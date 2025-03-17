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Ягодный марафон: лучшие сорта клубники, которые не требуют частой пересадки

2:11
Садоводство

Каждый огородник знает: клубнику приходится пересаживать каждые 3-4 года, иначе урожайность резко падает. Причина — истощение почвы. Но селекционеры нашли решение: появились сорта, которые дают обильный урожай до 8-10 лет без пересадки!

Клубника
Фото: 500px.com by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Какие сорта клубники плодоносят дольше обычного?

Эти разновидности отличаются мощной корневой системой, крепкими кустами и высокой урожайностью. Они не только дают крупные ягоды, но и устойчивы к болезням.

Кисс-Неллис — клубника для рекордных урожаев

  • Урожайность до 1,5 кг с куста.
  • Крупные, сладкие ягоды.
  • Срок плодоношения до 8 лет.

Камрад-Победитель — немецкое качество

  • Сорт с крупными, ароматными ягодами.
  • Выведен селекционерами Германии.
  • Плодоносит до 7 лет.

Гигант Джорнея — фаворит американских фермеров

  • Урожайность до 1,5 кг с куста.
  • Адаптирован к разным климатическим условиям.
  • Плодоносит до 8 лет.

Лорд — клубника, которая даёт до 2 кг ягод!

  • Позднее цветение защищает от весенних заморозков.
  • Урожайность до 2 кг с куста.
  • Плодоносит до 10 лет.

Гигантелла-Максима — ягоды весом до 120 граммов

  • Голландский сорт с крупными и плотными ягодами.
  • Плодоносит 4 года, но даёт гигантские плоды до 120 г.
  • Легко переносит пересадку в любое время сезона.

Как правильно высаживать эти сорта?

Чтобы клубника радовала урожаем много лет, важно соблюдать правильную схему посадки:

  • 50x50 см или 60x60 см между кустами.
  • Первый обильный урожай появится через 2-4 года.

Эти сорта — находка для тех, кто не хочет пересаживать клубнику каждые несколько лет, но мечтает о стабильных урожаях крупных и сладких ягод!

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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