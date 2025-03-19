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Лишайники на коре — тревожный знак? Дачники разделились на два лагеря

Садоводство

Мхи и лишайники часто встречаются на коре деревьев, вызывая у дачников противоречивые мнения. Одни садоводы тщательно их удаляют, считая вредными, другие оставляют нетронутыми, полагая, что они не причиняют вреда. Так стоит ли бороться с этими наростами и как правильно это делать?

Мох
Фото: creativecommons.org by Paul Hudson is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Мох

Мхи и лишайники на деревьях: стоит ли переживать

Мхи и лишайники не являются паразитами и не вытягивают соки из дерева, так как не имеют корневой системы. Лишайники представляют собой симбиоз гриба и водоросли, а мхи закрепляются на коре с помощью ризоидов — специальных выростов, поглощающих влагу из воздуха.

Некоторые садоводы утверждают, что лишайники даже защищают деревья от вредных грибков, выделяя особые кислоты. Однако их массовое распространение на стволах чаще всего говорит о старении дерева, ослаблении его иммунитета или неподходящих условиях выращивания.

Почему на деревьях появляются мхи и лишайники

Наличие этих образований свидетельствует о высокой влажности, недостатке света и ослабленном состоянии растения.

Основные причины их появления:

  • Загущенность кроны — нехватка солнечного света увеличивает влажность на поверхности коры.
  • Неправильный полив — избыточная влага способствует развитию лишайников.
  • Плохая циркуляция воздуха — деревья, растущие у стен и заборов, чаще покрываются мхом.
  • Высокий уровень грунтовых вод — переувлажненная почва ослабляет растения.
  • Механические повреждения коры — трещины, солнечные ожоги и морозобоины создают благоприятные условия для поселения лишайников.

Опасны ли мхи и лишайники для сада

Хотя эти образования не паразитируют на деревьях, они могут привести к негативным последствиям:

  • Затрудняют дыхание тканей дерева.
  • Увеличивают влажность коры, создавая условия для грибковых инфекций.
  • Становятся укрытием для вредных насекомых.

Поэтому удалять мхи и лишайники все же стоит, особенно с плодовых деревьев.

Когда и как очищать деревья от лишайников и мха

Лучшее время для удаления — ранняя весна (до распускания почек) или поздняя осень (после опадения листвы). В пасмурную сырую погоду мхи и лишайники легче отделяются от коры.

Способы борьбы с мхом и лишайником

  1. Механическая очистка
    Используйте деревянный или пластиковый скребок, мягкую щетку. Металлические инструменты не рекомендуются, чтобы не повредить кору.

  2. Обработка железным купоросом

    • Для семечковых деревьев (яблоня, груша) — 5% раствор.
    • Для косточковых (вишня, слива) — 3% раствор.
      Через пару дней наросты сами начнут отпадать.

  3. Раствор кальцинированной соды
    0,5 стакана соды на ведро воды. Смесью обрабатывают пораженные участки.

  4. Щавелевая кислота
    Разведите в соотношении 1:8 и нанесите на наросты.

  5. Фунгициды
    Можно использовать препараты типа "Скор", которые не только удаляют лишайники, но и защищают дерево от грибковых заболеваний.

  6. Мойка высокого давления
    Подходит для больших садов, но важно не повредить кору.

  7. Осенняя побелка

    • 2 кг гашеной извести + 300 г медного купороса на 10 л воды.
    • Наносится на ствол и скелетные ветки.

Как предотвратить появление мха и лишайников

  • Регулярно обрезайте крону, чтобы улучшить освещенность.
  • Соблюдайте дистанцию при посадке деревьев.
  • Регулируйте полив, избегая избыточной влаги.
  • Устанавливайте дренажные канавы при высоком уровне грунтовых вод.
  • Проводите осеннюю побелку стволов.
  • Своевременно вносите удобрения и обрабатывайте деревья от болезней.

Уточнения

Кора́ — общее название совокупности тканей, расположенных снаружи от камбия. Имеется как в стеблях, так и в корнях, состоит из тканей различного строения и происхождения.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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