Подготовьтесь к урожаю! Узнайте, как обрезка абрикосового дерева превращает его в производственную машину

3:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы абрикосовое дерево радовало вас обильным и качественным урожаем, важно не только правильно ухаживать за ним, но и своевременно проводить обрезку. Если вы хотите, чтобы плоды всегда были сочными и крупными, а ветви не ломались от их тяжести, стоит обратить внимание на несколько ключевых моментов.

Фото: commons.wikimedia.org by apple2000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Абрикосы

Когда обрезать абрикосовое дерево

Лучше всего обрезать абрикосовое дерево весной, сразу после того как пройдут заморозки, но до того, как начнут распускаться почки. В это время дерево не подвергается сильному стрессу, а риск возникновения болезней после обрезки минимален.

Что нужно для обрезки

Для правильной обрезки абрикоса вам понадобятся:

Секатор — для обрезки мелких веток и побегов.

Пила — для удаления крупных и старых веток.

Садовые перчатки — защита рук.

Паста для ухода за ранами — для заделывания крупных срезов.

Важно, чтобы инструменты были острыми и чистыми. Это помогает избежать повреждений на дереве и предотвращает возможные инфекции.

Этапы обрезки

Перед тем как приступать к обрезке, тщательно осмотрите дерево. Удалите все мертвые, больные и поврежденные ветви. Это поможет предотвратить распространение болезней и улучшит здоровье дерева.

Затем удалите все ветви, которые растут слишком густо, пересекаются или направлены внутрь кроны. Это даст больше места для циркуляции воздуха и света, что важно для предотвращения грибковых заболеваний.

Абрикосы плодоносят на однолетних побегах. Поэтому обязательно оставьте здоровые ветви длиной 40-60 см. Более длинные или короткие ветви удалите.

Что делать с деревом старшего возраста

Для старых деревьев нужно проводить омолаживающую обрезку. Это означает удаление старых, слаборазвивающихся веток, чтобы дать шанс новым побегам вырасти. Такая процедура повысит плодородие и жизнеспособность дерева.

После обрезки крупных веток обязательно нанесите на срезы раневую пасту, чтобы предотвратить попадание инфекции.

Дополнительные советы для обильного урожая

Полив . Абрикосы очень чувствительны к дефициту воды, особенно во время цветения и формирования плодов. Обеспечьте дереву достаточное количество влаги.

. Абрикосы очень чувствительны к дефициту воды, особенно во время цветения и формирования плодов. Обеспечьте дереву достаточное количество влаги. Удобрение . Не забывайте о подкормке. Органические удобрения помогут поддержать здоровье дерева и стимулировать рост.

. Не забывайте о подкормке. Органические удобрения помогут поддержать здоровье дерева и стимулировать рост. Защита от болезней и вредителей. Регулярно проверяйте дерево на наличие вредителей и заболеваний. При необходимости применяйте средства защиты растений.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете поддерживать абрикосовое дерево в отличной форме и каждый год наслаждаться вкусным и обильным урожаем, который отлично подходит для варенья и других лакомств.

Уточнения

Абрико́с — плод дерева абрикос, обычно абрикоса обыкновенного (лат. Prunus armeniaca Lin., Armeniaca vulgaris Lam.), но также и близкородственных ему видов из секции Armeniaca подрода Prunus: маньчжурского абрикоса (Prunus mandshurica), японского абрикоса (Prunus mume), сибирского абрикоса (Prunus sibirica), бриансонского абрикоса (Prunus brigantina) и т. д.

