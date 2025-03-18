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Без хлопот и суеты: 3 кустарника, которые сами себя выращивают

2:06
Садоводство

Выбирая растения для дачи, хочется, чтобы они не только радовали глаз, но и приносили плоды без лишних хлопот. Ведь не всегда есть время и силы ухаживать за капризными культурами. К счастью, существуют кустарники, которые справятся сами и порадуют щедрым урожаем.

Крыжовник
Фото: commons.wikimedia.org by Brass hat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крыжовник

Крыжовник — ягоды, богатые витаминами

Крыжовник по праву считается кладезем витаминов. Его ягоды укрепляют иммунитет, а варенья и компоты из него получаются просто отменными. При этом растение неприхотливо: не требует сложного ухода и легко переносит разные погодные условия. К тому же современные сорта отличаются меньшим количеством шипов, что делает сбор урожая намного удобнее.

Калина — красота и польза без усилий

Этот кустарник одинаково эффектно выглядит в любое время года — будь то весной, когда он покрывается цветами, или осенью, когда радует яркими гроздьями ягод. Самое приятное, что калина практически не требует ухода, но при этом приносит обильный урожай. Ее ягоды полезны для здоровья, а настои и варенья из них — настоящее спасение в холодное время года.

Черноплодная рябина — необычные ягоды для гурманов

Этот кустарник может стать настоящей находкой для любителей нестандартных вкусов. Ягоды черноплодной рябины редко используют в свежем виде, но в вареньях, компотах и настойках они раскрывают свой насыщенный вкус. Растение не боится морозов, не требует особого ухода и стабильно плодоносит. К тому же напитки из черноплодки укрепляют сосуды и помогают поддерживать здоровье сердца.

Почему именно эти кустарники?

  • Они неприхотливы и подходят даже для начинающих садоводов.
  • Дают вкусный и полезный урожай.
  • Украшают участок и создают уют.

Посадив их на своем участке, можно наслаждаться красотой сада и собирать плоды без лишних забот!

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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