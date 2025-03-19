Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Природное лекарство от Альцгеймера: обычные травы с необычным эффектом
Дочь Успенской зачитала со сцены стих про скандал с мамой: позор, изгой, больная
Восстановление после родов с помощью массажа: всё, что нужно знать
Мужчина прожил до 96 лет, избегая лекарств: вот что он рассказал
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Мяукает у миски 24/7: почему ваш кот никогда не бывает сыт
Как сделать выпечку такой, чтобы её запах остался в памяти навсегда
Водородная эйфория? Как далеко от реальности находятся цели ЕС
Hurtigruten подарит вторую поездку, если не получится увидеть северное сияние

Огород без химии: одно средство защитит растения от вредителей

2:12
Садоводство

Избавиться от медведки, слизней и гусениц можно без ядовитой химии и сложных ловушек. Опытные дачники используют одно натуральное средство, которое чаще всего отправляется в мусор — яичную скорлупу.

Огород
Фото: commons.wikimedia.org by Anna Frodesiak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огород

Этот простой и доступный продукт не только защищает растения от вредителей, но и становится ценным удобрением. Давайте разберёмся, как правильно применять скорлупу в огороде.

Как яичная скорлупа помогает от вредителей?

Скорлупа яиц — настоящая находка для дачников. Её можно использовать не только как подкормку, но и как защиту от насекомых.

1. Медведка больше не страшна

Этот вредитель любит питаться корнями растений и может полностью уничтожить урожай. Чтобы остановить её, нужно смешать измельчённую скорлупу с нерафинированным растительным маслом.

Как использовать:

  • Возьмите 2 части измельчённой скорлупы и 1 часть масла.
  • Перемешайте и внесите смесь в лунки при посадке растений.
  • Привлечённая запахом масла, медведка съест приманку и вскоре погибнет.

2. Барьер против слизней и гусениц

Слизни и гусеницы не смогут проползти через острые края скорлупы, поэтому простое препятствие из её обломков может защитить грядки.

Что делать:

  • Измельчите скорлупу на крупные куски.
  • Рассыпьте её вокруг растений, которые чаще всего атакуют вредители.
  • Насекомые не смогут пересечь такую преграду, так как их нежные тела получат повреждения.

Дополнительные бонусы

Помимо защиты, яичная скорлупа служит источником кальция, который укрепляет растения и делает их более устойчивыми к болезням. Поэтому её можно добавлять в почву в качестве удобрения.

Вместо того чтобы выбрасывать яичную скорлупу, используйте её с умом. Это простое средство не только защитит урожай от вредителей, но и обогатит почву полезными веществами. Натурально, эффективно и совершенно бесплатно!

Уточнения

Вредный организм — растение или животное, причиняющее вред человеку или его интересам (например, в растениеводстве и животноводстве); в широком смысле — конкурент человечества.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Новости спорта
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс Аудио 
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать
Красота и стиль
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать Аудио 
Популярное
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит

Кошка спит в вашей постели? Это не просто каприз, а осознанный выбор. Разбираем 3 причины, которые заставляют питомца занять ваше место!

Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Одна мелочь при замене колёс, которая избавит от вибрации на скорости
Ваши ягоды кислые? Простая подкормка сделает смородину сладкой за неделю
Запад бросает Украину: чем опасен уход военных невидимок из зоны спецоперации Дмитрий Плотников Рубль дорожает, так как кто-то его активно скупает. Кто и зачем? И как долго это продлится? Любовь Степушова От начальства надо держаться подальше, особенно если начальник император Сергей Лебедев
В глубинах океана нашли гиганта: его возраст 300 лет
Вишня плодоносит, как на дрожжах: секреты обильного урожая
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Последние материалы
Мужчина прожил до 96 лет, избегая лекарств: вот что он рассказал
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Мяукает у миски 24/7: почему ваш кот никогда не бывает сыт
Как сделать выпечку такой, чтобы её запах остался в памяти навсегда
Огород без химии: одно средство защитит растения от вредителей
Водородная эйфория? Как далеко от реальности находятся цели ЕС
Hurtigruten подарит вторую поездку, если не получится увидеть северное сияние
Песочное тесто в морозилке: как сохранить свежесть на месяцы — раскрываем секреты
Лена Перминова устроила романтическую фотосессию с молодым бойфрендом
Ваш автомобиль шпионит за вами: разоблачение GM
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.