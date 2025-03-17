Прощай, короед: один укол в ствол решает проблему на несколько лет

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Обычно, когда деревья в саду страдают от вредителей или болезней, их обрабатывают опрыскиванием инсектицидов и фунгицидов. Но этот метод не всегда эффективен — препараты смываются дождём, могут повредить нежные ткани или навредить окружающей среде. В таких случаях на помощь приходит прогрессивный метод лечения — стволовые инъекции.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain прививка деревьев

Что такое стволовые инъекции

Это введение специальных препаратов под кору дерева, прямо в сосудистую систему. Такой способ позволяет лекарству быстрее распространяться по тканям, не влияя на окружающую среду.

От чего защищают инъекции

Метод помогает бороться с вредителями:

Короеды, клещи, тли, листоеды, златки.

А также с болезнями деревьев:

Рак ветвей, фузариоз, антракноз, вертициллез, пятнистости листьев.

Некоторые препараты не лечат, а укрепляют дерево, повышая его устойчивость к вирусам и грибкам.

Как делают инъекции

В стволе просверливают небольшие отверстия. Препарат вводят с помощью инъектора, капельницы или специальной капсулы. После введения отверстия пломбируют, чтобы избежать инфицирования.

Плюсы метода

Не смывается дождём и действует до 2-3 лет.

Не требует обработки всей кроны — не нужно использовать лестницы и подъемники.

Безопасно для окружающей среды.

Экономит деньги — препаратов требуется меньше, чем при опрыскивании.

Можно ли делать инъекции самостоятельно

Процедура требует точного расчёта дозировки, выбора препарата и стерильности, поэтому лучше доверить её специалистам. Некорректное использование может навредить дереву, особенно если оно молодое или ослабленное.

Уточнения

Короеды — группа жуков, которая ранее рассматривалась в качестве семейства (Scolytidae), но в настоящее время понижена в ранге до подсемейства.

