Посадите это растение, и ваш сад оживёт: пчёлы и бабочки слетятся со всех сторон

2:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Агастахе, известное также как лофант или многоколосник, — это многолетнее растение, которое не только украшает сад яркими цветами, но и привлекает пчёл и бабочек благодаря обилию нектара. Его ароматные цветы, обычно фиолетового, синего или розового оттенков, служат богатым источником пищи для этих насекомых на протяжении всего сезона цветения — с середины лета до осени.​

Фото: commons.wikimedia.org by Charles J. Sharp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пчела

Почему пчёлы и бабочки любят агастахе

Главная причина популярности агастахе среди опылителей — его богатые нектаром цветы. Трубчатая форма цветков идеально подходит для длинных хоботков бабочек и пчёл, облегчая им доступ к питательному нектару. Кроме того, продолжительный период цветения обеспечивает насекомых пищей на длительное время, что особенно важно для поддержания их популяций.​

Когда сажать агастахе

Посадку агастахе рекомендуется проводить весной, после того как минует угроза заморозков и установится стабильная тёплая погода. Растение предпочитает солнечные участки с хорошо дренированной почвой. Оно устойчиво к засухе и не требует обильного полива, что делает его отличным выбором для садоводов, стремящихся создать экологически устойчивый сад.​

Дополнительные преимущества агастахе:

Ароматные листья: листья агастахе обладают приятным ароматом, напоминающим анис или мяту, и могут использоваться в кулинарии и фитотерапии.

Декоративность: высокие цветоносы и яркие соцветия делают агастахе привлекательным элементом ландшафтного дизайна, особенно в сочетании с другими многолетниками.​

Простота в уходе: растение не требует сложного ухода, устойчиво к большинству вредителей и болезней, что делает его идеальным для начинающих садоводов.​

Включение агастахе в ваш сад не только добавит ярких красок, но и создаст благоприятную среду для пчёл и бабочек, способствуя поддержанию биоразнообразия и улучшению опыления других растений.

Уточнения

Многоколосник кана (лат. Agastache cana) — многолетнее травянистое растение, вид рода Многоколосник (Agastache) семейства Яснотковые (Lamiaceae), или Губоцветные (Labiatae).

