Хотите вырастить урожай, который удивит соседей? Вот три секрета успеха

Представьте себе грядки, усыпанные огромными кабачками, морковку, которая еле умещается в ладонях, и картофель, поразивший соседей своим размером. Это не чудо, а результат соблюдения трёх правил, которые редко обсуждают вслух. Хотите вырастить рекордный урожай? Тогда начнём!
Многие садоводы годами сажают семена с прошлогодних урожайных овощей или переданные от бабушек, но удивляются, почему плоды становятся всё мельче. Современные гибриды созданы, чтобы приносить больше урожая и противостоять болезням.
Как выбрать правильные семена?
Полив холодной водой из шланга — стресс для растений. Лучше использовать отстоянную тёплую воду и не давать земле пересыхать.
Совет: мульчируйте грядки! Это уменьшит испарение влаги, защитит корни и дополнительно удобрит почву.
Чем можно мульчировать?
Компост и древесная зола хороши, но калий и фосфор помогут растениям расти ещё лучше.
Что использовать?
Пример: после картофеля сажайте бобы — они насытят почву азотом. А капуста отлично растёт после огурцов.
Используйте эти приёмы, и ваш урожай будет радовать не только вас, но и вызывать зависть у соседей!
Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.
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