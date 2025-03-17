Прощай, короед: один укол в ствол решает проблему на несколько лет

Обычно, когда деревья в саду страдают от вредителей или болезней, их обрабатывают опрыскиванием инсектицидов и фунгицидов. Но этот метод не всегда эффективен — препараты смываются дождём, могут повредить нежные ткани или навредить окружающей среде. В таких случаях на помощь приходит прогрессивный метод лечения — стволовые инъекции.
Это введение специальных препаратов под кору дерева, прямо в сосудистую систему. Такой способ позволяет лекарству быстрее распространяться по тканям, не влияя на окружающую среду.
Метод помогает бороться с вредителями:
А также с болезнями деревьев:
Некоторые препараты не лечат, а укрепляют дерево, повышая его устойчивость к вирусам и грибкам.
Процедура требует точного расчёта дозировки, выбора препарата и стерильности, поэтому лучше доверить её специалистам. Некорректное использование может навредить дереву, особенно если оно молодое или ослабленное.
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