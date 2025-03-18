Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простая смесь, которая избавит унитаз от грязи и налёта за считанные минуты
Собака точит зубы о ваши ботинки? Вам поможет один неожиданный лайфхак
Вместо вызова мастера: как открыть заблокированную стиральную машину за 5 минут
Лучше, чем снотворное: эти продукты запустят "режим сна" в вашем организме
Жигули для больших боссов: как ВАЗ-2107 стал автомобилем, определяющим статус
Мрачная правда о подростках: какие секреты раскрывает новый сериал Netflix
Пальмовое и кокосовое масло: вред или польза? Эксперт раскрыл всю правду
Экономический драйвер? Производство техники демонстрирует рекордные темпы роста
Оплодотворение не гонка, а собеседование! Как женский репродуктивный орган проводит отбор кандидатов

Картофель и подсолнечник: полезное соседство или скрытая угроза урожаю

2:32
Садоводство

Совместные посадки помогают рационально использовать площадь участка, улучшать урожайность и даже защищать растения от вредителей. Однако не все культуры совместимы. В случае с картофелем и подсолнухом мнения садоводов расходятся. Стоит ли рисковать, высаживая их рядом?

Подсолнух
Фото: public-domain-image.com by Jon Sullivan is licensed under commons.wikimedia.org
Подсолнух

Подсолнечник и картофель: полезное или вредное соседство?

Подсолнечник — это высокое растение с мощной корневой системой и широкими листьями. Он может как защищать картофель, так и мешать его росту.

Плюсы:

  • В жарком климате тень от подсолнуха спасает картофель от перегрева и увядания.
  • Его стебли могут служить естественной защитой от ветра.

Минусы:

  • В прохладных регионах тень замедляет рост картофельных кустов и снижает урожайность.
  • Подсолнечник потребляет много влаги и питательных веществ, оставляя картофель без ресурсов.
  • Высокие стебли затрудняют уход за картофелем, особенно окучивание и прополку.

Дополнительные риски при совместной посадке

  • Общие болезни. Оба растения подвержены фитофторозу, поэтому болезнь может быстро распространиться.
  • Вредители. Подсолнечник привлекает тлю и клопов, которые могут перебраться на картофель.
  • Затенение. Если посадить растения слишком близко, картофель получит недостаточно света.

Когда совместная посадка возможна?

Если вы всё же хотите попробовать вырастить эти культуры рядом, учтите четыре ключевых фактора:

  1. Климат — в жарких регионах тень полезна, а в прохладных мешает.
  2. Плодородие почвы — если земля богата питательными веществами, конкуренция будет слабее.
  3. Сорт картофеля — раннеспелые сорта успевают дать урожай до того, как подсолнух начнёт активно забирать ресурсы.
  4. Расположение на участке — если посадить подсолнух с северной стороны картофельных грядок, затенение будет минимальным.

Какие растения лучше высаживать рядом с картофелем?

Если совместимость картофеля и подсолнуха вызывает сомнения, обратите внимание на более удачных соседей:

  • Бобовые (фасоль, горох) — обогащают почву азотом, полезным для картофеля.
  • Кукуруза — отпугивает колорадского жука.
  • Капуста — защищает картофель от крестоцветной блошки.
  • Лук и чеснок — их фитонциды отпугивают вредителей.

Уточнения

Подсо́лнечник (лат. Helianthus) — род растений семейства Астровые (Asteraceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Спасаем вытянувшуюся рассаду: метод, который действительно работает
Садоводство, цветоводство
Спасаем вытянувшуюся рассаду: метод, который действительно работает Аудио 
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Авто
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром Аудио 
Популярное
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс

Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.

Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Разгром в Курской области: украинские солдаты описывают своё бегство как фильм ужасов Дмитрий Плотников В память о фронтовом лётчике Валентине Ежове: как воевал и писал сценарий Баллады о солдате Анжела Якубовская Трамп начал масштабную военную операцию против Йемена. Каковы её перспективы? Любовь Степушова
Не лишайте собаку радости жизни: 5 естественных привычек, которые нельзя подавлять
ТОП-5 лучших блюд домохозяек СССР
Как пожарить печень так, чтобы её ели даже те, кто её не любит
Как пожарить печень так, чтобы её ели даже те, кто её не любит
Последние материалы
Вместо вызова мастера: как открыть заблокированную стиральную машину за 5 минут
Картофель и подсолнечник: полезное соседство или скрытая угроза урожаю
Лучше, чем снотворное: эти продукты запустят "режим сна" в вашем организме
Жигули для больших боссов: как ВАЗ-2107 стал автомобилем, определяющим статус
Мрачная правда о подростках: какие секреты раскрывает новый сериал Netflix
Пальмовое и кокосовое масло: вред или польза? Эксперт раскрыл всю правду
Экономический драйвер? Производство техники демонстрирует рекордные темпы роста
Оплодотворение не гонка, а собеседование! Как женский репродуктивный орган проводит отбор кандидатов
Рекорд Дзюбы не главное: Карпин раскрыл истинную причину вызова форварда в сборную
Депиляция сахарной пастой: мифы и правда о шугаринге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.