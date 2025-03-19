Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай

Мучнистая роса — настоящий кошмар для дачников. Это заболевание способно уничтожить растения, а вместе с ними и долгожданный урожай. Но опытные садоводы давно знают проверенный способ, который позволяет победить болезнь быстро и без лишних хлопот.

Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мучнистая роса огурцов

Простое средство против мучнистой росы

Секрет кроется в специальном растворе, который легко приготовить в домашних условиях. Он эффективно уничтожает грибок, не нанося вреда растениям.

Ингредиенты:

5 литров воды

1 таблетка аспирина

2 столовые ложки соды

1 столовая ложка растительного масла

2 столовые ложки жидкого мыла или геля

Как приготовить раствор?

Растворите таблетку аспирина в 1 литре горячей воды. Точно так же растворите соду. Добавьте растительное масло и мыло. Тщательно перемешайте. Долейте воды до 5 литров и снова размешайте.

Готово! Теперь можно опрыскивать растения.

Как применять?

Обрабатывайте растения раз в неделю, чтобы предотвратить появление грибка и избавиться от уже появившихся признаков болезни.

Почему это работает?

Аспирин укрепляет иммунитет растений и помогает им бороться с инфекциями.

Сода создаёт щелочную среду, в которой грибок не может размножаться.

Масло помогает раствору лучше прилипать к листьям.

Мыло усиливает эффект компонентов и улучшает распределение раствора.

Попробуйте этот метод — и мучнистая роса перестанет угрожать вашему урожаю!

Уточнения

Мучни́стая роса́ пепелица, бель — грибковое заболевание растений, вызываемое микроскопическими эктопаразитическими грибами из порядка эризифовых, или мучнисторосяных (Erysiphales).

