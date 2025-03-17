Малина не растёт без этого! Экологичный способ, который удивит всех

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садовый сезон в самом разгаре, а значит, самое время побаловать свои кусты малины! Эти растения, несмотря на свою простоту, могут дать невероятно высокий урожай, если правильно за ними ухаживать. И знаете что? Для этого не нужно тратить много денег на дорогие удобрения — достаточно того, что есть у вас на кухне. Например, кофейная гуща. Да, это не шутка!

Фото: commons.wikimedia.org by Petnick03, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Малина красная

Кофейная гуща — это настоящий кладезь азота, который так необходим для малины. Она не только улучшает структуру почвы, но и обогащает ее питательными веществами. Такой подход — экологически чистый, доступный и, что немаловажно, бесплатный. Для этого достаточно просто рассыпать гущу под кустами и аккуратно ввести в почву. Малина будет вам благодарна отличным вкусом ягод и шикарным урожаем.

Особенности малины

Что касается других аспектов ухода за малиной, то тут есть несколько ключевых моментов. Место для посадки должно быть солнечным, а почва — плодородной и слабо кислая. Также важно регулярно поливать растения, особенно в жаркие летние дни. И, конечно, не забывайте про обрезку кустов — это улучшит их рост и качество плодов. Но будьте осторожны с опорами. Малина любит расти вверх, и если не поддерживать её, растения могут сломаться под тяжестью плодов. Лучше всего установить сетку или поставить кусты рядом с забором.

Но вернемся к кофейной гуще: этот неожиданный помощник для малины заслуживает внимания. К тому же такие же методы применяются для черники, что также родственные растения. С этим секретом даже самые нетерпеливые садоводы смогут по-настоящему насладиться вкусными ягодами.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

