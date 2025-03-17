Кроты в саду? Это не конец! Как победить их без вреда для экосистемы

Вы думаете, что кроты — это просто милые маленькие зверьки, но на самом деле они могут нанести немалый ущерб вашему саду. Если ваши растения начинают вянуть, а на газоне появились кучки земли, вероятно, в вашем саду поселились кроты. Но не торопитесь взывать к помощи химикатов — существует несколько простых и экологичных способов, как избавиться от этих непрошеных гостей.
Прежде чем начинать борьбу с кротами, стоит понимать, что они играют полезную роль в экосистеме. Кроты помогают улучшать аэрирование почвы и сокращают количество вредителей. Однако, когда их подземные ходы начинают портить ваш газон или угрожать растениям, лучше воспользоваться методами отпугивания.
Для того чтобы прогнать кротов, вам не нужно покупать дорогие препараты. Достаточно найти несколько ингредиентов в своей кухне, и результат вас удивит.
Главное — использовать гуманные и безопасные способы, которые не навредят растениям и животным. Регулярные действия помогут вам поддерживать порядок в саду и не навредить экосистеме.
Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Широко распространены в Евразии и Северной Америке (от южной Канады до северной Мексики).
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