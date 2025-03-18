Грядки без химии: три цветка, которые заменят инсектициды и гербициды

Цветы на грядках — это не просто украшение. Они могут работать как настоящие телохранители для овощей, отпугивать вредителей и привлекать полезных насекомых.
Эти яркие цветы обладают резким запахом, который не переносят:
Если высадить бархатцы по периметру картофельного поля или между рядами клубники, можно забыть о химических инсектицидах.
Этот цветок отвлекает на себя тлю, спасая капусту и огурцы. Но ещё важнее его способность привлекать пчёл, которые заодно опыляют и овощные культуры, повышая урожайность.
Обычная ромашка тоже работает на благо огорода:
Просто разбросайте семена бархатцев, настурции и ромашки по огороду, и растения сами позаботятся о защите овощей. Это экологичный способ избавиться от вредителей и сделать грядки живыми и здоровыми без вашего вмешательства.
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.