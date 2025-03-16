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Хотите рыхлый чернозем? Нужно всего лишь создать комфорт для червей

1:50
Садоводство

Огородники со стажем знают, что дождевые черви — лучшие помощники в саду и огороде. Они рыхлят почву, обогащают ее полезными веществами и способствуют лучшему усвоению влаги. Но вот беда — приживаются эти подземные работники далеко не везде. Если почва неподходящая, черви просто не смогут в ней существовать.

Плодородная почва
Фото: Wikipedia by Алексей Грубов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плодородная почва

Какая земля нужна дождевым червям?

Главное условие для комфортной жизни червей — рыхлая и плодородная почва. В плотной, глинистой земле, куда с трудом входит лопата, дождевые черви не приживутся. Такая почва не только мешает их передвижению, но и удерживает слишком много влаги, что неблагоприятно сказывается на их численности.

Оптимальные условия для размножения червей:

  • Чернозем или богатая перегноем земля.
  • Легкие суглинки с высоким содержанием органики.
  • Постоянная влажность, но без застоя воды.

Если создать подходящую среду, популяция червей начнет расти в геометрической прогрессии, а почва станет более плодородной без лишних усилий.

Как привлечь дождевых червей на участок?

  1. Улучшите структуру почвы — добавьте перегной, компост или торф.
  2. Избегайте глубокого перекапывания — это разрушает естественные ходы червей.
  3. Не используйте агрессивные химикаты — пестициды и гербициды уничтожают полезную фауну.
  4. Регулярно мульчируйте почву — листья, трава и сено создадут идеальные условия.
  5. Обеспечьте умеренную влажность — в засушливую погоду рыхлите землю и поливайте.

Если следовать этим рекомендациям, черви сами начнут заселять ваш участок, а земля станет рыхлой и плодородной.

Уточнения

Чернозём (чернозёмные почвы; от рус. чёрная земля; Chernozems) — тёмноокрашенные почвы с мощным гумусовым горизонтом богатым органическим веществом, сформированные в сухом климате степной зоны.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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