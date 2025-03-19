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Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай

Садоводство

Мучнистая роса — настоящий кошмар для дачников. Это заболевание способно уничтожить растения, а вместе с ними и долгожданный урожай. Но опытные садоводы давно знают проверенный способ, который позволяет победить болезнь быстро и без лишних хлопот.

Мучнистая роса огурцов
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мучнистая роса огурцов

Простое средство против мучнистой росы

Секрет кроется в специальном растворе, который легко приготовить в домашних условиях. Он эффективно уничтожает грибок, не нанося вреда растениям.

Ингредиенты:

  • 5 литров воды
  • 1 таблетка аспирина
  • 2 столовые ложки соды
  • 1 столовая ложка растительного масла
  • 2 столовые ложки жидкого мыла или геля

Как приготовить раствор?

  1. Растворите таблетку аспирина в 1 литре горячей воды.
  2. Точно так же растворите соду.
  3. Добавьте растительное масло и мыло.
  4. Тщательно перемешайте.
  5. Долейте воды до 5 литров и снова размешайте.

Готово! Теперь можно опрыскивать растения.

Как применять?

Обрабатывайте растения раз в неделю, чтобы предотвратить появление грибка и избавиться от уже появившихся признаков болезни.

Почему это работает?

  • Аспирин укрепляет иммунитет растений и помогает им бороться с инфекциями.
  • Сода создаёт щелочную среду, в которой грибок не может размножаться.
  • Масло помогает раствору лучше прилипать к листьям.
  • Мыло усиливает эффект компонентов и улучшает распределение раствора.

Попробуйте этот метод — и мучнистая роса перестанет угрожать вашему урожаю!

Уточнения

Мучни́стая роса́ пепелица, бель — грибковое заболевание растений, вызываемое микроскопическими эктопаразитическими грибами из порядка эризифовых, или мучнисторосяных (Erysiphales).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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