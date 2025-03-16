Хотите рыхлый чернозем? Нужно всего лишь создать комфорт для червей

Огородники со стажем знают, что дождевые черви — лучшие помощники в саду и огороде. Они рыхлят почву, обогащают ее полезными веществами и способствуют лучшему усвоению влаги. Но вот беда — приживаются эти подземные работники далеко не везде. Если почва неподходящая, черви просто не смогут в ней существовать.
Главное условие для комфортной жизни червей — рыхлая и плодородная почва. В плотной, глинистой земле, куда с трудом входит лопата, дождевые черви не приживутся. Такая почва не только мешает их передвижению, но и удерживает слишком много влаги, что неблагоприятно сказывается на их численности.
Оптимальные условия для размножения червей:
Если создать подходящую среду, популяция червей начнет расти в геометрической прогрессии, а почва станет более плодородной без лишних усилий.
Если следовать этим рекомендациям, черви сами начнут заселять ваш участок, а земля станет рыхлой и плодородной.
Чернозём (чернозёмные почвы; от рус. чёрная земля; Chernozems) — тёмноокрашенные почвы с мощным гумусовым горизонтом богатым органическим веществом, сформированные в сухом климате степной зоны.
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