Лишайники на коре — тревожный знак? Дачники разделились на два лагеря

Мхи и лишайники часто встречаются на коре деревьев, вызывая у дачников противоречивые мнения. Одни садоводы тщательно их удаляют, считая вредными, другие оставляют нетронутыми, полагая, что они не причиняют вреда. Так стоит ли бороться с этими наростами и как правильно это делать?
Мхи и лишайники не являются паразитами и не вытягивают соки из дерева, так как не имеют корневой системы. Лишайники представляют собой симбиоз гриба и водоросли, а мхи закрепляются на коре с помощью ризоидов — специальных выростов, поглощающих влагу из воздуха.
Некоторые садоводы утверждают, что лишайники даже защищают деревья от вредных грибков, выделяя особые кислоты. Однако их массовое распространение на стволах чаще всего говорит о старении дерева, ослаблении его иммунитета или неподходящих условиях выращивания.
Наличие этих образований свидетельствует о высокой влажности, недостатке света и ослабленном состоянии растения.
Основные причины их появления:
Хотя эти образования не паразитируют на деревьях, они могут привести к негативным последствиям:
Поэтому удалять мхи и лишайники все же стоит, особенно с плодовых деревьев.
Лучшее время для удаления — ранняя весна (до распускания почек) или поздняя осень (после опадения листвы). В пасмурную сырую погоду мхи и лишайники легче отделяются от коры.
Механическая очистка
Используйте деревянный или пластиковый скребок, мягкую щетку. Металлические инструменты не рекомендуются, чтобы не повредить кору.
Обработка железным купоросом
Раствор кальцинированной соды
0,5 стакана соды на ведро воды. Смесью обрабатывают пораженные участки.
Щавелевая кислота
Разведите в соотношении 1:8 и нанесите на наросты.
Фунгициды
Можно использовать препараты типа "Скор", которые не только удаляют лишайники, но и защищают дерево от грибковых заболеваний.
Мойка высокого давления
Подходит для больших садов, но важно не повредить кору.
Осенняя побелка
Кора́ — общее название совокупности тканей, расположенных снаружи от камбия. Имеется как в стеблях, так и в корнях, состоит из тканей различного строения и происхождения.
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