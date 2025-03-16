Ошибки при окучивании картофеля, из-за которых урожай мельчает

Картофель считается одним из самых неприхотливых овощей, но чтобы получить действительно щедрый урожай, нужно уделить внимание нескольким важным процедурам. Одна из них — окучивание. Многие дачники игнорируют его, считая ненужной работой, но именно от этой практики во многом зависит количество и качество клубней. Разберемся, как правильно окучивать картофель и когда это делать.
Перед окучиванием грядки необходимо прополоть, чтобы удалить сорняки, которые мешают развитию корнеплодов. Далее с помощью тяпки или мотоблока насыпают холм земли вокруг каждого куста. Высота такого холма должна быть 10-20 см, в зависимости от размеров куста.
Первое окучивание проводят, когда всходы достигают 7-10 см. На этом этапе процедура защищает молодые растения от возможных заморозков и способствует формированию мощной корневой системы.
Второе окучивание выполняют, когда кусты вытягиваются до 20 см — обычно это конец июня. Это стимулирует рост новых столонов, на которых формируются клубни, что напрямую влияет на урожайность.
Некоторые огородники проводят третье и даже четвертое окучивание, если позволяют условия, но ключевые процедуры — именно первые две.
Оптимальное время для окучивания — после дождя или во влажную пасмурную погоду. Земля в этот момент мягкая и легко рыхлится, а растения лучше переносят процедуру.
Если лето засушливое и дождей нет, рекомендуется проводить окучивание после вечернего полива, чтобы избежать пересыхания почвы.
Если выполнять окучивание вовремя, картофель будет активно расти, а урожай порадует размером и количеством клубней.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?