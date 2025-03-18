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Орхидеи, которые могут фотосинтезировать через корни — это не научная фантастика

2:48
Садоводство

Орхидеи — одни из самых удивительных и разнообразных растений на нашей планете. Этот цветок можно встретить в самых разных уголках Земли, за исключением Антарктиды и некоторых пустынь. Они растут в тропиках, на влажных болотах и даже в горах. Давайте узнаем больше о чудесах природы, которых насчитывается более 28 тысяч видов и более 125 тысяч гибридов.

Орхидея
Фото: Own work by Marlith
Орхидея

Как орхидеи растут повсюду

Орхидеи могут адаптироваться к самым разным условиям. Они встречаются в тропиках и даже в засушливых районах. Это объясняется их способностью приспосабливаться: например, в тропиках орхидеи имеют длинные тонкие листья, а в засушливых районах — толстые восковые, чтобы удерживать влагу.

Семена орхидей: крошечные чудеса природы

Семена орхидей — одни из самых маленьких в мире. Их пыльцеобразная структура помогает им распространяться на большие расстояния. Но вот интересный факт: для того чтобы эти семена начали прорастать, им нужна помощь грибов, которые снабжают их питательными веществами.

Орхидеи — источники ванили и лекарств

Не все знают, что ваниль, знакомая нам с детства, получают из орхидей! Палочки ванили — это плоды орхидей рода Ваниль. Кроме того, орхидеи, такие как Dendrobium, используются в традиционной медицине. В странах Юго-Восточной Азии, а также в Китае и Японии, их применяют для лечения различных заболеваний, особенно у пожилых людей.

Удивительные способы привлечения опылителей

Орхидеи обладают уникальными методами привлечения опылителей. Некоторые виды издают запахи, похожие на гниющую плоть, чтобы заманить мух и жуков. Например, Bulbophyllum beccarii пахнет так сильно, как "куча дохлых слонов". Другие виды, напротив, не пахнут, но обладают яркими цветами, которые привлекают колибри и бабочек.

Орхидеи, которые живут под землей

Некоторые орхидеи даже не видны на поверхности! Например, подземные орхидеи в Австралии — Rhizanthella — проводят всю свою жизнь под землей, включая цветение. Это единственные известные растения, опыляемые термитами.

Гибкость и устойчивость орхидей

Орхидеи могут быть эпифитами (растущими на деревьях), литофитами (растущими на камнях) и наземными растениями. Их корни способны поглощать влагу и даже делать фотосинтез, если растение не может выжить в земле. Эта способность позволяет орхидеям адаптироваться к самым экстремальным условиям.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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