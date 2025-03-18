Грядки без химии: три цветка, которые заменят инсектициды и гербициды

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Цветы на грядках — это не просто украшение. Они могут работать как настоящие телохранители для овощей, отпугивать вредителей и привлекать полезных насекомых.

Фото: Own work by Pomponette, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Настурция

Бархатцы — щит от нематод и колорадского жука

Эти яркие цветы обладают резким запахом, который не переносят:

нематоды (гибнут в почве рядом с корнями бархатцев),

колорадские жуки,

медведка.

Если высадить бархатцы по периметру картофельного поля или между рядами клубники, можно забыть о химических инсектицидах.

Настурция — ловушка для тли и магнит для пчёл

Этот цветок отвлекает на себя тлю, спасая капусту и огурцы. Но ещё важнее его способность привлекать пчёл, которые заодно опыляют и овощные культуры, повышая урожайность.

Ромашка — природный гербицид и лекарь

Обычная ромашка тоже работает на благо огорода:

Её корни выделяют вещества, подавляющие рост сорняков.

Настой из цветков помогает бороться с мучнистой росой.

Как использовать эти цветы на грядках

Просто разбросайте семена бархатцев, настурции и ромашки по огороду, и растения сами позаботятся о защите овощей. Это экологичный способ избавиться от вредителей и сделать грядки живыми и здоровыми без вашего вмешательства.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

