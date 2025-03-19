Рассада капусты чахнет и вытягивается? Разбираем и устраняем главные причины

Вырастить капусту не так сложно, но начинающие дачники часто сталкиваются с тем, что их рассада получается слабой и вытянутой. В итоге капуста плохо приживается на грядке и не даёт хорошего урожая.

Фото: commons.wikimedia.org. by CIAT, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Капуста

В чём причина? Всё дело в трёх распространённых ошибках, которые мешают рассаде нормально развиваться.

Ошибка №1: неправильная температура

Капуста — холодостойкое растение, и тёплый воздух ей не подходит. Многие дачники выращивают рассаду в условиях квартиры, где температура выше 20°C, и это становится причиной вытягивания и ослабления саженцев.

Как исправить:

Оптимальная температура для капустной рассады 12-16°C.

После появления всходов сразу переставьте ёмкость в прохладное место.

Белокочанная капуста в первую неделю жизни должна находиться при температуре не выше 12°C.

Цветная капуста может переносить до 14-15°C, её можно разместить на прохладном подоконнике.

Через 7-10 дней можно повысить температуру до 18°C, но не выше.

Если нет возможности выращивать рассаду в прохладной теплице, можно организовать закалку: выносить её на балкон или к открытому окну.

Ошибка №2: плотная и кислая почва

Капусте нужна рыхлая, воздухопроницаемая почва. Если грунт слишком тяжёлый, корни плохо развиваются, и рассада начинает слабеть.

Как исправить:

При приготовлении почвосмеси обязательно добавляйте торф и разрыхлитель (перлит, песок или вермикулит).

Проверьте кислотность почвы. Капуста не переносит кислые грунты. Оптимальный уровень pH — около 7. Проверить кислотность можно с помощью лакмусовой бумажки.

Ошибка №3: недостаток питания

Капуста очень требовательна к питательным веществам. В отличие от томатов или огурцов, которые могут обходиться без подкормки на ранних стадиях, рассаду капусты обязательно нужно удобрять.

Как исправить:

При посадке добавьте в почвосмесь биогумус (20% от общего объёма грунта).

Первая подкормка проводится в фазе третьего настоящего листа. Используйте универсальное удобрение для рассады.

Если планируется пикировка, то вместо подкормки рассада пересаживается в более питательную почву.

Чтобы вырастить крепкую и здоровую рассаду капусты, важно поддерживать прохладную температуру, использовать рыхлый нейтральный грунт и не забывать о подкормках. Если соблюдать эти правила, даже начинающий дачник сможет получить сильные и коренастые саженцы, готовые к высадке в открытый грунт.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

