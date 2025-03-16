Как заставить крыжовник плодоносить в два раза больше? Секреты агрономов

Крыжовник — неприхотливый кустарник, который способен давать обильные урожаи даже у начинающих садоводов. Но чтобы ягоды были крупными, сладкими и в изобилии, нужно соблюдать несколько простых правил ухода. Разбираем, как добиться максимального плодоношения!
Фото: commons.wikimedia.org by Szyx (ArséniureDeGallium), https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Крыжовник
1. Обязательные подкормки весной и осенью
Крыжовник любит питательную почву, поэтому два раза в год его необходимо подкармливать:
Весной — в период активного роста вносите органику (компост, перегной) и азотные удобрения, чтобы куст хорошо развивался.
Осенью — подкармливайте фосфорно-калийными удобрениями, чтобы подготовить куст к зиме.
Регулярные подкормки улучшают урожайность и делают ягоды более сладкими.
2. Грамотный полив: ни капли лишней воды
Крыжовник нуждается в умеренном, но регулярном поливе. Если почва пересохнет, ягоды могут стать мелкими и кислыми. Но избыточная влага тоже вредна — может начаться загнивание корней.
Как правильно поливать:
Поливайте под корень, избегая попадания воды на листья.
В жару — раз в неделю, по 10-15 литров на куст.
В засуху можно замульчировать почву, чтобы влага дольше сохранялась.
3. Обрезка — залог мощного урожая
Крыжовник дает урожай на молодых побегах, поэтому его необходимо регулярно обрезать.
Осенью и весной удаляйте старые, больные и загущающие куст ветки.
Формируйте куст так, чтобы свет и воздух свободно проникали внутрь.
Оставляйте 3-5 крепких молодых побегов — они дадут лучший урожай.
Чем лучше куст проветривается, тем меньше он подвержен заболеваниям.
4. Защита от болезней и вредителей
Крыжовник часто страдает от мучнистой росы, ржавчины и тли. Чтобы не потерять урожай, заранее примите меры:
Весной обработайте кусты фунгицидами против грибковых заболеваний.
Осенью убирайте опавшие листья, чтобы не дать вредителям перезимовать.
В период активного роста можно использовать настои чеснока или луковой шелухи для профилактики.
5. Идеальное место для посадки
Крыжовник любит солнце и легкую, дренированную почву. Если куст посажен в тени или в низине, он будет хуже плодоносить.
Как выбрать место:
Идеальный вариант — солнечный участок, защищенный от сильного ветра.
Почва должна быть рыхлой, лучше суглинистой или супесчаной.
Не сажайте куст в местах, где застаивается вода.
При правильном выборе места и хорошем уходе куст порадует богатым урожаем на долгие годы!
Уточнения
Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).