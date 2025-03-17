Ягодный марафон: лучшие сорта клубники, которые не требуют частой пересадки

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый огородник знает: клубнику приходится пересаживать каждые 3-4 года, иначе урожайность резко падает. Причина — истощение почвы. Но селекционеры нашли решение: появились сорта, которые дают обильный урожай до 8-10 лет без пересадки!

Фото: 500px.com by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

Какие сорта клубники плодоносят дольше обычного?

Эти разновидности отличаются мощной корневой системой, крепкими кустами и высокой урожайностью. Они не только дают крупные ягоды, но и устойчивы к болезням.

Кисс-Неллис — клубника для рекордных урожаев

Урожайность до 1,5 кг с куста.

Крупные, сладкие ягоды.

Срок плодоношения до 8 лет.

Камрад-Победитель — немецкое качество

Сорт с крупными, ароматными ягодами.

Выведен селекционерами Германии.

Плодоносит до 7 лет.

Гигант Джорнея — фаворит американских фермеров

Урожайность до 1,5 кг с куста.

Адаптирован к разным климатическим условиям.

Плодоносит до 8 лет.

Лорд — клубника, которая даёт до 2 кг ягод!

Позднее цветение защищает от весенних заморозков.

Урожайность до 2 кг с куста.

Плодоносит до 10 лет.

Гигантелла-Максима — ягоды весом до 120 граммов

Голландский сорт с крупными и плотными ягодами.

Плодоносит 4 года, но даёт гигантские плоды до 120 г.

Легко переносит пересадку в любое время сезона.

Как правильно высаживать эти сорта?

Чтобы клубника радовала урожаем много лет, важно соблюдать правильную схему посадки:

50x50 см или 60x60 см между кустами.

Первый обильный урожай появится через 2-4 года.

Эти сорта — находка для тех, кто не хочет пересаживать клубнику каждые несколько лет, но мечтает о стабильных урожаях крупных и сладких ягод!

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

