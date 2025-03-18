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Томаты вянут, огурцы не завязываются? Вот что делать, чтобы спасти урожай

2:50
Садоводство

Растения не могут говорить, но их внешний вид — это настоящий сигнал SOS. Если листья скручиваются, плоды растут уродливыми, а рассада не развивается, пора разбираться в причинах. Разберём 5 распространённых проблем и способы их решения.

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org. by Magnus Manske, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огурцы

1. Листья изменили цвет

Первое, на что стоит обратить внимание, — окраска листьев. Если на томатах или огурцах появились жёлтые прожилки, скорее всего, растению не хватает магния.

Как исправить:

  • Посыпьте почву древесной золой (по полстакана на куст).
  • Опрыскайте листья раствором сульфата магния (1 чайная ложка на 5 литров воды).

Фиолетовый оттенок снизу листа сигнализирует о дефиците фосфора.

Решение:

  • Внесите костную муку или суперфосфат, заделав удобрение на глубину 5-7 см.

2. Деформированные плоды

Кабачки с перетяжками, морковь в форме спирали или неровные огурцы — это признаки неравномерного полива. То засуха, то перелив — растения испытывают стресс.

Как исправить:

  • Используйте мульчу, чтобы сохранить влагу в почве.
  • Поливайте строго по графику, не допуская резких перепадов влажности.

3. Нет завязей

Если огурцы цветут, но плодов нет, вероятно, проблема в недостатке опыления.

Решение:

  • Посадите рядом фацелию или лаванду, чтобы привлечь пчёл.
  • Проведите искусственное опыление: мягкой кисточкой перенесите пыльцу с мужских цветков на женские (они отличаются наличием завязи у основания).

4. Растения растут медленно

Если рассада перцев или баклажанов "замерла", причина может быть в холодной почве.

Как исправить:

  • Температура грунта должна быть выше +15°C.
  • Накройте грядки чёрной плёнкой — она прогреет землю, притягивая солнечное тепло.

5. Белый налёт на листьях

Если на кабачках, тыквах или огурцах появился белый налёт, это мучнистая роса — опасное грибковое заболевание.

Как бороться:

  • Опрыскайте растения содовым раствором (1 столовая ложка на 5 литров воды) или сывороткой (разбавленной водой в пропорции 1:3).
  • Удалите поражённые листья, чтобы болезнь не распространилась.

Чтобы растения были здоровыми и плодоносили, важно прислушиваться к их "сигналам". Дефицит питательных веществ, неправильный полив и холодная почва могут замедлить рост и снизить урожайность. Но если вовремя заметить проблему и принять меры, можно спасти посадки и получить богатый урожай.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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