Вишня и черешня будут плодоносить как никогда — три секрета идеальной подкормки

Чтобы вишня и черешня радовали богатым урожаем, важно не только правильно ухаживать за деревьями, но и вовремя их удобрять. Рассказываем, какие подкормки необходимы на разных этапах роста, какие удобрения лучше использовать и каких ошибок стоит избегать.
Вишня и черешня имеют разные требования к уходу:
— Вишня хорошо переносит засуху, но не любит чрезмерно влажные и тяжелые почвы.
— Черешня более влаголюбива, но к удобрениям менее требовательна.
Обе культуры нуждаются в питательных веществах, которые можно получить из двух видов удобрений:
— Органика (перегной, компост, навоз, куриный помет, опилки) улучшает структуру почвы.
— Минеральные удобрения (мочевина, аммиачная селитра, суперфосфат, калийная соль) обеспечивают деревья макро- и микроэлементами.
Важно соблюдать баланс: избыток удобрений может нанести вред деревьям, спровоцировав заболевания и снижение урожайности.
Весной деревья просыпаются после зимы, активно наращивают листву и готовятся к цветению. В этот период им особенно нужен азот.
Ранняя весна (март-апрель)
— До набухания почек полезно опрыскать деревья 3%-ной бордоской жидкостью для защиты от грибковых инфекций.
— Молодые деревья (2-4 года) можно подкормить мочевиной (20 г на 10 л воды) или аммиачной селитрой (15-20 г на 1 м²).
До цветения (апрель-май)
— Внекорневые подкормки мочевиной (20 г на 10 л воды) помогут улучшить завязь.
— В почву можно внести раствор коровяка (5 л на 50 л воды) с добавлением золы.
После цветения (май-июнь)
— Через две недели после цветения используют фосфорно-калийные удобрения (1 ст. л. сульфата калия и 1,5 стакана суперфосфата на 10 л воды).
— Для улучшения плодоношения деревья можно опрыскать раствором янтарной кислоты (0,3 г на 10 л воды).
Летом деревья продолжают расти и формируют урожай. В этот период им нужны калий и фосфор.
Июнь
— Для взрослых деревьев подойдут азофоска или нитроаммофоска (30 г на 10 л воды).
— Можно добавить зольный раствор (2 стакана золы на 10 л воды).
Август
— Внекорневая подкормка суперфосфатом (25 г на 10 л воды) укрепит деревья перед осенью.
— Дополнительно можно использовать раствор древесной золы.
Важно помнить, что после начала плодоношения деревья перестают нуждаться в азотных удобрениях, так как они могут спровоцировать нежелательный рост листвы в ущерб урожаю.
Осенью деревья накапливают силы перед холодами. В этот период им требуется фосфор и калий.
Сентябрь-октябрь
— Вносится суперфосфат (50-60 г на 1 м²) и сернокислый калий (25 г на 10 л воды).
— Раз в 2-3 года можно добавлять компост или перегной (3-5 кг на 1 м²).
После первых заморозков
— Опрыскивание раствором мочевины (20-30 г на 10 л воды) поможет предотвратить грибковые заболевания.
Используйте сидераты — горох, овес и вику можно высаживать в приствольных кругах для улучшения почвы.
Следите за кислотностью грунта — при избыточной кислотности вносите золу, известь или доломитовую муку.
Опрыскивайте деревья раствором меда (1 ст. л. на 10 л воды) — это привлечет пчел и улучшит опыление.
Проводите регулярные поливы — особенно в засушливые месяцы, расходуя до 10 ведер воды на одно дерево.
Чере́шня — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.
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