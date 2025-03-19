Огород без химии: одно средство защитит растения от вредителей

Избавиться от медведки, слизней и гусениц можно без ядовитой химии и сложных ловушек. Опытные дачники используют одно натуральное средство, которое чаще всего отправляется в мусор — яичную скорлупу.
Этот простой и доступный продукт не только защищает растения от вредителей, но и становится ценным удобрением. Давайте разберёмся, как правильно применять скорлупу в огороде.
Скорлупа яиц — настоящая находка для дачников. Её можно использовать не только как подкормку, но и как защиту от насекомых.
Этот вредитель любит питаться корнями растений и может полностью уничтожить урожай. Чтобы остановить её, нужно смешать измельчённую скорлупу с нерафинированным растительным маслом.
Как использовать:
Слизни и гусеницы не смогут проползти через острые края скорлупы, поэтому простое препятствие из её обломков может защитить грядки.
Что делать:
Помимо защиты, яичная скорлупа служит источником кальция, который укрепляет растения и делает их более устойчивыми к болезням. Поэтому её можно добавлять в почву в качестве удобрения.
Вместо того чтобы выбрасывать яичную скорлупу, используйте её с умом. Это простое средство не только защитит урожай от вредителей, но и обогатит почву полезными веществами. Натурально, эффективно и совершенно бесплатно!
Вредный организм — растение или животное, причиняющее вред человеку или его интересам (например, в растениеводстве и животноводстве); в широком смысле — конкурент человечества.
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