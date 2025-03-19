3 главные ошибки, которые мешают вырастить крупный сельдерей

Сельдерей — настоящий кладезь витаминов, но вырастить крупный корнеплод не так просто. Многие дачники сталкиваются с тем, что их сельдерей получается мелким и безвкусным. В чём причина? Всё дело в ошибках, которые допускают при его выращивании. Разбираем три самых распространённых промаха и способы их исправления.
Сельдерей — растение с длинным вегетационным периодом, который может достигать 200 дней. В условиях холодного климата такой сорт просто не успеет сформировать крупный корнеплод.
Как исправить:
Некоторые садоводы ошибочно считают, что удаление листьев помогает растению направить силы в корнеплод. На самом деле всё наоборот: именно зелёная масса обеспечивает питание корню.
Что делать правильно:
Сельдерей нуждается в трёх обязательных подкормках, но важно соблюдать баланс питательных веществ.
Схема подкормки:
Если учесть эти три нюанса, уже в этом сезоне ваш сельдерей порадует вас крупными, ароматными и сочными корнеплодами. Выбирайте правильные сорта, не удаляйте зелень и грамотно подкармливайте растения — и результат не заставит себя ждать!
Сельдере́й (лат. Apium) — род травянистых растений семейства Зонтичные (Apiaceae).
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