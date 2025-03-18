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Как увеличить всхожесть семян? Передовой метод, который набирает популярность

1:37
Садоводство

Современное сельское хозяйство активно использует передовые технологии, чтобы сделать урожай более обильным, а растения — устойчивыми к неблагоприятным условиям. Одной из таких инноваций стала плазменная обработка семян — метод, который зародился в России и уже доказал свою эффективность.

Семена
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Семена

Что такое плазменная обработка?

Хотя плазма ассоциируется с высокими температурами, в этом случае используется холодный плазменный разряд в воздухе. Технология была разработана в Санкт-Петербурге еще в 1990-х годах и с тех пор успешно применяется.

Как это работает?

Обработанные семена получают своеобразный "стартовый толчок" для роста:

  • Ускоряется прорастание и повышается всхожесть.
  • Растения становятся крепче, формируют мощную корневую систему.
  • Повышается содержание полезных веществ, включая сахара, белки, крахмал и витамины.
  • Фунгицидный и бактерицидный эффект уничтожает плесень и снижает риск заболеваний.

Главное преимущество технологии — отсутствие химикатов и генетических модификаций. Это экологически чистый метод, который повышает продуктивность без ущерба для качества продукции.

Будущее за технологиями

Плазменная обработка уже широко применяется в России и за рубежом. В условиях изменения климата и роста требований к продовольственной безопасности такие методы становятся незаменимыми для повышения урожайности и защиты растений.

Уточнения

Се́мя — особая многоклеточная структура сложного строения, служащая для размножения и расселения семенных растений, обычно развивающаяся после оплодотворения из семязачатка (видоизменённый женский спорангий) и содержащая зародыш.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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