Томаты вянут, огурцы не завязываются? Вот что делать, чтобы спасти урожай

Растения не могут говорить, но их внешний вид — это настоящий сигнал SOS. Если листья скручиваются, плоды растут уродливыми, а рассада не развивается, пора разбираться в причинах. Разберём 5 распространённых проблем и способы их решения.
Первое, на что стоит обратить внимание, — окраска листьев. Если на томатах или огурцах появились жёлтые прожилки, скорее всего, растению не хватает магния.
Как исправить:
Фиолетовый оттенок снизу листа сигнализирует о дефиците фосфора.
Решение:
Кабачки с перетяжками, морковь в форме спирали или неровные огурцы — это признаки неравномерного полива. То засуха, то перелив — растения испытывают стресс.
Как исправить:
Если огурцы цветут, но плодов нет, вероятно, проблема в недостатке опыления.
Решение:
Если рассада перцев или баклажанов "замерла", причина может быть в холодной почве.
Как исправить:
Если на кабачках, тыквах или огурцах появился белый налёт, это мучнистая роса — опасное грибковое заболевание.
Как бороться:
Чтобы растения были здоровыми и плодоносили, важно прислушиваться к их "сигналам". Дефицит питательных веществ, неправильный полив и холодная почва могут замедлить рост и снизить урожайность. Но если вовремя заметить проблему и принять меры, можно спасти посадки и получить богатый урожай.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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