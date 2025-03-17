Зола — бесплатное удобрение или угроза урожаю? Разбираемся в деталях

Зола — одно из самых доступных и эффективных удобрений для огорода. Она богата калием, кальцием, магнием и микроэлементами, но при неправильном использовании её польза может свестись к нулю. Некоторые ошибки не только снижают эффективность подкормки, но и могут навредить растениям.
Если добавить золу к фосфорным удобрениям, начинается щелочная реакция, из-за которой фосфорные соединения становятся недоступными для растений. Итог — бесполезная подкормка.
Как правильно: вносите фосфорные удобрения и золу с разницей в 2 недели.
Если соединить золу с азотными подкормками (нитрофоска, аммиачная селитра), большая часть азота испаряется, и растения недополучают важный элемент.
Как правильно: разделяйте внесение золы и азотных удобрений как минимум на 2 недели.
Зола — отличное удобрение, но её нельзя смешивать с фосфорными и азотными подкормками. Достаточно соблюдать интервал в 2 недели, чтобы получить максимум пользы для растений.
Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.
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