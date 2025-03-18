Когда сажать морковь в 2025 году? Лунный календарь и главные ошибки дачников

Сложно представить дачный участок без моркови — этот овощ занимает почетное место на грядках у большинства огородников. Семена моркови довольно устойчивы к холоду и могут прорастать уже при +3…+5 °C, но важно выбрать правильные сроки посева, чтобы получить крепкие и сладкие корнеплоды.

Фото: commons.wikimedia.org by אורן פלס, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Морковь

Когда сажать морковь весной 2025 года?

Несмотря на холодостойкость семян, начинать посев слишком рано не рекомендуется. Оптимальное время — конец апреля или май, когда почва прогреется, а риск сильных заморозков снизится.

Лучшие дни по лунному календарю

Апрель : последний шанс посеять морковь — 29 апреля.

: последний шанс посеять морковь — 29 апреля. Май : идеальные даты — 15-19 мая и 27 мая.

: идеальные даты — 15-19 мая и 27 мая. Июнь: если вы опоздали, посеять морковь можно 1, 2 и 5 июня.

Как добиться хорошего урожая?

Правильная почва — морковь любит рыхлую землю с перегноем или компостом. Солнечное место — грядка должна хорошо освещаться, сорняки перед посадкой убирают. Схема посева — семена высевают на глубину 1,5-2 см с интервалом 3 см. Прореживание — если всходы растут слишком густо, их необходимо проредить, чтобы корнеплоды могли полноценно развиваться.

Соблюдая эти нехитрые рекомендации, вы получите сладкую, ровную и сочную морковь, которая порадует вас хорошим урожаем!

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

