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У вас мало места, но хочется клубнику? Вот как можно решить проблему

1:24
Садоводство

Хочется вырастить сладкую и ароматную клубнику, но участок слишком маленький? Решение есть — выращивание в мешках! Этот метод позволяет получить богатый урожай даже на ограниченном пространстве.

Клубника
Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Что понадобится?

  • Саженцы клубники
  • Плотные мусорные мешки (50x50 см)
  • Почва
  • Компост и органические удобрения
  • Пергаментная бумага (чтобы корни не контактировали с мешком)

Как правильно подготовить мешки?

  1. Сделайте дренажные отверстия, чтобы избежать застоя воды.
  2. На дно уложите камни или керамзит для лучшего дренажа.
  3. Приготовьте почвосмесь: торф, песок, перегной и компост в равных пропорциях.
  4. Засыпьте почву в мешок, оставляя сверху небольшую воронку для посадки.

Как высаживать клубнику?

  • Расстояние между кустиками 30 см — так они получат достаточно места для роста.
  • Удалите лишнюю листву, чтобы растение направило силы в образование плодов.

Почему это удобно?

  • Экономия места — идеальный вариант для небольших участков или балконов.
  • Мобильность — мешки можно переставлять, если нужно.
  • Защита от вредителей — меньше риска заражения болезнями из почвы.

Попробуйте этот метод, и у вас будет клубника даже без грядок!

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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