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Красивые, но пугающие: что не так с березой и калиной на участке

1:41
Садоводство

Деревья украшают сад, создают тень и делают участок уютнее. Но не каждое растение считается удачным выбором для посадки. Некоторые деревья вызывают опасения из-за суеверий, хотя с точки зрения природы они могут быть вполне безобидными.

Калина
Фото: Own work by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Калина

Береза: символ добра или дерево неудач?

Береза традиционно ассоциируется с положительной энергией и силой, ее воспевают в народных песнях и легендах. Однако в некоторых деревнях предпочитают не сажать березу возле дома, опасаясь, что она притягивает неудачи. Достоверных научных подтверждений этому, конечно, нет, но многие по-прежнему следуют этому поверью.

Калина: красота с дурной славой

Калина — эффектное и яркое растение, которое привлекает внимание в любое время года. Весной она радует красивыми цветами, а осенью — ярко-красными ягодами. Однако суеверные люди избегают её посадки, считая, что калина может навлечь неприятности на домочадцев. Это связано с тем, что раньше ветки калины часто использовали в обрядах, связанных с грустью и прощанием.

Стоит ли бояться суеверий?

На самом деле, оба этих дерева имеют массу достоинств:

  • Береза очищает воздух, укрепляет почву, создает приятную тень.
  • Калина приносит полезные ягоды, богаты витаминами и широко используется в народной медицине.

Выбирать ли эти деревья для участка — личное дело каждого. Если вы не верите в приметы, то можете смело сажать их, наслаждаясь их красотой и пользой.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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