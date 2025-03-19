У вас мало места, но хочется клубнику? Вот как можно решить проблему
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Хочется вырастить сладкую и ароматную клубнику, но участок слишком маленький? Решение есть — выращивание в мешках! Этот метод позволяет получить богатый урожай даже на ограниченном пространстве.
Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника
Что понадобится?
- Саженцы клубники
- Плотные мусорные мешки (50x50 см)
- Почва
- Компост и органические удобрения
- Пергаментная бумага (чтобы корни не контактировали с мешком)
Как правильно подготовить мешки?
- Сделайте дренажные отверстия, чтобы избежать застоя воды.
- На дно уложите камни или керамзит для лучшего дренажа.
- Приготовьте почвосмесь: торф, песок, перегной и компост в равных пропорциях.
- Засыпьте почву в мешок, оставляя сверху небольшую воронку для посадки.
Как высаживать клубнику?
- Расстояние между кустиками 30 см — так они получат достаточно места для роста.
- Удалите лишнюю листву, чтобы растение направило силы в образование плодов.
Почему это удобно?
- Экономия места — идеальный вариант для небольших участков или балконов.
- Мобильность — мешки можно переставлять, если нужно.
- Защита от вредителей — меньше риска заражения болезнями из почвы.
Попробуйте этот метод, и у вас будет клубника даже без грядок!
Уточнения
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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