Как спасти умирающую драцену — экстренные меры

Драцена — одно из самых эффектных комнатных растений, которое ценят за экзотический вид и неприхотливость. Однако ошибки в уходе могут привести к потере декоративности, а иногда и к полному увяданию. Разбираем основные причины, почему драцена сохнет, и рассказываем, как можно спасти растение.
Естественный цикл жизни листьев драцены — около 2 лет. Постепенное усыхание и опадение нижних листьев — нормальный процесс. Но если массово сохнут зеленые листья, появляются пятна, теряется упругость ствола — пора действовать.
Драцена любит яркий, но рассеянный свет. Если растение стоит под прямыми солнечными лучами, на листьях появляются сухие пятна — это ожоги. В таком случае лучше поставить его подальше от окна или использовать легкую штору.
Если же листья вытягиваются, становятся однотонными и вялыми, значит, драцене не хватает света. Переставьте горшок ближе к окну или используйте фитолампу.
Одна из самых частых причин засыхания кончиков листьев — недостаток влажности. Особенно это актуально в зимний период, когда работают батареи отопления.
Как исправить:
Полив драцены требует баланса: и недостаток, и избыток влаги вредят растению.
Признаки нехватки воды: листья вянут, кончики сохнут.
Признаки переувлажнения: желтые и мягкие листья, плесень на грунте, подгнивание корней.
Как поливать правильно:
При переувлажнении пересадите драцену в новый горшок с дренажем, удалив гнилые корни.
Драцена любит тепло. Оптимальная температура:
Если растение стоит на сквозняке или в холодном помещении, оно начнет сбрасывать листья, а на краях появятся коричневые пятна. В этом случае переставьте горшок в более теплое место.
Резкие перепады температуры губительны для драцены. Если листья опустились, а затем начали темнеть и сохнуть — растение пострадало от сквозняка.
Как помочь:
Драцена чувствительна как к нехватке, так и к переизбытку подкормок.
Признаки дефицита питательных веществ:
Признаки перекорма:
Как исправить:
Важно! Драцена не переносит избыток кальция, поэтому древесную золу использовать нельзя.
Слишком тесный или, наоборот, слишком большой горшок может стать причиной проблем с ростом.
Признаки:
Как выбрать горшок:
Драцена предпочитает рыхлый, питательный грунт с хорошей воздухопроницаемостью.
Оптимальный состав:
Если почва слишком плотная или в ней застаивается вода, замените ее на более легкий субстрат.
Некоторые грибковые заболевания могут привести к засыханию листьев и гибели растения.
Филлостиктоз — крупные коричневые пятна с желтой каймой. Лечение: "Топаз", "Оксихом".
Альтернариоз — сухие пятна, чернеющие к центру. Лечение: "Фундазол", медьсодержащие фунгициды.
Вирус пятнистого увядания — искривление листьев, коричневые полосы. Лечения нет, растение уничтожают.
Драцена может страдать от насекомых-вредителей, которые питаются ее соками.
Для профилактики раз в полгода обрабатывайте растение инсектицидом.
Если растение не удается спасти, можно попытаться укоренить здоровые черенки.
Как черенковать драцену:
Не используйте черенки с заболевших растений!
Драце́на (лат. Dracāena) — род растений семейства спаржевые, деревья, суккулентные кустарники или, как в основном виды бывшего рода сансевиерия, бесстеблевые вечнозелёные многолетние травянистые растения .
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