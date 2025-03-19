Полная или частичная обрезка? Как правильно ухаживать за орхидеей после цветения

Орхидеи радуют своим цветением по несколько месяцев, но рано или поздно цветки увядают. Возникает вопрос: нужно ли обрезать цветонос? Ответ зависит от типа орхидеи и того, какого цветения вы хотите добиться в будущем.
Полное удаление цветоноса позволяет растению направить все ресурсы на укрепление корней и рост новых листьев. В результате орхидея накопит достаточно питательных веществ и в следующий раз зацветёт обильнее и ярче.
Как правильно обрезать:
Лучшее время для полной обрезки — зима. В это время растение естественным образом замедляет рост.
Некоторые виды орхидей формируют боковые побеги на цветоносе. Если цветы на главной ветке отцвели, можно срезать только увядшую часть, оставив нижние почки.
Как определить, что можно обрезать:
Этот метод позволяет орхидее продолжать цветение, но бутоны будут мельче и их будет меньше, чем при полной обрезке.
Если следовать этим рекомендациям, ваша орхидея не только восстановится после цветения, но и будет радовать новыми бутонами снова и снова!
Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.
Обувные полки уходят в прошлое! Узнайте о новых способах хранения: встроенные шкафы, контейнеры, крючки. Оптимизируйте пространство, защитите обувь!