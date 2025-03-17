Ягодный марафон: лучшие сорта клубники, которые не требуют частой пересадки

Каждый огородник знает: клубнику приходится пересаживать каждые 3-4 года, иначе урожайность резко падает. Причина — истощение почвы. Но селекционеры нашли решение: появились сорта, которые дают обильный урожай до 8-10 лет без пересадки!
Фото: 500px.com by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника
Какие сорта клубники плодоносят дольше обычного?
Эти разновидности отличаются мощной корневой системой, крепкими кустами и высокой урожайностью. Они не только дают крупные ягоды, но и устойчивы к болезням.
Кисс-Неллис — клубника для рекордных урожаев
Урожайность до 1,5 кг с куста.
Крупные, сладкие ягоды.
Срок плодоношения до 8 лет.
Камрад-Победитель — немецкое качество
Сорт с крупными, ароматными ягодами.
Выведен селекционерами Германии.
Плодоносит до 7 лет.
Гигант Джорнея — фаворит американских фермеров
Урожайность до 1,5 кг с куста.
Адаптирован к разным климатическим условиям.
Плодоносит до 8 лет.
Лорд — клубника, которая даёт до 2 кг ягод!
Позднее цветение защищает от весенних заморозков.
Урожайность до 2 кг с куста.
Плодоносит до 10 лет.
Гигантелла-Максима — ягоды весом до 120 граммов
Голландский сорт с крупными и плотными ягодами.
Плодоносит 4 года, но даёт гигантские плоды до 120 г.
Легко переносит пересадку в любое время сезона.
Как правильно высаживать эти сорта?
Чтобы клубника радовала урожаем много лет, важно соблюдать правильную схему посадки:
50x50 см или 60x60 см между кустами.
Первый обильный урожай появится через 2-4 года.
Эти сорта — находка для тех, кто не хочет пересаживать клубнику каждые несколько лет, но мечтает о стабильных урожаях крупных и сладких ягод!
Уточнения
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.