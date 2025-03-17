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Ваши ягоды кислые? Простая подкормка сделает смородину сладкой за неделю

2:44
Садоводство

Чтобы ягоды были крупными, сладкими и ароматными, одной органики недостаточно. Главную роль играет точный баланс трёх минералов: калия, фосфора и магния. Если всё сделать правильно, смородина превратится в настоящий природный десерт.

Смородина
Фото: commons.wikimedia.org by Burkhard Mücke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Смородина

Шаг 1: калий — основа сладости

Первое, что нужно сделать ранней весной, — рассыпать под каждый куст 50 г сульфата калия. Этот минерал отвечает за накопление сахара в ягодах. Без него смородина будет кислой, как лимон. Но важно внести калий до распускания почек, иначе его эффект будет слабее.

Шаг 2: фосфор для крупных кистей

За две недели до цветения добавьте в почву 40 г двойного суперфосфата на куст. Фосфор влияет на размер ягод и количество кистей, но усваивается только при хорошем увлажнении. Поэтому после внесения удобрения обильно полейте куст (10-15 л воды) и замульчируйте торфом, чтобы влага задержалась в почве.

Шаг 3: магний для вкуса и роста

Если ягоды получаются мелкими и пресными, скорее всего, кусту не хватает магния. В начале июня под каждый куст внесите 20 г сульфата магния. Он улучшает фотосинтез, а значит, растение получит больше энергии для роста и формирования сладких ягод.

Какой грунт любит смородина?

Смородина терпеть не может кислую почву. Если pH ниже 6, исправить ситуацию поможет древесная зола (300 г под куст). Она не только раскисляет грунт, но и обогащает его калием.

Важно: никогда не вносите под смородину свежий навоз! Он ускоряет рост побегов, но угнетает плодоношение, и вместо ягод вы получите густые заросли.

Секретный штрих: бор для завязей

Чтобы ягоды не осыпались и были крупнее, во время формирования завязей опрыскайте куст раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды). Делайте это в пасмурную погоду или вечером, иначе капли могут сработать как линзы и оставить ожоги.

Что делать, если ягоды уже кислые?

Если смородина плодоносит, но ягоды кислые, срочно полейте куст раствором монофосфата калия (1 ст. л. на 10 л воды). Через неделю сахаристость повысится, а собирать урожай можно будет, не дожидаясь полного покраснения.

Следуя этим простым правилам, можно вырастить смородину, которая будет сладкой, крупной и невероятно ароматной!

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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