Весна может стать испытанием для сада — как спасти ветки от поломки

С приходом весны ветки деревьев и кустарников ослаблены после зимы и могут не выдержать веса будущего урожая. Чтобы этого не произошло, им нужна дополнительная поддержка. Установить подпорки можно с помощью подручных материалов или приобрести готовые конструкции.

Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яблони

Рогатина — простая и доступная поддержка

Самый лёгкий вариант подпорки — рогатина. Её можно найти в лесу или сделать самому, сколотив Т-образную конструкцию из досок.

Перед установкой:

Снимите кору с верхушки и обмотайте её тканью, чтобы не повредить ветку.

Заострите нижний конец, чтобы проще было воткнуть рогатину в землю.

Дополнительно закрепите её, вбив несколько колышков под углом.

Главный минус рогатины — низкая устойчивость. Сильный ветер может её выбить, а во время работы в саду о неё легко споткнуться.

"Карусель" — надёжная система поддержки

Этот способ сложнее, но намного удобнее в эксплуатации. Для создания "карусели" понадобятся:

Высокий шест — вкопайте его рядом с деревом.

Металлическое кольцо с отверстиями — крепится к шесту.

Резиновые хомуты — можно сделать из шланга или старой камеры.

Хомуты поддерживают ветви, не повреждая кору, а конструкция остаётся устойчивой даже при сильном ветре.

Обод для кустов — дешёвая и простая защита

Чтобы ветки кустарников не ломались под тяжестью ягод, можно использовать обод от велосипедного колеса. Он крепится на колышки, воткнутые в землю, и удерживает куст в форме круга.

Проволока для малины — удобный способ подвязки

Чтобы кусты малины не разваливались и не мешали друг другу, между вбитыми в землю жердями натягивают проволоку. Она помогает кустам держать форму и улучшает их освещение.

Шпалеры — для сада и винограда

Самый эстетичный вариант опоры. Шпалеры используются не только для винограда, но и для яблонь, груш и других деревьев. Их главное преимущество — экономия места и удобный уход за растениями.

Выбирайте тот способ, который подходит именно вам, и защищайте свои деревья и кустарники от поломок!

Уточнения

Шпале́ра (садоводство) — решётка, служащая опорой для растений.

