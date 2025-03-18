Обрезка лаванды, которая взорвёт ваш сад ароматом и цветами

Лаванда — это не только красивое, но и ароматное растение, которое при правильном уходе может радовать своим цветением долгие годы. Одним из ключевых аспектов ухода за лавандой является регулярная обрезка. Она помогает поддерживать декоративность куста, стимулирует обильное цветение и предотвращает одревеснение побегов.
Без регулярной обрезки лаванда склонна к одревеснению стеблей, что приводит к снижению количества цветков и ухудшению внешнего вида растения. Обрезка способствует:
Сохранению компактной формы куста. Это предотвращает его распадение и обеспечивает эстетичный внешний вид.
Стимуляции роста новых побегов. Молодые побеги более продуктивны и обильно цветут.
Продлению жизненного цикла растения. Регулярная обрезка поддерживает здоровье лаванды и предотвращает преждевременное старение.
Обрезку лаванды рекомендуется проводить дважды в год:
Весной (март-апрель): В этот период удаляют повреждённые, сухие и подмерзшие побеги, что способствует оздоровлению растения и подготовке к активному росту.
Осенью (сентябрь): После завершения цветения проводят формирующую обрезку, укорачивая побеги для поддержания компактной формы и подготовки к зимовке.
Инструменты: Используйте острый и чистый секатор или садовые ножницы, чтобы обеспечить ровные срезы и предотвратить заражение.
Техника обрезки:
Весной: Удалите все повреждённые и сухие ветви, стимулируя рост новых побегов.
Осенью: Укоротите зелёные части побегов на 2/3 длины, не затрагивая одревесневшие части, чтобы сохранить жизнеспособность растения.
Омолаживающая обрезка: Для старых кустов, потерявших декоративность, рекомендуется проводить омолаживающую обрезку, удаляя старые ветви поэтапно в течение 1-2 лет.
После обрезки рекомендуется:
Рыхление почвы: Обеспечивает доступ кислорода к корням и улучшает их питание.
Мульчирование: Защищает корни от перепадов температуры и сохраняет влагу в почве.
Подкормка: Внесение фосфорных и калийных удобрений способствует укреплению растения и обильному цветению в следующем сезоне.
Правильная и своевременная обрезка лаванды обеспечит её здоровье, пышное цветение и привлекательный внешний вид на долгие годы.
Лава́нда узколи́стная или Лаванда настоя́щая, или Лаванда колоси́стая, или Лаванда колоско́вая, или Лаванда ко́лосовая (лат. Lavándula angustifólia) — травянистое растение, вид рода Лаванда (Lavandula) семейства Яснотковые (Lamiaceae).
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.