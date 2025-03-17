Секрет богатого урожая перцев: аптечные средства, которые работают лучше удобрений

2:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Оказывается, в обычной аптечке можно найти средства, которые превратят перцы в настоящие машины по производству плодов. Эти компоненты работают лучше многих удобрений и при этом стоят копейки.

Фото: commons.wikimedia.org by Asit K, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Перец

Нашатырный спирт — азотный "разбудитель"

Нашатырь — это не просто антисептик, а ценный источник азота, который помогает растениям приживаться. Чтобы рассада перцев быстрее адаптировалась, растворите 3 ст. л. нашатырного спирта в 10 л воды и полейте кустики при высадке (по 0,5 л на растение).

Но будьте осторожны! Азот провоцирует рост листьев, поэтому повторять такую подкормку можно не чаще раза в месяц, иначе плодов будет мало.

Янтарная кислота — стимулятор цветения

Этот препарат не даёт перцам питательные вещества, но ускоряет обмен веществ. Чтобы цветение было обильным, растворите 2 таблетки янтарной кислоты (0,5 г) в 1 л тёплой воды и опрыскайте кусты перед цветением.

Через две недели повторите обработку — это поможет растениям завязывать плоды даже в сильную жару, когда другие культуры "стерилизуются".

Аспирин — защита от болезней и ускорение созревания

Фитофтора и гнили — главные враги перцев. Но обычный аспирин (ацетилсалициловая кислота) поможет предотвратить заражение. Разведите 1 таблетку в 1 л воды и раз в месяц опрыскивайте кусты.

Дополнительный бонус — салициловая кислота ускоряет созревание, так что перцы покраснеют быстрее.

Борная кислота — для завязи без пчёл

Чтобы цветки не осыпались, а каждый второй превращался в плод, сделайте раствор 1 г борной кислоты на 1 л воды и опрыскайте цветущие кусты.

Этот приём особенно полезен, если на участке мало пчёл или погода стоит пасмурная.

Калий из аптеки — продление плодоношения

Хлористый калий, который можно найти среди БАДов, помогает перцам плодоносить до самых заморозков. Разведите 10 г в 10 л воды и поливайте кусты раз в две недели, начиная с момента появления первых плодов.

Калий укрепляет клеточные стенки, делает растения устойчивыми к холоду и продлевает их продуктивность.

Используя эти аптечные лайфхаки, можно получить мощные, здоровые кусты, усыпанные вкусными перцами до самой осени!

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

