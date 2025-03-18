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Грядки без химии: три цветка, которые заменят инсектициды и гербициды

1:23
Садоводство

Цветы на грядках — это не просто украшение. Они могут работать как настоящие телохранители для овощей, отпугивать вредителей и привлекать полезных насекомых.

Настурция
Фото: Own work by Pomponette, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Настурция

Бархатцы — щит от нематод и колорадского жука

Эти яркие цветы обладают резким запахом, который не переносят:

  • нематоды (гибнут в почве рядом с корнями бархатцев),
  • колорадские жуки,
  • медведка.

Если высадить бархатцы по периметру картофельного поля или между рядами клубники, можно забыть о химических инсектицидах.

Настурция — ловушка для тли и магнит для пчёл

Этот цветок отвлекает на себя тлю, спасая капусту и огурцы. Но ещё важнее его способность привлекать пчёл, которые заодно опыляют и овощные культуры, повышая урожайность.

Ромашка — природный гербицид и лекарь

Обычная ромашка тоже работает на благо огорода:

  • Её корни выделяют вещества, подавляющие рост сорняков.
  • Настой из цветков помогает бороться с мучнистой росой.

Как использовать эти цветы на грядках

Просто разбросайте семена бархатцев, настурции и ромашки по огороду, и растения сами позаботятся о защите овощей. Это экологичный способ избавиться от вредителей и сделать грядки живыми и здоровыми без вашего вмешательства.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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