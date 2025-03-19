Как выбрать идеальный саженец? Разбираемся в маркировке и не попадаемся на уловки продавцов

При покупке саженцев на их этикетках можно увидеть загадочные буквы и цифры — например, ЗКС Р10 или RB60. На первый взгляд, они могут показаться случайным набором символов, но на самом деле это полезная информация о корневой системе, способе выращивания и даже размере контейнера. Разберёмся, как их правильно читать.
Все саженцы можно разделить на три основные категории в зависимости от корневой системы:
Дополнительно можно встретить маркировки типа RB/C (свежепосаженный саженец в контейнере) или WRB (корневая система в сетке).
Саженцы могут быть размножены разными способами:
Также можно встретить цифровые обозначения:
На этикетке также указывают высоту (H100-120), обхват ствола (8/10 мм) или другие характеристики.
Разбираясь в маркировке, можно понять, насколько саженец крепкий, адаптированный и удобный для посадки. Например, ЗКС С5 означает, что это растение с закрытой корневой системой в 5-литровом контейнере, а ОКС RB60 — саженец с открытыми корнями в коме земли диаметром 60 см.
Теперь, увидев непонятные буквы и цифры на этикетке, вы сможете расшифровать их и выбрать лучший вариант для своего сада.
Саженец — это молодое дерево, кустарник или лиана, выращенное из сеянца или черенка и используемое в дальнейшем для посадки на постоянное место. Как правило выращенное в искусственных условиях в питомниках. Может выращиваться с закрытой или открытой корневой системой, а также в теплицах или под навесами из притеняющей сетки.
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