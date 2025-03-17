Зола — бесплатное удобрение или угроза урожаю? Разбираемся в деталях

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зола — одно из самых доступных и эффективных удобрений для огорода. Она богата калием, кальцием, магнием и микроэлементами, но при неправильном использовании её польза может свестись к нулю. Некоторые ошибки не только снижают эффективность подкормки, но и могут навредить растениям.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Грядка

Чего нельзя делать при использовании золы

1. Смешивание с фосфорными удобрениями

Если добавить золу к фосфорным удобрениям, начинается щелочная реакция, из-за которой фосфорные соединения становятся недоступными для растений. Итог — бесполезная подкормка.

Как правильно: вносите фосфорные удобрения и золу с разницей в 2 недели.

2. Смешивание с азотными удобрениями

Если соединить золу с азотными подкормками (нитрофоска, аммиачная селитра), большая часть азота испаряется, и растения недополучают важный элемент.

Как правильно: разделяйте внесение золы и азотных удобрений как минимум на 2 недели.

Как использовать золу с максимальной пользой?

Добавляйте в лунки при посадке овощей — зола хорошо работает в качестве калийного удобрения.

— зола хорошо работает в качестве калийного удобрения. Подсыпайте под кусты картофеля, томатов, капусты и ягодных культур — помогает защитить растения от вредителей.

— помогает защитить растения от вредителей. Используйте как средство против кислотности почвы — зола заменяет известкование.

Зола — отличное удобрение, но её нельзя смешивать с фосфорными и азотными подкормками. Достаточно соблюдать интервал в 2 недели, чтобы получить максимум пользы для растений.

Уточнения

Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.

