Рассада капусты чахнет и вытягивается? Разбираем и устраняем главные причины

Вырастить капусту не так сложно, но начинающие дачники часто сталкиваются с тем, что их рассада получается слабой и вытянутой. В итоге капуста плохо приживается на грядке и не даёт хорошего урожая.
В чём причина? Всё дело в трёх распространённых ошибках, которые мешают рассаде нормально развиваться.
Капуста — холодостойкое растение, и тёплый воздух ей не подходит. Многие дачники выращивают рассаду в условиях квартиры, где температура выше 20°C, и это становится причиной вытягивания и ослабления саженцев.
Как исправить:
Если нет возможности выращивать рассаду в прохладной теплице, можно организовать закалку: выносить её на балкон или к открытому окну.
Капусте нужна рыхлая, воздухопроницаемая почва. Если грунт слишком тяжёлый, корни плохо развиваются, и рассада начинает слабеть.
Как исправить:
Капуста очень требовательна к питательным веществам. В отличие от томатов или огурцов, которые могут обходиться без подкормки на ранних стадиях, рассаду капусты обязательно нужно удобрять.
Как исправить:
Чтобы вырастить крепкую и здоровую рассаду капусты, важно поддерживать прохладную температуру, использовать рыхлый нейтральный грунт и не забывать о подкормках. Если соблюдать эти правила, даже начинающий дачник сможет получить сильные и коренастые саженцы, готовые к высадке в открытый грунт.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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