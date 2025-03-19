Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яркая помада и стильный образ: секреты удачного сочетания
Почему наша планета теряет яркость? Земля как зеркало
Психопаты среди нас: как вычислить манипулятора, который очаровывает всех
Американцы в панике: покупка машины становится роскошью
Теперь можно отдыхать безлимитно весь год — около 100 горнолыжных курортов Европы в одном абонементе
17-летняя теннисистка Мирра Андреева ставит рекорд на турнире в Индиан-Уэллсе
Актёр Джин Хэкман оставил без многомиллионного наследства троих детей
Паранойя по поводу еды: как не испортить здоровье в погоне за ЗОЖ
Исторический успех: боксёрша Назым Кызайбай завоевала третье золото на ЧМ-2025

Хотите крупные овощи и сочную зелень? Просто используйте эти природные удобрения

2:23
Садоводство

Вы когда-нибудь видели огород, где овощи растут, будто их поливали волшебным эликсиром? Секрет не в дорогих удобрениях и не в сложных агротехнологиях. Всё дело в том, как вы "кормите" растения. Многие огородники даже не догадываются, что остатки еды с кухни могут стать настоящим сокровищем для почвы.

Овощи
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Овощи

Давайте разберёмся, какие простые и доступные средства помогут сделать ваш урожай рекордным.

1. Яичная скорлупа — защита от болезней и вредителей

Не выбрасывайте скорлупу от яиц! Она богата кальцием, который укрепляет клеточные стенки растений, защищая их от гнили и деформации.

Как использовать:

  • Измельчите скорлупу в порошок и посыпьте землю вокруг томатов, перцев и баклажанов.
  • Разложите кусочки скорлупы вокруг растений — это создаст барьер от слизней, которые не любят острые края.

2. Кофейная гуща — азотное питание для почвы

Остатки кофе — это не просто отходы, а натуральный источник азота, который помогает растениям наращивать зелёную массу.

Как использовать:

  • Добавляйте кофейную гущу в компост, чтобы ускорить разложение органики.
  • Подсыпайте гущу под голубику, гортензии и кабачки — они любят кислую почву.

3. Банановая кожура — суперфуд для цветения и плодоношения

Банановая кожура богата калием, который стимулирует цветение и развитие плодов.

Как использовать:

  • Закопайте кусочки кожуры под корнями томатов, клубники и роз.
  • Приготовьте "банановый чай": залейте кожуру водой на сутки, а затем полейте растения.

4. Овощной отвар — витамины прямо в почву

Когда вы варите овощи, в воде остаются полезные микроэлементы.

Как использовать:

  • Остудите воду после варки овощей и полейте ею грядки.
  • Используйте такой полив раз в неделю для подпитки растений.

Попробуйте эти хитрости — и через месяц ваш огород преобразится!

Эти простые способы работают не хуже дорогих удобрений, при этом абсолютно бесплатны. Дайте шанс кухонным отходам — и растения отблагодарят вас пышным цветением и богатым урожаем.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Садоводство, цветоводство
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам Аудио 
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток
Экономика и бизнес
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток Аудио 
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Авто
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы Аудио 
Популярное
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит

Кошка спит в вашей постели? Это не просто каприз, а осознанный выбор. Разбираем 3 причины, которые заставляют питомца занять ваше место!

Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Одна мелочь при замене колёс, которая избавит от вибрации на скорости
Ваши ягоды кислые? Простая подкормка сделает смородину сладкой за неделю
Запад бросает Украину: чем опасен уход военных невидимок из зоны спецоперации Дмитрий Плотников Рубль дорожает, так как кто-то его активно скупает. Кто и зачем? И как долго это продлится? Любовь Степушова От начальства надо держаться подальше, особенно если начальник император Сергей Лебедев
В глубинах океана нашли гиганта: его возраст 300 лет
Вишня плодоносит, как на дрожжах: секреты обильного урожая
Билет в один конец: Lux Express приостановил сообщение между Хельсинки и Петербургом
Билет в один конец: Lux Express приостановил сообщение между Хельсинки и Петербургом
Последние материалы
Яркая помада и стильный образ: секреты удачного сочетания
Почему наша планета теряет яркость? Земля как зеркало
Психопаты среди нас: как вычислить манипулятора, который очаровывает всех
Американцы в панике: покупка машины становится роскошью
Теперь можно отдыхать безлимитно весь год — около 100 горнолыжных курортов Европы в одном абонементе
17-летняя теннисистка Мирра Андреева ставит рекорд на турнире в Индиан-Уэллсе
Актёр Джин Хэкман оставил без многомиллионного наследства троих детей
Паранойя по поводу еды: как не испортить здоровье в погоне за ЗОЖ
Исторический успех: боксёрша Назым Кызайбай завоевала третье золото на ЧМ-2025
Хотите вырастить урожай, который удивит соседей? Вот три секрета успеха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.