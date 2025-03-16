Ошибки при окучивании картофеля, из-за которых урожай мельчает

2:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Картофель считается одним из самых неприхотливых овощей, но чтобы получить действительно щедрый урожай, нужно уделить внимание нескольким важным процедурам. Одна из них — окучивание. Многие дачники игнорируют его, считая ненужной работой, но именно от этой практики во многом зависит количество и качество клубней. Разберемся, как правильно окучивать картофель и когда это делать.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Картошка, картофель

Как правильно окучивать картофель?

Перед окучиванием грядки необходимо прополоть, чтобы удалить сорняки, которые мешают развитию корнеплодов. Далее с помощью тяпки или мотоблока насыпают холм земли вокруг каждого куста. Высота такого холма должна быть 10-20 см, в зависимости от размеров куста.

Первое окучивание проводят, когда всходы достигают 7-10 см. На этом этапе процедура защищает молодые растения от возможных заморозков и способствует формированию мощной корневой системы.

Второе окучивание выполняют, когда кусты вытягиваются до 20 см — обычно это конец июня. Это стимулирует рост новых столонов, на которых формируются клубни, что напрямую влияет на урожайность.

Некоторые огородники проводят третье и даже четвертое окучивание, если позволяют условия, но ключевые процедуры — именно первые две.

Когда лучше окучивать картофель?

Оптимальное время для окучивания — после дождя или во влажную пасмурную погоду. Земля в этот момент мягкая и легко рыхлится, а растения лучше переносят процедуру.

Если лето засушливое и дождей нет, рекомендуется проводить окучивание после вечернего полива, чтобы избежать пересыхания почвы.

Почему окучивание так важно?

Повышает урожайность - новые корневые отростки образуют больше клубней. Защищает от перегрева - земляной холм предохраняет клубни от перегрева под палящим солнцем. Снижает риск заболеваний - улучшает циркуляцию воздуха и снижает вероятность гниения. Удерживает влагу - рыхлая почва лучше сохраняет воду после полива. Облегчает борьбу с сорняками - приподнятая земля подавляет рост ненужных растений.

Если выполнять окучивание вовремя, картофель будет активно расти, а урожай порадует размером и количеством клубней.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

