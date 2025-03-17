Кроты в саду? Это не конец! Как победить их без вреда для экосистемы

Вы думаете, что кроты — это просто милые маленькие зверьки, но на самом деле они могут нанести немалый ущерб вашему саду. Если ваши растения начинают вянуть, а на газоне появились кучки земли, вероятно, в вашем саду поселились кроты. Но не торопитесь взывать к помощи химикатов — существует несколько простых и экологичных способов, как избавиться от этих непрошеных гостей.

Фото: commons.wikimedia.org by Диаля, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Крот

Зачем кроты вообще нужны

Прежде чем начинать борьбу с кротами, стоит понимать, что они играют полезную роль в экосистеме. Кроты помогают улучшать аэрирование почвы и сокращают количество вредителей. Однако, когда их подземные ходы начинают портить ваш газон или угрожать растениям, лучше воспользоваться методами отпугивания.

Как отпугнуть кротов без вреда для экосистемы

Для того чтобы прогнать кротов, вам не нужно покупать дорогие препараты. Достаточно найти несколько ингредиентов в своей кухне, и результат вас удивит.

Простой и эффективный раствор

Смешайте 200 мл спиртового уксуса с ложкой молотого черного кофе, измельченным чесноком и кайенским перцем. Этот ароматный и жгучий раствор очень не понравится кротам. Добавьте теплую воду и тщательно перемешайте. После этого вылейте жидкость прямо в кротовые норы. Лучше всего проводить такую процедуру вечером. Повторяйте несколько дней подряд, чтобы добиться результата.

Смешайте 200 мл спиртового уксуса с ложкой молотого черного кофе, измельченным чесноком и кайенским перцем. Этот ароматный и жгучий раствор очень не понравится кротам. Добавьте теплую воду и тщательно перемешайте. После этого вылейте жидкость прямо в кротовые норы. Лучше всего проводить такую процедуру вечером. Повторяйте несколько дней подряд, чтобы добиться результата. Растения-природные репелленты

Некоторые растения с резким запахом также могут отпугивать кротов. Посадите в своем саду лаванду, нарциссы или императорский сабельник — они имеют сильный аромат, который кроты не переносят.

Некоторые растения с резким запахом также могут отпугивать кротов. Посадите в своем саду лаванду, нарциссы или императорский сабельник — они имеют сильный аромат, который кроты не переносят. Бузина против кротов

Еще один способ — приготовить натуральный репеллент из бузины. Собирать нужно свежие листья, цветки и побеги, а затем залить их 10 литрами дождевой воды. Оставьте смесь на две недели, а затем распределите ее по кротовым ходам. Этот метод заставит животных покинуть ваш участок.

Какие методы вам подойдут

Главное — использовать гуманные и безопасные способы, которые не навредят растениям и животным. Регулярные действия помогут вам поддерживать порядок в саду и не навредить экосистеме.

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Широко распространены в Евразии и Северной Америке (от южной Канады до северной Мексики).

