Лишайники на коре — тревожный знак? Дачники разделились на два лагеря

Мхи и лишайники часто встречаются на коре деревьев, вызывая у дачников противоречивые мнения. Одни садоводы тщательно их удаляют, считая вредными, другие оставляют нетронутыми, полагая, что они не причиняют вреда. Так стоит ли бороться с этими наростами и как правильно это делать?

Фото: creativecommons.org by Paul Hudson is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Мох

Мхи и лишайники на деревьях: стоит ли переживать

Мхи и лишайники не являются паразитами и не вытягивают соки из дерева, так как не имеют корневой системы. Лишайники представляют собой симбиоз гриба и водоросли, а мхи закрепляются на коре с помощью ризоидов — специальных выростов, поглощающих влагу из воздуха.

Некоторые садоводы утверждают, что лишайники даже защищают деревья от вредных грибков, выделяя особые кислоты. Однако их массовое распространение на стволах чаще всего говорит о старении дерева, ослаблении его иммунитета или неподходящих условиях выращивания.

Почему на деревьях появляются мхи и лишайники

Наличие этих образований свидетельствует о высокой влажности, недостатке света и ослабленном состоянии растения.

Основные причины их появления:

Загущенность кроны — нехватка солнечного света увеличивает влажность на поверхности коры.

Неправильный полив — избыточная влага способствует развитию лишайников.

Плохая циркуляция воздуха — деревья, растущие у стен и заборов, чаще покрываются мхом.

Высокий уровень грунтовых вод — переувлажненная почва ослабляет растения.

Механические повреждения коры — трещины, солнечные ожоги и морозобоины создают благоприятные условия для поселения лишайников.

Опасны ли мхи и лишайники для сада

Хотя эти образования не паразитируют на деревьях, они могут привести к негативным последствиям:

Затрудняют дыхание тканей дерева.

Увеличивают влажность коры, создавая условия для грибковых инфекций.

Становятся укрытием для вредных насекомых.

Поэтому удалять мхи и лишайники все же стоит, особенно с плодовых деревьев.

Когда и как очищать деревья от лишайников и мха

Лучшее время для удаления — ранняя весна (до распускания почек) или поздняя осень (после опадения листвы). В пасмурную сырую погоду мхи и лишайники легче отделяются от коры.

Способы борьбы с мхом и лишайником

Механическая очистка

Используйте деревянный или пластиковый скребок, мягкую щетку. Металлические инструменты не рекомендуются, чтобы не повредить кору. Обработка железным купоросом Для семечковых деревьев (яблоня, груша) — 5% раствор.

Для косточковых (вишня, слива) — 3% раствор.

Через пару дней наросты сами начнут отпадать. Раствор кальцинированной соды

0,5 стакана соды на ведро воды. Смесью обрабатывают пораженные участки. Щавелевая кислота

Разведите в соотношении 1:8 и нанесите на наросты. Фунгициды

Можно использовать препараты типа "Скор", которые не только удаляют лишайники, но и защищают дерево от грибковых заболеваний. Мойка высокого давления

Подходит для больших садов, но важно не повредить кору. Осенняя побелка 2 кг гашеной извести + 300 г медного купороса на 10 л воды.

Наносится на ствол и скелетные ветки.

Как предотвратить появление мха и лишайников

Регулярно обрезайте крону, чтобы улучшить освещенность.

Соблюдайте дистанцию при посадке деревьев.

Регулируйте полив, избегая избыточной влаги.

Устанавливайте дренажные канавы при высоком уровне грунтовых вод.

Проводите осеннюю побелку стволов.

Своевременно вносите удобрения и обрабатывайте деревья от болезней.

Уточнения

Кора́ — общее название совокупности тканей, расположенных снаружи от камбия. Имеется как в стеблях, так и в корнях, состоит из тканей различного строения и происхождения.

