Как выбрать идеальный саженец? Разбираемся в маркировке и не попадаемся на уловки продавцов

2:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

При покупке саженцев на их этикетках можно увидеть загадочные буквы и цифры — например, ЗКС Р10 или RB60. На первый взгляд, они могут показаться случайным набором символов, но на самом деле это полезная информация о корневой системе, способе выращивания и даже размере контейнера. Разберёмся, как их правильно читать.

Фото: commons.wikimedia.org by Graftedvines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ саженцы

Что обозначают маркировки на саженцах

Все саженцы можно разделить на три основные категории в зависимости от корневой системы:

ОКС (открытая корневая система) — корни находятся без земли или в лёгкой упаковке с торфом или опилками. Это самый бюджетный вариант, но сажать такие растения нужно быстро.

ЗКС (закрытая корневая система) — растение с самого начала росло в контейнере, его корни плотно оплетают ком земли. Такие саженцы легче приживаются и могут высаживаться в течение всего сезона.

RB (Root Ball) — корневая система сформирована в коме земли, который дополнительно оборачивают мешковиной или сеткой.

Дополнительно можно встретить маркировки типа RB/C (свежепосаженный саженец в контейнере) или WRB (корневая система в сетке).

Размер контейнера и его обозначения

P9, P12 и т. д. — диаметр горшка в сантиметрах.

C5, C10 и т. д. — объём контейнера в литрах.

А5, А10 — размер ячейки в кассетах для рассады.

Как понять, как выращивали саженец

Саженцы могут быть размножены разными способами:

RC (Rooted Cutting) — корневой черенок.

HWC (Hardwood Cutting) — одревесневший черенок.

SWC (Softwood Cutting) — зелёный черенок.

ТС (Tissue Culture) — микроклональное размножение в лаборатории.

Также можно встретить цифровые обозначения:

0/1 — однолетний укоренённый черенок.

1/0 — однолетний сеянец.

Х/1/0 — однолетний привитый саженец.

-/1/0 — однолетний отводок.

Дополнительные параметры саженцев

На этикетке также указывают высоту (H100-120), обхват ствола (8/10 мм) или другие характеристики.

Как выбрать саженец по маркировке

Разбираясь в маркировке, можно понять, насколько саженец крепкий, адаптированный и удобный для посадки. Например, ЗКС С5 означает, что это растение с закрытой корневой системой в 5-литровом контейнере, а ОКС RB60 — саженец с открытыми корнями в коме земли диаметром 60 см.

Теперь, увидев непонятные буквы и цифры на этикетке, вы сможете расшифровать их и выбрать лучший вариант для своего сада.

Уточнения

Саженец — это молодое дерево, кустарник или лиана, выращенное из сеянца или черенка и используемое в дальнейшем для посадки на постоянное место. Как правило выращенное в искусственных условиях в питомниках. Может выращиваться с закрытой или открытой корневой системой, а также в теплицах или под навесами из притеняющей сетки.

