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3 главные ошибки, которые мешают вырастить крупный сельдерей

2:17
Садоводство

Сельдерей — настоящий кладезь витаминов, но вырастить крупный корнеплод не так просто. Многие дачники сталкиваются с тем, что их сельдерей получается мелким и безвкусным. В чём причина? Всё дело в ошибках, которые допускают при его выращивании. Разбираем три самых распространённых промаха и способы их исправления.

Сельдерей
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сельдерей

Ошибка №1: Неправильно подобранный сорт

Сельдерей — растение с длинным вегетационным периодом, который может достигать 200 дней. В условиях холодного климата такой сорт просто не успеет сформировать крупный корнеплод.

Как исправить:

  • Для северных регионов подойдут скороспелые сорта с корнеплодами весом 200-300 г.
  • Если вы хотите получить крупный сельдерей (800-1000 г), выбирайте среднеспелые крупноплодные сорта.

Ошибка №2: Обрезка листьев

Некоторые садоводы ошибочно считают, что удаление листьев помогает растению направить силы в корнеплод. На самом деле всё наоборот: именно зелёная масса обеспечивает питание корню.

Что делать правильно:

  • Листья нельзя обрезать, пока они зелёные — они питают корнеплод.
  • Удалять можно только пожелтевшие и упавшие на землю листья.

Ошибка №3: Неправильные подкормки

Сельдерей нуждается в трёх обязательных подкормках, но важно соблюдать баланс питательных веществ.

Схема подкормки:

  1. Первая подкормка - через 10 дней после пересадки в грунт. Используйте азотное удобрение, но уменьшите дозу вдвое, чтобы не спровоцировать избыточный рост листьев.
  2. Вторая подкормка - в начале июля. Используйте удобрение с равным содержанием азота, фосфора и калия.
  3. Третья подкормка - в середине августа. Должна быть фосфорно-калийной (без азота), чтобы питательные вещества из листьев ушли в корнеплод.

Если учесть эти три нюанса, уже в этом сезоне ваш сельдерей порадует вас крупными, ароматными и сочными корнеплодами. Выбирайте правильные сорта, не удаляйте зелень и грамотно подкармливайте растения — и результат не заставит себя ждать!

Уточнения

Сельдере́й (лат. Apium) — род травянистых растений семейства Зонтичные (Apiaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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