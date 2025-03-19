Эти 5 вещей на даче медленно убивают ваш урожай — проверьте свой участок

2:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы уверены, что всё, что находится на вашем участке, идёт на пользу растениям? Иногда вещи, которые кажутся безобидными, годами вредят урожаю, а вы даже не догадываетесь об этом.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Сад, огород

Например, старые автомобильные покрышки, которые многие используют для грядок, выделяют токсичные вещества при нагревании. А пластиковые бутылки, превращенные в горшки, мешают корням дышать. Но это только начало…

1. Шифер — тихий враг вашей почвы

Многие дачники используют шифер для грядок или крыши теплицы. Однако со временем этот материал разрушается, а содержащийся в нём асбест попадает в почву, а затем и в овощи.

Что делать: замените шифер на деревянные бортики (лучше обработать их льняным маслом для долговечности) или современные пластиковые панели, безопасные для экологии.

2. Ржавые гвозди и старая проволока — яд для растений

Металлические предметы, оставленные на участке, со временем окисляются, а дождь вымывает из них вредные соединения, которые впитываются в почву. Особенно это опасно для ягодных кустов.

Решение: регулярно убирайте старые гвозди и ржавые проволоки. Для подвязки растений лучше использовать бамбуковые подпорки или пластиковые фиксаторы.

3. Старые джинсы и ковры — скрытая угроза

Некоторые дачники укрывают грядки ненужной одеждой или ковровыми покрытиями, чтобы защитить их от сорняков. Но ткани со временем разлагаются и выделяют химические вещества, включая красители.

Альтернатива: используйте картон или агроволокно — они защищают почву и не выделяют вредных веществ.

4. Неправильный пластик — опасность для растений

Контейнеры для рассады, пластиковые горшки и бутылки могут выделять вредные фталаты при нагревании на солнце.

Как избежать риска: проверьте маркировку на дне пластика. Безопасными считаются только PP (полипропилен) и HDPE (высокоплотный полиэтилен).

5. Автомобильные покрышки — медленный яд для грядок

Они долго служат, выглядят удобно, но при нагреве выделяют токсичные вещества, которые со временем попадают в почву.

Чем заменить: лучше использовать деревянные конструкции, кирпичи или бетонные блоки.

Порой на участке скапливается много "полезного хлама", который на самом деле вредит растениям. Проверьте свой огород свежим взглядом и избавьтесь от всего, что может навредить урожаю!

Уточнения

Огоро́д - участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

