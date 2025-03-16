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Зола и крапива — простой способ увеличить урожай без удобрений

2:43
Садоводство

Получить щедрый урожай овощей без химикатов — мечта каждого дачника. Михаил и Ольга Болотовы из Тульской области уверены, что это возможно. На своей ферме они используют только натуральные удобрения, и результат поражает: более 120 сортов томатов, необычные разновидности моркови и свеклы, а также редкие культуры вроде фиолетового картофеля и брокколини.

Крапива
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крапива

Как зола помогает урожаю

Болотовы используют золу в качестве основного удобрения. Они получают ее из ресторанов, где готовят еду в дровяных печах. В ней содержатся необходимые растениям минералы: кальций, магний, фосфор и калий. Зола не только питает почву, но и защищает капусту от вредителей — крестоцветной блошки, слизней и гусениц.

Крапивный "квас" — мощная подкормка для растений

Еще один природный помощник — крапива. Из нее фермеры готовят "зеленый квас" — натуральное удобрение, насыщенное калием и азотом. Оно помогает растениям наращивать зелень, укрепляет корни и улучшает завязываемость плодов.

Рецепт приготовления:

  1. Заполните емкость крапивой на 2/3 объема.
  2. Добавьте 0,5 л просеянной древесной золы на ведро.
  3. Залейте водой, оставляя место для брожения.
  4. Закройте крышкой и уберите в теплое место на 4-5 дней.
  5. Подкормку разводят 1:10 и поливают влажную почву (по 0,7-1 л на куст).

Как избавиться от вредителей без химии

Для защиты от насекомых Болотовы используют натуральные средства. Против слизней, жуков и гусениц томаты обсыпают смесью золы и острого перца (10 пачек на ведро золы). Капусту посыпают дополнительно по листу.

Для борьбы с болезнями применяется молочный раствор с йодом: 10 л воды, 1 л молока и 15 капель йода. Им опрыскивают растения раз в 10 дней, создавая защитную пленку.

Овощи радуги — не только красивые, но и вкусные

Фермеры выращивают необычные сорта овощей. Например, их томаты имеют фруктовые и ягодные нотки, морковь — естественную сладость, а свекла удивляет разнообразием оттенков. Среди редких культур — фиолетовый картофель, брокколини и даже ананасы.

Методы Болотовых доказывают: экологичное земледелие возможно. Главное — использовать ресурсы природы с умом.

Уточнения

Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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