Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 мотоциклов СССР, которые до сих пор бегают в сёлах
Кинематограф сформировал представление о древнем Египте
Киев заявил, что ВСУ останутся в Курской области сколько захотят
Что произойдёт с вашим телом, если пить тёплую воду каждое утро
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Спагетти вместо спорта: ученые раскрыли неожиданный источник гормонов счастья
В 58 лет она выглядит на 30 лет моложе! Секрет стройности раскрыла Сальма Хайек
Максимум выгоды! Силуанов рекомендует бизнесу переходить к программе долгосрочных сбережений
Тонированные окна: как они помогут сэкономить деньги

Рассада капусты чахнет и вытягивается? Разбираем и устраняем главные причины

Садоводство

Вырастить капусту не так сложно, но начинающие дачники часто сталкиваются с тем, что их рассада получается слабой и вытянутой. В итоге капуста плохо приживается на грядке и не даёт хорошего урожая.

Капуста
Фото: commons.wikimedia.org. by CIAT, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Капуста

В чём причина? Всё дело в трёх распространённых ошибках, которые мешают рассаде нормально развиваться.

Ошибка №1: неправильная температура

Капуста — холодостойкое растение, и тёплый воздух ей не подходит. Многие дачники выращивают рассаду в условиях квартиры, где температура выше 20°C, и это становится причиной вытягивания и ослабления саженцев.

Как исправить:

  • Оптимальная температура для капустной рассады 12-16°C.
  • После появления всходов сразу переставьте ёмкость в прохладное место.
  • Белокочанная капуста в первую неделю жизни должна находиться при температуре не выше 12°C.
  • Цветная капуста может переносить до 14-15°C, её можно разместить на прохладном подоконнике.
  • Через 7-10 дней можно повысить температуру до 18°C, но не выше.

Если нет возможности выращивать рассаду в прохладной теплице, можно организовать закалку: выносить её на балкон или к открытому окну.

Ошибка №2: плотная и кислая почва

Капусте нужна рыхлая, воздухопроницаемая почва. Если грунт слишком тяжёлый, корни плохо развиваются, и рассада начинает слабеть.

Как исправить:

  • При приготовлении почвосмеси обязательно добавляйте торф и разрыхлитель (перлит, песок или вермикулит).
  • Проверьте кислотность почвы. Капуста не переносит кислые грунты. Оптимальный уровень pH — около 7. Проверить кислотность можно с помощью лакмусовой бумажки.

Ошибка №3: недостаток питания

Капуста очень требовательна к питательным веществам. В отличие от томатов или огурцов, которые могут обходиться без подкормки на ранних стадиях, рассаду капусты обязательно нужно удобрять.

Как исправить:

  • При посадке добавьте в почвосмесь биогумус (20% от общего объёма грунта).
  • Первая подкормка проводится в фазе третьего настоящего листа. Используйте универсальное удобрение для рассады.
  • Если планируется пикировка, то вместо подкормки рассада пересаживается в более питательную почву.

Чтобы вырастить крепкую и здоровую рассаду капусты, важно поддерживать прохладную температуру, использовать рыхлый нейтральный грунт и не забывать о подкормках. Если соблюдать эти правила, даже начинающий дачник сможет получить сильные и коренастые саженцы, готовые к высадке в открытый грунт.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Домашние животные
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит Аудио 
Ваши банковские данные под угрозой: новый троян скрывается в приложениях
Наука и техника
Ваши банковские данные под угрозой: новый троян скрывается в приложениях Аудио 
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей
Новости спорта
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей Аудио 
Популярное
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы

Обувные полки уходят в прошлое! Узнайте о новых способах хранения: встроенные шкафы, контейнеры, крючки. Оптимизируйте пространство, защитите обувь!

Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Одна мелочь при замене колёс, которая избавит от вибрации на скорости
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Запад бросает Украину: чем опасен уход военных невидимок из зоны спецоперации Дмитрий Плотников Рубль дорожает, так как кто-то его активно скупает. Кто и зачем? И как долго это продлится? Любовь Степушова От начальства надо держаться подальше, особенно если начальник император Сергей Лебедев
Ваши ягоды кислые? Простая подкормка сделает смородину сладкой за неделю
В глубинах океана нашли гиганта: его возраст 300 лет
Вишня плодоносит, как на дрожжах: секреты обильного урожая
Вишня плодоносит, как на дрожжах: секреты обильного урожая
Последние материалы
ТОП-5 мотоциклов СССР, которые до сих пор бегают в сёлах
Кинематограф сформировал представление о древнем Египте
Киев заявил, что ВСУ останутся в Курской области сколько захотят
Что произойдёт с вашим телом, если пить тёплую воду каждое утро
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Спагетти вместо спорта: ученые раскрыли неожиданный источник гормонов счастья
В 58 лет она выглядит на 30 лет моложе! Секрет стройности раскрыла Сальма Хайек
Максимум выгоды! Силуанов рекомендует бизнесу переходить к программе долгосрочных сбережений
Тонированные окна: как они помогут сэкономить деньги
Первое знакомство с лазерной эпиляцией: готовимся к процедуре правильно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.