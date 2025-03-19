Вишня и черешня будут плодоносить как никогда — три секрета идеальной подкормки

4:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы вишня и черешня радовали богатым урожаем, важно не только правильно ухаживать за деревьями, но и вовремя их удобрять. Рассказываем, какие подкормки необходимы на разных этапах роста, какие удобрения лучше использовать и каких ошибок стоит избегать.

Фото: commons.wikimedia.org by C. Kuppler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вишня

Основные принципы подкормки вишни и черешни

Вишня и черешня имеют разные требования к уходу:

— Вишня хорошо переносит засуху, но не любит чрезмерно влажные и тяжелые почвы.

— Черешня более влаголюбива, но к удобрениям менее требовательна.

Обе культуры нуждаются в питательных веществах, которые можно получить из двух видов удобрений:

— Органика (перегной, компост, навоз, куриный помет, опилки) улучшает структуру почвы.

— Минеральные удобрения (мочевина, аммиачная селитра, суперфосфат, калийная соль) обеспечивают деревья макро- и микроэлементами.

Важно соблюдать баланс: избыток удобрений может нанести вред деревьям, спровоцировав заболевания и снижение урожайности.

Весенняя подкормка: для роста и цветения

Весной деревья просыпаются после зимы, активно наращивают листву и готовятся к цветению. В этот период им особенно нужен азот.

Ранняя весна (март-апрель)

— До набухания почек полезно опрыскать деревья 3%-ной бордоской жидкостью для защиты от грибковых инфекций.

— Молодые деревья (2-4 года) можно подкормить мочевиной (20 г на 10 л воды) или аммиачной селитрой (15-20 г на 1 м²). До цветения (апрель-май)

— Внекорневые подкормки мочевиной (20 г на 10 л воды) помогут улучшить завязь.

— В почву можно внести раствор коровяка (5 л на 50 л воды) с добавлением золы. После цветения (май-июнь)

— Через две недели после цветения используют фосфорно-калийные удобрения (1 ст. л. сульфата калия и 1,5 стакана суперфосфата на 10 л воды).

— Для улучшения плодоношения деревья можно опрыскать раствором янтарной кислоты (0,3 г на 10 л воды).

Летняя подкормка: для крупных и сладких ягод

Летом деревья продолжают расти и формируют урожай. В этот период им нужны калий и фосфор.

Июнь

— Для взрослых деревьев подойдут азофоска или нитроаммофоска (30 г на 10 л воды).

— Можно добавить зольный раствор (2 стакана золы на 10 л воды). Август

— Внекорневая подкормка суперфосфатом (25 г на 10 л воды) укрепит деревья перед осенью.

— Дополнительно можно использовать раствор древесной золы.

Важно помнить, что после начала плодоношения деревья перестают нуждаться в азотных удобрениях, так как они могут спровоцировать нежелательный рост листвы в ущерб урожаю.

Осенняя подкормка: подготовка к зиме

Осенью деревья накапливают силы перед холодами. В этот период им требуется фосфор и калий.

Сентябрь-октябрь

— Вносится суперфосфат (50-60 г на 1 м²) и сернокислый калий (25 г на 10 л воды).

— Раз в 2-3 года можно добавлять компост или перегной (3-5 кг на 1 м²). После первых заморозков

— Опрыскивание раствором мочевины (20-30 г на 10 л воды) поможет предотвратить грибковые заболевания.

Ошибки, которых стоит избегать

Чрезмерное внесение удобрений — избыток калия может вызвать опадение листьев, а переизбыток азота — межжилковый хлороз. Отсутствие осенней подкормки — деревья могут ослабнуть и хуже перенести зиму. Позднее внесение азотных удобрений — это мешает деревьям вовремя подготовиться к холоду. Использование неподходящих удобрений — некоторые вещества могут быть токсичны или провоцировать рост ненужных побегов.

Дополнительные советы по уходу за деревьями

Используйте сидераты — горох, овес и вику можно высаживать в приствольных кругах для улучшения почвы.

Следите за кислотностью грунта — при избыточной кислотности вносите золу, известь или доломитовую муку.

Опрыскивайте деревья раствором меда (1 ст. л. на 10 л воды) — это привлечет пчел и улучшит опыление.

Проводите регулярные поливы — особенно в засушливые месяцы, расходуя до 10 ведер воды на одно дерево.

Уточнения

Чере́шня — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.



