Без укрытий, обрезок и нервов: самые простые в уходе кустарники

2:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы мечтаете о красивом участке, но при этом не готовы тратить ни силы, ни время — есть хорошие новости. Существуют такие кустарники, которые можно посадить и просто… забыть о них. Без постоянных стрижек, без укрытий на зиму и без сложных подкормок. Только полив — и то по минимуму. А со стороны — будто вы весь сезон в ландшафтном экстазе.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сирень

Спирея: когда не хочется напрягаться, но хочется красиво

Спирея — это как "рабочая лошадка" среди кустов, только в роскошном наряде. Цветёт так обильно, что ветки гнутся от соцветий, а пчёлы прилетают, как на свидание.

Куст медленно, но верно превращается из скромного саженца в двухметрового красавца с изогнутыми ветками. Любит солнце, но не обидится и на лёгкую тень.

Цветение начинается с конца мая и длится до середины июня. Цветы чаще белые, иногда розовые — настоящая радость для глаз. А ухаживать? Почти не надо. Только полить. И всё.

Лапчатка: неубиваемая и веселая

Если спирея — дама в белом, то лапчатка — деревенская хулиганка. Жёлтые (а у сортовых — розовые, оранжевые, даже белые) цветочки держатся на ней всё лето и вплоть до заморозков. Родом с Алтая и Сибири, она неприхотлива до невозможности.

Не выше метра, зато пышная, как подушка. Главное — не сажайте в тени: лапчатка терпеть её не может. Ей нужно солнышко, иначе обидится и откажется цвести.

В народе её называют "курильским чаем" — и не зря. Из листьев получается ароматный настой, который и бодрит, и лечит. Приятный бонус, согласитесь.

Сирень: цветёт, благоухает, не ноет

Ну и, конечно, как не упомянуть сирень — символ весны, вдохновения и… отсутствия забот. Цветов — море, запах — сносит крышу. Селекционеры постарались: от классики до экзотики, от белоснежной до бордово-фиолетовой.

"Секрет в сортах", — как бы говорят опытные садоводы. Выберите кусты с разными сроками цветения — и сирень будет радовать вас дольше, чем сериал на майские праздники.

Поливайте по мере надобности, и всё. Ни укрывать, ни вылизывать — сирень справится сама.

Уточнения

Куста́рник — жизненная форма растений; многолетние деревянистые растения высотой 0,8—6 метров, в отличие от деревьев, не имеющие во взрослом состоянии главного ствола, а имеющие несколько или много стеблей, часто существующих бок о бок и сменяющих друг друга.

