У вас мало места, но хочется клубнику? Вот как можно решить проблему

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хочется вырастить сладкую и ароматную клубнику, но участок слишком маленький? Решение есть — выращивание в мешках! Этот метод позволяет получить богатый урожай даже на ограниченном пространстве.

Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

Что понадобится?

Саженцы клубники

Плотные мусорные мешки (50x50 см)

Почва

Компост и органические удобрения

Пергаментная бумага (чтобы корни не контактировали с мешком)

Как правильно подготовить мешки?

Сделайте дренажные отверстия, чтобы избежать застоя воды. На дно уложите камни или керамзит для лучшего дренажа. Приготовьте почвосмесь: торф, песок, перегной и компост в равных пропорциях. Засыпьте почву в мешок, оставляя сверху небольшую воронку для посадки.

Как высаживать клубнику?

Расстояние между кустиками 30 см — так они получат достаточно места для роста.

Удалите лишнюю листву, чтобы растение направило силы в образование плодов.

Почему это удобно?

Экономия места — идеальный вариант для небольших участков или балконов.

— идеальный вариант для небольших участков или балконов. Мобильность — мешки можно переставлять, если нужно.

— мешки можно переставлять, если нужно. Защита от вредителей — меньше риска заражения болезнями из почвы.

Попробуйте этот метод, и у вас будет клубника даже без грядок!

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

