Эти натуральные подкормки спасут даже слабые плодовые деревья

Даже если плодовые деревья в этом сезоне не планируют радовать вас щедрым урожаем, это не значит, что можно забыть о заботе о них. Правильная подкормка помогает восстановить силы растения, укрепить корневую систему и заложить основу для будущего плодоношения.
Эти натуральные удобрения содержат высокий процент питательных веществ, необходимых деревьям. Главное — правильно приготовить питательный раствор:
Готовые смеси вносят под деревья в небольших количествах, чтобы не "перекормить" почву.
Если на участке растёт крапива, её можно использовать в качестве натуральной подкормки. Молодые побеги богаты микроэлементами, которые ускоряют рост яблонь и повышают их устойчивость к болезням.
Как приготовить:
Этим настоем можно поливать деревья под корень, обеспечивая им естественное питание.
Регулярный уход — залог здоровья сада и стабильного урожая в будущем!
Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.