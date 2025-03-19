Полная или частичная обрезка? Как правильно ухаживать за орхидеей после цветения

Орхидеи радуют своим цветением по несколько месяцев, но рано или поздно цветки увядают. Возникает вопрос: нужно ли обрезать цветонос? Ответ зависит от типа орхидеи и того, какого цветения вы хотите добиться в будущем.

Фото: commons.wikimedia.org by Rod Divilbiss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Орхидея

Полная обрезка — для мощного роста и пышного цветения

Полное удаление цветоноса позволяет растению направить все ресурсы на укрепление корней и рост новых листьев. В результате орхидея накопит достаточно питательных веществ и в следующий раз зацветёт обильнее и ярче.

Как правильно обрезать:

Отрежьте цветонос у основания, используя стерильные ножницы или секатор.

После этого орхидея переходит в период покоя, когда важно сократить полив и подкормки.

Лучшее время для полной обрезки — зима. В это время растение естественным образом замедляет рост.

Частичная обрезка — для продолжения цветения

Некоторые виды орхидей формируют боковые побеги на цветоносе. Если цветы на главной ветке отцвели, можно срезать только увядшую часть, оставив нижние почки.

Как определить, что можно обрезать:

Засохшие и пожелтевшие участки удаляют до первой живой почки.

Если боковые веточки здоровы, на них могут распуститься новые цветы.

Этот метод позволяет орхидее продолжать цветение, но бутоны будут мельче и их будет меньше, чем при полной обрезке.

Что ещё важно знать?

После полной обрезки начинается период покоя — сокращайте полив и прекратите подкормки.

Как только появится новый цветонос, возобновите подкормку и режим полива.

Лучшее время для пересадки — период покоя. Орхидея легче перенесёт процедуру.

При пересадке удаляйте гнилые и повреждённые корни и обновляйте субстрат.

Если следовать этим рекомендациям, ваша орхидея не только восстановится после цветения, но и будет радовать новыми бутонами снова и снова!

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

