Определяем качество земли без лаборатории: стакан воды покажет всё

Почва на вашем участке — ключевой фактор, от которого зависит урожайность растений. Даже если вам кажется, что земля на всех грядках одинакова, на деле могут быть значительные различия: в одном месте почва рыхлая и плодородная, а в другом — плотная и бедная. Определить состав грунта, выявить его недостатки и улучшить качество — основные задачи, которые помогут вам получить здоровые и крепкие растения.
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Lance Cheung/Photojournalist/USDA/Lance Cheung, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глинистая почва
Как определить тип почвы
Вы можете заказать химический анализ в лаборатории, но есть и более доступные методы:
Тест с водой
Добавьте ложку почвы в стакан воды, перемешайте и дайте настояться.
Если вода почти чистая, а на дне немного осадка — это суглинистая почва.
Прозрачная вода с осадком из песчинок говорит о песчаном грунте.
Мутная жидкость и небольшие частицы взвеси указывают на торф.
Тонкий осадок и мутная вода — признаки глинистой земли.
Тест на плодородность
Возьмите кусочек влажной почвы и попробуйте скатать из него шарик.
Если он легко формируется и держит форму, почва глинистая.
Если рассыпается в руках — у вас песчаный грунт.
Легкое формирование комка говорит о черноземе или суглинке.
Растения-индикаторы
Щавель, хвощ и мох предпочитают кислую почву.
Клевер, мать-и-мачеха и ромашка растут на нейтральном грунте.
Полынь, лебеда и сурепка появляются там, где почва щелочная.
Как определить кислотность
Кислотность влияет на способность растений усваивать полезные вещества. Самый простой способ — воспользоваться лакмусовой бумажкой или провести тест с черной смородиной:
Заварите несколько листьев черной смородины в кипятке.
Добавьте в настой немного земли и наблюдайте за изменением цвета:
— Красный оттенок указывает на высокую кислотность.
— Синий — слабокислую реакцию.
— Зеленый говорит о нейтральном pH.
Как улучшить почву
Редкий садовод может похвастаться идеальной землей на участке. Если грунт требует улучшения, воспользуйтесь следующими методами:
Для тяжелых глинистых почв
Добавьте песок, компост, опилки и золу.
Проводите регулярное рыхление.
Организуйте дренажную систему.
Для песчаного грунта
Внесите торф, глину или перегной.
Высаживайте сидераты (клевер, рожь, люцерну).
Используйте мульчирование.
Для кислой почвы
Известкуйте землю с помощью мела, доломитовой муки или золы.
Добавьте древесную золу в лунки перед посадкой.
Для истощенной почвы
Вносите органику: перегной, компост, биогумус.
Используйте гуминовые удобрения.
Применяйте ЭМ-препараты, чтобы восстановить микрофлору.
Плодородие почвы — процесс, требующий времени и системного подхода. Если следовать этим рекомендациям, через несколько сезонов вы заметите значительное улучшение структуры земли, а растения порадуют вас обильным урожаем.
Уточнения
По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.