут проникнуть в трещины и нанести ещё больший урон.
  • Если не принять меры, морозобоина будет увеличиваться, особенно в регионах с суровыми зимами.

Но не всё так страшно! Если вовремя заметить проблему и правильно обработать дерево, оно восстановится и продолжит расти.

Как вылечить морозобоины на дереве

Главное — не откладывать обработку. Лечение лучше проводить в прохладную погоду (около +5°C), пока не началось активное сокодвижение.

Пошаговая инструкция:

Очистка повреждённого участка

  • Острым продезинфицированным ножом удалите отслоившуюся кору и повреждённые ткани.
  • Если трещина у корней, осторожно раскопайте землю и обработайте повреждение.

Дезинфекция

  • Промойте рану 3%-ной бордоской жидкостью или 5%-ным раствором медного купороса.
  • Можно использовать готовые фунгициды ("Абига-Пик", "ОксиХОМ").

Обработка заживляющим средством

  • Покройте повреждённый участок садовым варом, пастой "РанНет", "Живица" или смесью глины и коровяка (6:4).

Фиксация коры

  • Обмотайте место повреждения мешковиной или бинтом, зафиксируйте проволокой. Это поможет стволу быстрее затянуть рану.

Дополнительная защита от вредителей

  • Установите ловчий пояс, который предотвратит проникновение насекомых в повреждённую зону.
  • В начале весны обработайте сад от вредителей.
  • Если морозобоина глубокая, процесс заживления займёт несколько лет. В таком случае повторяйте обработку каждую весну.

Прививка мостиком — метод спасения дерева

Если морозная трещина глубокая и обширная, можно спасти дерево с помощью прививки мостиком.

Для этого понадобятся заготовленные с осени черенки:

  • Очистите повреждённый участок и обработайте медным купоросом.
  • Вырежьте на коре Т-образные надрезы сверху и снизу морозобоины.
  • Вставьте подготовленные черенки в надрезы, закрепите их и обмотайте.
  • Через некоторое время древесный сок начнёт циркулировать через привитые побеги, помогая дереву восстановиться.

Как предотвратить появление морозобоин

Правильная подготовка к зиме

  • Белите стволы и скелетные ветви осенью, чтобы защитить от солнечных ожогов.
  • Обрабатывайте кору фунгицидами для предотвращения заражения грибками.

Защита стволов

  • Обматывайте молодые деревья мешковиной, лапником или белым спанбондом.
  • Это поможет защитить их от мороза, грызунов и солнечных ожогов.

Выбор морозостойких сортов

  • Для холодных регионов лучше выбирать районированные зимостойкие сорта плодовых деревьев.

Правильное место посадки

  • Деревья лучше сажать группами на небольшом возвышении, под защитой построек или заборов.

Грамотный уход

  • Регулярные подкормки, обрезка и полив укрепляют иммунитет деревьев.
  • Осенью не используйте азотные удобрения — они снижают морозоустойчивость.

Морозобоины — серьёзная угроза для деревьев, но своевременное лечение поможет избежать их гибели. Если правильно ухаживать за садом, растения будут радовать вас урожаем долгие годы.

Уточнения

Кора́ — общее название совокупности тканей, расположенных снаружи от камбия. Имеется как в стеблях, так и в корнях, состоит из тканей различного строения и происхождения. В общей сложности в состав коры можно включить следующие растительные ткани: корка (ритидом), перидерма (пробка (или феллема), феллоген, феллодерма), первичная кора, перицикл, вторичная кора (вторичная флоэма).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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