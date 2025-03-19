Эти ветки нужно удалить в первую очередь — проверьте свой крыжовник

4:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весна — время, когда крыжовник нуждается в особом внимании. Обрезка кустов играет ключевую роль в их здоровье и урожайности. Если не уделять этому должного внимания, ягоды могут стать кислыми и мелкими, а сам куст превратится в заросший колючий шар. Разберёмся, как правильно обрезать крыжовник, когда это лучше делать и какие ошибки следует избегать.

Фото: Own work by Brass hat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крыжовник

Почему обрезка так важна

Крыжовник быстро разрастается, выпуская множество новых побегов. Без регулярного ухода куст становится густым, что приводит к:

снижению урожайности на старых ветках,

плохому опылению и недостатку солнечного света,

ухудшению вкуса и размера ягод,

созданию условий для развития болезней и вредителей,

сложностям в сборе урожая и уходе за растением.

Когда лучше обрезать крыжовник

Оптимальные периоды для обрезки — ранняя весна или поздняя осень, когда растение находится в состоянии покоя. Весной важно успеть до начала сокодвижения, а осенью — после листопада, но до наступления заморозков.

Преимущества весенней обрезки:

Видны повреждённые за зиму ветви.

Растение быстрее заживляет срезы.

Ниже риск повреждения морозами.

Можно выбрать подходящий день для работы.

Если куст уже начал вегетацию и почки раскрылись, лучше перенести обрезку на осень, иначе крыжовник может ослабнуть.

Как правильно обрезать крыжовник: основные принципы

Удалять не более 1/3 ветвей за один раз.

Обрезку проводить, пока растение находится в периоде покоя.

Повреждённые, сухие и больные ветви вырезать до основания.

Ненужную прикорневую поросль удалять под корень.

Каждый год оставлять 2-3 новых побега для обновления куста.

Пошаговая инструкция по обрезке

1. Подготовьте инструмент

Понадобится секатор и сучкорез с длинными ручками для удаления старых веток. Все инструменты должны быть остро заточены и продезинфицированы.

2. Осмотрите куст

Удалите сухие, больные, поломанные и подмёрзшие ветки. Подрежьте подмерзшие побеги до здоровой древесины.

3. Удалите лишние ветви

Вырежьте горизонтально растущие ветки, а также те, что трутся друг о друга.

4. Формируйте куст в зависимости от возраста

1-й год — укоротите побеги, оставляя 3-4 почки от земли.

2-й год — выберите 5-7 сильных побегов, укоротите до 30 см. Остальные удалите.

3-й год — оставьте 12-18 веток разного возраста, укоротите верхушки на 12-15 см.

С 4-го года — ежегодно удаляйте старые, слабые и изогнутые побеги, оставляя 15-20 сильных ветвей.

С 7-8 лет — проведите омолаживающую обрезку, удаляя треть старых веток.

Как омолодить запущенный куст

Если куст давно не обрезался, за один раз удалять все старые ветви нельзя — растение может не восстановиться. Разделите процесс на 2-3 года. В первый год проредите куст, удалите самые старые и слабые побеги, на следующий сезон продолжите формирование.

Уход за крыжовником после обрезки

После процедуры куст нуждается в уходе:

Обработайте места срезов специальными средствами для заживления (Живица, РанНет).

Подкормите растение раствором мочевины (40-60 г на 10 л воды).

Защитите от болезней и вредителей с помощью медного купороса или препаратов Топаз, Скор.

Обеспечьте полив — при сухой весне кусту требуется 2-3 ведра воды.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae). Встречается под устаревшим синонимичным названием Крыжо́вник отклонённый (лат. Ribes reclinatum). Ранее рассматривался в составе самостоятельного рода Крыжовник (откуда и сохранившееся название семейства), который после уточнения ботанической классификации был полностью включен в род Смородина.

