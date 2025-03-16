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Ошибки при окучивании картофеля, из-за которых урожай мельчает

2:32
Садоводство

Картофель считается одним из самых неприхотливых овощей, но чтобы получить действительно щедрый урожай, нужно уделить внимание нескольким важным процедурам. Одна из них — окучивание. Многие дачники игнорируют его, считая ненужной работой, но именно от этой практики во многом зависит количество и качество клубней. Разберемся, как правильно окучивать картофель и когда это делать.

Картошка, картофель
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Картошка, картофель

Как правильно окучивать картофель?

Перед окучиванием грядки необходимо прополоть, чтобы удалить сорняки, которые мешают развитию корнеплодов. Далее с помощью тяпки или мотоблока насыпают холм земли вокруг каждого куста. Высота такого холма должна быть 10-20 см, в зависимости от размеров куста.

Первое окучивание проводят, когда всходы достигают 7-10 см. На этом этапе процедура защищает молодые растения от возможных заморозков и способствует формированию мощной корневой системы.

Второе окучивание выполняют, когда кусты вытягиваются до 20 см — обычно это конец июня. Это стимулирует рост новых столонов, на которых формируются клубни, что напрямую влияет на урожайность.

Некоторые огородники проводят третье и даже четвертое окучивание, если позволяют условия, но ключевые процедуры — именно первые две.

Когда лучше окучивать картофель?

Оптимальное время для окучивания — после дождя или во влажную пасмурную погоду. Земля в этот момент мягкая и легко рыхлится, а растения лучше переносят процедуру.

Если лето засушливое и дождей нет, рекомендуется проводить окучивание после вечернего полива, чтобы избежать пересыхания почвы.

Почему окучивание так важно?

  1. Повышает урожайность - новые корневые отростки образуют больше клубней.
  2. Защищает от перегрева - земляной холм предохраняет клубни от перегрева под палящим солнцем.
  3. Снижает риск заболеваний - улучшает циркуляцию воздуха и снижает вероятность гниения.
  4. Удерживает влагу - рыхлая почва лучше сохраняет воду после полива.
  5. Облегчает борьбу с сорняками - приподнятая земля подавляет рост ненужных растений.

Если выполнять окучивание вовремя, картофель будет активно расти, а урожай порадует размером и количеством клубней.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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