Эти натуральные подкормки спасут даже слабые плодовые деревья

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Даже если плодовые деревья в этом сезоне не планируют радовать вас щедрым урожаем, это не значит, что можно забыть о заботе о них. Правильная подкормка помогает восстановить силы растения, укрепить корневую систему и заложить основу для будущего плодоношения.

Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яблоня декоративная

Чем удобрять яблони для лучшего роста?

Навоз и птичий помет — проверенные помощники

Эти натуральные удобрения содержат высокий процент питательных веществ, необходимых деревьям. Главное — правильно приготовить питательный раствор:

Навоз — разводят в пропорции 1:10 (одна часть навоза на десять частей воды).

— разводят в пропорции 1:10 (одна часть навоза на десять частей воды). Птичий помет — более концентрирован, поэтому его растворяют в соотношении 1:20.

Готовые смеси вносят под деревья в небольших количествах, чтобы не "перекормить" почву.

Крапивный настой — доступное органическое удобрение

Если на участке растёт крапива, её можно использовать в качестве натуральной подкормки. Молодые побеги богаты микроэлементами, которые ускоряют рост яблонь и повышают их устойчивость к болезням.

Как приготовить:

Собрать около ведра свежей крапивы. Залить водой и оставить настаиваться на 7 дней. Перед применением развести литр концентрата в ведре воды.

Этим настоем можно поливать деревья под корень, обеспечивая им естественное питание.

Почему важен уход даже в "отдыхе" дерева?

Подкормки укрепляют корневую систему.

Улучшают закладку плодовых почек на следующий сезон.

Делают деревья менее уязвимыми к болезням и вредителям.

Регулярный уход — залог здоровья сада и стабильного урожая в будущем!

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

