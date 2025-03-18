Красивые, но пугающие: что не так с березой и калиной на участке

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Деревья украшают сад, создают тень и делают участок уютнее. Но не каждое растение считается удачным выбором для посадки. Некоторые деревья вызывают опасения из-за суеверий, хотя с точки зрения природы они могут быть вполне безобидными.

Фото: Own work by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Калина

Береза: символ добра или дерево неудач?

Береза традиционно ассоциируется с положительной энергией и силой, ее воспевают в народных песнях и легендах. Однако в некоторых деревнях предпочитают не сажать березу возле дома, опасаясь, что она притягивает неудачи. Достоверных научных подтверждений этому, конечно, нет, но многие по-прежнему следуют этому поверью.

Калина: красота с дурной славой

Калина — эффектное и яркое растение, которое привлекает внимание в любое время года. Весной она радует красивыми цветами, а осенью — ярко-красными ягодами. Однако суеверные люди избегают её посадки, считая, что калина может навлечь неприятности на домочадцев. Это связано с тем, что раньше ветки калины часто использовали в обрядах, связанных с грустью и прощанием.

Стоит ли бояться суеверий?

На самом деле, оба этих дерева имеют массу достоинств:

Береза очищает воздух, укрепляет почву, создает приятную тень.

очищает воздух, укрепляет почву, создает приятную тень. Калина приносит полезные ягоды, богаты витаминами и широко используется в народной медицине.

Выбирать ли эти деревья для участка — личное дело каждого. Если вы не верите в приметы, то можете смело сажать их, наслаждаясь их красотой и пользой.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

