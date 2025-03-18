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Эти натуральные подкормки спасут даже слабые плодовые деревья

1:46
Садоводство

Даже если плодовые деревья в этом сезоне не планируют радовать вас щедрым урожаем, это не значит, что можно забыть о заботе о них. Правильная подкормка помогает восстановить силы растения, укрепить корневую систему и заложить основу для будущего плодоношения.

Яблоня декоративная
Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яблоня декоративная

Чем удобрять яблони для лучшего роста?

Навоз и птичий помет — проверенные помощники

Эти натуральные удобрения содержат высокий процент питательных веществ, необходимых деревьям. Главное — правильно приготовить питательный раствор:

  • Навоз — разводят в пропорции 1:10 (одна часть навоза на десять частей воды).
  • Птичий помет — более концентрирован, поэтому его растворяют в соотношении 1:20.

Готовые смеси вносят под деревья в небольших количествах, чтобы не "перекормить" почву.

Крапивный настой — доступное органическое удобрение

Если на участке растёт крапива, её можно использовать в качестве натуральной подкормки. Молодые побеги богаты микроэлементами, которые ускоряют рост яблонь и повышают их устойчивость к болезням.

Как приготовить:

  1. Собрать около ведра свежей крапивы.
  2. Залить водой и оставить настаиваться на 7 дней.
  3. Перед применением развести литр концентрата в ведре воды.

Этим настоем можно поливать деревья под корень, обеспечивая им естественное питание.

Почему важен уход даже в "отдыхе" дерева?

  • Подкормки укрепляют корневую систему.
  • Улучшают закладку плодовых почек на следующий сезон.
  • Делают деревья менее уязвимыми к болезням и вредителям.

Регулярный уход — залог здоровья сада и стабильного урожая в будущем!

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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