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Обрезка лаванды, которая взорвёт ваш сад ароматом и цветами

2:42
Садоводство

Лаванда — это не только красивое, но и ароматное растение, которое при правильном уходе может радовать своим цветением долгие годы. Одним из ключевых аспектов ухода за лавандой является регулярная обрезка. Она помогает поддерживать декоративность куста, стимулирует обильное цветение и предотвращает одревеснение побегов.

Лаванда
Фото: Own work by Marco Antonio Leonel Caetano, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лаванда

Почему необходимо обрезать лаванду

Без регулярной обрезки лаванда склонна к одревеснению стеблей, что приводит к снижению количества цветков и ухудшению внешнего вида растения. Обрезка способствует:

  • Сохранению компактной формы куста. Это предотвращает его распадение и обеспечивает эстетичный внешний вид.

  • Стимуляции роста новых побегов. Молодые побеги более продуктивны и обильно цветут.

  • Продлению жизненного цикла растения. Регулярная обрезка поддерживает здоровье лаванды и предотвращает преждевременное старение.

Когда проводить обрезку лаванды

Обрезку лаванды рекомендуется проводить дважды в год:

  1. Весной (март-апрель): В этот период удаляют повреждённые, сухие и подмерзшие побеги, что способствует оздоровлению растения и подготовке к активному росту.

  2. Осенью (сентябрь): После завершения цветения проводят формирующую обрезку, укорачивая побеги для поддержания компактной формы и подготовки к зимовке.

Как правильно обрезать лаванду

  • Инструменты: Используйте острый и чистый секатор или садовые ножницы, чтобы обеспечить ровные срезы и предотвратить заражение.

  • Техника обрезки:

    • Весной: Удалите все повреждённые и сухие ветви, стимулируя рост новых побегов.

    • Осенью: Укоротите зелёные части побегов на 2/3 длины, не затрагивая одревесневшие части, чтобы сохранить жизнеспособность растения.

  • Омолаживающая обрезка: Для старых кустов, потерявших декоративность, рекомендуется проводить омолаживающую обрезку, удаляя старые ветви поэтапно в течение 1-2 лет.

Уход после обрезки:

После обрезки рекомендуется:

  • Рыхление почвы: Обеспечивает доступ кислорода к корням и улучшает их питание.

  • Мульчирование: Защищает корни от перепадов температуры и сохраняет влагу в почве.

  • Подкормка: Внесение фосфорных и калийных удобрений способствует укреплению растения и обильному цветению в следующем сезоне.

Правильная и своевременная обрезка лаванды обеспечит её здоровье, пышное цветение и привлекательный внешний вид на долгие годы.​

Уточнения

Лава́нда узколи́стная или Лаванда настоя́щая, или Лаванда колоси́стая, или Лаванда колоско́вая, или Лаванда ко́лосовая (лат. Lavándula angustifólia) — травянистое растение, вид рода Лаванда (Lavandula) семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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