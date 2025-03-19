Эти ветки нужно удалить в первую очередь — проверьте свой крыжовник

Весна — время, когда крыжовник нуждается в особом внимании. Обрезка кустов играет ключевую роль в их здоровье и урожайности. Если не уделять этому должного внимания, ягоды могут стать кислыми и мелкими, а сам куст превратится в заросший колючий шар. Разберёмся, как правильно обрезать крыжовник, когда это лучше делать и какие ошибки следует избегать.
Крыжовник быстро разрастается, выпуская множество новых побегов. Без регулярного ухода куст становится густым, что приводит к:
Оптимальные периоды для обрезки — ранняя весна или поздняя осень, когда растение находится в состоянии покоя. Весной важно успеть до начала сокодвижения, а осенью — после листопада, но до наступления заморозков.
Преимущества весенней обрезки:
Если куст уже начал вегетацию и почки раскрылись, лучше перенести обрезку на осень, иначе крыжовник может ослабнуть.
1. Подготовьте инструмент
Понадобится секатор и сучкорез с длинными ручками для удаления старых веток. Все инструменты должны быть остро заточены и продезинфицированы.
2. Осмотрите куст
Удалите сухие, больные, поломанные и подмёрзшие ветки. Подрежьте подмерзшие побеги до здоровой древесины.
3. Удалите лишние ветви
Вырежьте горизонтально растущие ветки, а также те, что трутся друг о друга.
4. Формируйте куст в зависимости от возраста
Если куст давно не обрезался, за один раз удалять все старые ветви нельзя — растение может не восстановиться. Разделите процесс на 2-3 года. В первый год проредите куст, удалите самые старые и слабые побеги, на следующий сезон продолжите формирование.
После процедуры куст нуждается в уходе:
Крыжо́вник обыкнове́нный — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae). Встречается под устаревшим синонимичным названием Крыжо́вник отклонённый (лат. Ribes reclinatum). Ранее рассматривался в составе самостоятельного рода Крыжовник (откуда и сохранившееся название семейства), который после уточнения ботанической классификации был полностью включен в род Смородина.
Обувные полки уходят в прошлое! Узнайте о новых способах хранения: встроенные шкафы, контейнеры, крючки. Оптимизируйте пространство, защитите обувь!