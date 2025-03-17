Весна может стать испытанием для сада — как спасти ветки от поломки

С приходом весны ветки деревьев и кустарников ослаблены после зимы и могут не выдержать веса будущего урожая. Чтобы этого не произошло, им нужна дополнительная поддержка. Установить подпорки можно с помощью подручных материалов или приобрести готовые конструкции.
Самый лёгкий вариант подпорки — рогатина. Её можно найти в лесу или сделать самому, сколотив Т-образную конструкцию из досок.
Перед установкой:
Главный минус рогатины — низкая устойчивость. Сильный ветер может её выбить, а во время работы в саду о неё легко споткнуться.
Этот способ сложнее, но намного удобнее в эксплуатации. Для создания "карусели" понадобятся:
Хомуты поддерживают ветви, не повреждая кору, а конструкция остаётся устойчивой даже при сильном ветре.
Чтобы ветки кустарников не ломались под тяжестью ягод, можно использовать обод от велосипедного колеса. Он крепится на колышки, воткнутые в землю, и удерживает куст в форме круга.
Чтобы кусты малины не разваливались и не мешали друг другу, между вбитыми в землю жердями натягивают проволоку. Она помогает кустам держать форму и улучшает их освещение.
Самый эстетичный вариант опоры. Шпалеры используются не только для винограда, но и для яблонь, груш и других деревьев. Их главное преимущество — экономия места и удобный уход за растениями.
Выбирайте тот способ, который подходит именно вам, и защищайте свои деревья и кустарники от поломок!
Шпале́ра (садоводство) — решётка, служащая опорой для растений.
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