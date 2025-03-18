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Посадите это растение, и ваш сад оживёт: пчёлы и бабочки слетятся со всех сторон

2:10
Садоводство

Агастахе, известное также как лофант или многоколосник, — это многолетнее растение, которое не только украшает сад яркими цветами, но и привлекает пчёл и бабочек благодаря обилию нектара. Его ароматные цветы, обычно фиолетового, синего или розового оттенков, служат богатым источником пищи для этих насекомых на протяжении всего сезона цветения — с середины лета до осени.

Пчела
Фото: commons.wikimedia.org by Charles J. Sharp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пчела

Почему пчёлы и бабочки любят агастахе

Главная причина популярности агастахе среди опылителей — его богатые нектаром цветы. Трубчатая форма цветков идеально подходит для длинных хоботков бабочек и пчёл, облегчая им доступ к питательному нектару. Кроме того, продолжительный период цветения обеспечивает насекомых пищей на длительное время, что особенно важно для поддержания их популяций.

Когда сажать агастахе

Посадку агастахе рекомендуется проводить весной, после того как минует угроза заморозков и установится стабильная тёплая погода. Растение предпочитает солнечные участки с хорошо дренированной почвой. Оно устойчиво к засухе и не требует обильного полива, что делает его отличным выбором для садоводов, стремящихся создать экологически устойчивый сад.

Дополнительные преимущества агастахе:

  • Ароматные листья: листья агастахе обладают приятным ароматом, напоминающим анис или мяту, и могут использоваться в кулинарии и фитотерапии.

  • Декоративность: высокие цветоносы и яркие соцветия делают агастахе привлекательным элементом ландшафтного дизайна, особенно в сочетании с другими многолетниками.

  • Простота в уходе: растение не требует сложного ухода, устойчиво к большинству вредителей и болезней, что делает его идеальным для начинающих садоводов.

Включение агастахе в ваш сад не только добавит ярких красок, но и создаст благоприятную среду для пчёл и бабочек, способствуя поддержанию биоразнообразия и улучшению опыления других растений.

Уточнения

Многоколосник кана (лат. Agastache cana) — многолетнее травянистое растение, вид рода Многоколосник (Agastache) семейства Яснотковые (Lamiaceae), или Губоцветные (Labiatae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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