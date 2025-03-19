Огород без химии: одно средство защитит растения от вредителей

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Избавиться от медведки, слизней и гусениц можно без ядовитой химии и сложных ловушек. Опытные дачники используют одно натуральное средство, которое чаще всего отправляется в мусор — яичную скорлупу.

Фото: commons.wikimedia.org by Anna Frodesiak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огород

Этот простой и доступный продукт не только защищает растения от вредителей, но и становится ценным удобрением. Давайте разберёмся, как правильно применять скорлупу в огороде.

Как яичная скорлупа помогает от вредителей?

Скорлупа яиц — настоящая находка для дачников. Её можно использовать не только как подкормку, но и как защиту от насекомых.

1. Медведка больше не страшна

Этот вредитель любит питаться корнями растений и может полностью уничтожить урожай. Чтобы остановить её, нужно смешать измельчённую скорлупу с нерафинированным растительным маслом.

Как использовать:

Возьмите 2 части измельчённой скорлупы и 1 часть масла.

Перемешайте и внесите смесь в лунки при посадке растений.

Привлечённая запахом масла, медведка съест приманку и вскоре погибнет.

2. Барьер против слизней и гусениц

Слизни и гусеницы не смогут проползти через острые края скорлупы, поэтому простое препятствие из её обломков может защитить грядки.

Что делать:

Измельчите скорлупу на крупные куски.

Рассыпьте её вокруг растений, которые чаще всего атакуют вредители.

Насекомые не смогут пересечь такую преграду, так как их нежные тела получат повреждения.

Дополнительные бонусы

Помимо защиты, яичная скорлупа служит источником кальция, который укрепляет растения и делает их более устойчивыми к болезням. Поэтому её можно добавлять в почву в качестве удобрения.

Вместо того чтобы выбрасывать яичную скорлупу, используйте её с умом. Это простое средство не только защитит урожай от вредителей, но и обогатит почву полезными веществами. Натурально, эффективно и совершенно бесплатно!

Уточнения

Вредный организм — растение или животное, причиняющее вред человеку или его интересам (например, в растениеводстве и животноводстве); в широком смысле — конкурент человечества.



