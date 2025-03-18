Обрезка лаванды, которая взорвёт ваш сад ароматом и цветами

2:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лаванда — это не только красивое, но и ароматное растение, которое при правильном уходе может радовать своим цветением долгие годы. Одним из ключевых аспектов ухода за лавандой является регулярная обрезка. Она помогает поддерживать декоративность куста, стимулирует обильное цветение и предотвращает одревеснение побегов.​

Фото: Own work by Marco Antonio Leonel Caetano, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лаванда

Почему необходимо обрезать лаванду

Без регулярной обрезки лаванда склонна к одревеснению стеблей, что приводит к снижению количества цветков и ухудшению внешнего вида растения. Обрезка способствует:​

Сохранению компактной формы куста. Это предотвращает его распадение и обеспечивает эстетичный внешний вид.​

Стимуляции роста новых побегов. Молодые побеги более продуктивны и обильно цветут.​

Продлению жизненного цикла растения. Регулярная обрезка поддерживает здоровье лаванды и предотвращает преждевременное старение.

Когда проводить обрезку лаванды

Обрезку лаванды рекомендуется проводить дважды в год:​

Весной (март-апрель): В этот период удаляют повреждённые, сухие и подмерзшие побеги, что способствует оздоровлению растения и подготовке к активному росту. ​ Осенью (сентябрь): После завершения цветения проводят формирующую обрезку, укорачивая побеги для поддержания компактной формы и подготовки к зимовке.

Как правильно обрезать лаванду

Инструменты: Используйте острый и чистый секатор или садовые ножницы, чтобы обеспечить ровные срезы и предотвратить заражение.

Техника обрезки: Весной: Удалите все повреждённые и сухие ветви, стимулируя рост новых побегов.​ Осенью: Укоротите зелёные части побегов на 2/3 длины, не затрагивая одревесневшие части, чтобы сохранить жизнеспособность растения.

Омолаживающая обрезка: Для старых кустов, потерявших декоративность, рекомендуется проводить омолаживающую обрезку, удаляя старые ветви поэтапно в течение 1-2 лет. ​

Уход после обрезки:

После обрезки рекомендуется:​

Рыхление почвы: Обеспечивает доступ кислорода к корням и улучшает их питание. ​

Мульчирование: Защищает корни от перепадов температуры и сохраняет влагу в почве.​

Подкормка: Внесение фосфорных и калийных удобрений способствует укреплению растения и обильному цветению в следующем сезоне.​

Правильная и своевременная обрезка лаванды обеспечит её здоровье, пышное цветение и привлекательный внешний вид на долгие годы.​

Уточнения

Лава́нда узколи́стная или Лаванда настоя́щая, или Лаванда колоси́стая, или Лаванда колоско́вая, или Лаванда ко́лосовая (лат. Lavándula angustifólia) — травянистое растение, вид рода Лаванда (Lavandula) семейства Яснотковые (Lamiaceae).

