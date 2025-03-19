Эти 5 вещей на даче медленно убивают ваш урожай — проверьте свой участок

Вы уверены, что всё, что находится на вашем участке, идёт на пользу растениям? Иногда вещи, которые кажутся безобидными, годами вредят урожаю, а вы даже не догадываетесь об этом.
Например, старые автомобильные покрышки, которые многие используют для грядок, выделяют токсичные вещества при нагревании. А пластиковые бутылки, превращенные в горшки, мешают корням дышать. Но это только начало…
Многие дачники используют шифер для грядок или крыши теплицы. Однако со временем этот материал разрушается, а содержащийся в нём асбест попадает в почву, а затем и в овощи.
Что делать: замените шифер на деревянные бортики (лучше обработать их льняным маслом для долговечности) или современные пластиковые панели, безопасные для экологии.
Металлические предметы, оставленные на участке, со временем окисляются, а дождь вымывает из них вредные соединения, которые впитываются в почву. Особенно это опасно для ягодных кустов.
Решение: регулярно убирайте старые гвозди и ржавые проволоки. Для подвязки растений лучше использовать бамбуковые подпорки или пластиковые фиксаторы.
Некоторые дачники укрывают грядки ненужной одеждой или ковровыми покрытиями, чтобы защитить их от сорняков. Но ткани со временем разлагаются и выделяют химические вещества, включая красители.
Альтернатива: используйте картон или агроволокно — они защищают почву и не выделяют вредных веществ.
Контейнеры для рассады, пластиковые горшки и бутылки могут выделять вредные фталаты при нагревании на солнце.
Как избежать риска: проверьте маркировку на дне пластика. Безопасными считаются только PP (полипропилен) и HDPE (высокоплотный полиэтилен).
Они долго служат, выглядят удобно, но при нагреве выделяют токсичные вещества, которые со временем попадают в почву.
Чем заменить: лучше использовать деревянные конструкции, кирпичи или бетонные блоки.
Порой на участке скапливается много "полезного хлама", который на самом деле вредит растениям. Проверьте свой огород свежим взглядом и избавьтесь от всего, что может навредить урожаю!
Огоро́д - участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.
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