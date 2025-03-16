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Как спасти умирающую драцену — экстренные меры

Садоводство

Драцена — одно из самых эффектных комнатных растений, которое ценят за экзотический вид и неприхотливость. Однако ошибки в уходе могут привести к потере декоративности, а иногда и к полному увяданию. Разбираем основные причины, почему драцена сохнет, и рассказываем, как можно спасти растение.

Драцена
Фото: flickr.com by Forest and Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Драцена

Как понять, что драцена в беде?

Естественный цикл жизни листьев драцены — около 2 лет. Постепенное усыхание и опадение нижних листьев — нормальный процесс. Но если массово сохнут зеленые листья, появляются пятна, теряется упругость ствола — пора действовать.

1. Ошибки с освещением

Драцена любит яркий, но рассеянный свет. Если растение стоит под прямыми солнечными лучами, на листьях появляются сухие пятна — это ожоги. В таком случае лучше поставить его подальше от окна или использовать легкую штору.

Если же листья вытягиваются, становятся однотонными и вялыми, значит, драцене не хватает света. Переставьте горшок ближе к окну или используйте фитолампу.

2. Сухой воздух в помещении

Одна из самых частых причин засыхания кончиков листьев — недостаток влажности. Особенно это актуально в зимний период, когда работают батареи отопления.

Как исправить:

  • Регулярно опрыскивайте растение мягкой водой.
  • Поставьте рядом емкость с водой или включите увлажнитель воздуха.
  • Раз в 2 недели устраивайте теплый душ.

3. Неправильный полив

Полив драцены требует баланса: и недостаток, и избыток влаги вредят растению.

Признаки нехватки воды: листья вянут, кончики сохнут.
Признаки переувлажнения: желтые и мягкие листья, плесень на грунте, подгнивание корней.

Как поливать правильно:

  • Летом — как только верхний слой земли просохнет на 2-3 см.
  • Зимой — реже, примерно раз в 2 недели.
  • Используйте только отстоянную воду комнатной температуры.

При переувлажнении пересадите драцену в новый горшок с дренажем, удалив гнилые корни.

4. Несоответствие температурного режима

Драцена любит тепло. Оптимальная температура:

  • Летом: +18…+25°C.
  • Зимой: не ниже +12°C.

Если растение стоит на сквозняке или в холодном помещении, оно начнет сбрасывать листья, а на краях появятся коричневые пятна. В этом случае переставьте горшок в более теплое место.

5. Сквозняки

Резкие перепады температуры губительны для драцены. Если листья опустились, а затем начали темнеть и сохнуть — растение пострадало от сквозняка.

Как помочь:

  • Уберите растение с пути холодных потоков воздуха.
  • Не ставьте горшок на холодный подоконник.

6. Ошибки с удобрениями

Драцена чувствительна как к нехватке, так и к переизбытку подкормок.

Признаки дефицита питательных веществ:

  • Бледные, мелкие или желтые листья.
  • Замедленный рост.

Признаки перекорма:

  • Засыхающие кончики листьев.
  • Коричневые пятна от ожогов удобрениями.

Как исправить:

  • Подкармливать драцену с апреля по сентябрь 2 раза в месяц.
  • Использовать жидкие удобрения для декоративно-лиственных растений.
  • Зимой подкормки прекратить.

Важно! Драцена не переносит избыток кальция, поэтому древесную золу использовать нельзя.

7. Неподходящий горшок

Слишком тесный или, наоборот, слишком большой горшок может стать причиной проблем с ростом.

Признаки:

  • Замедление роста.
  • Ствол наклоняется, упираясь в край емкости.

Как выбрать горшок:

  • Диаметр должен быть на 2-3 см больше корневой системы.
  • Должны быть дренажные отверстия для отвода воды.
  • Для крупных экземпляров лучше выбирать тяжелый и устойчивый горшок.

8. Некачественный грунт

Драцена предпочитает рыхлый, питательный грунт с хорошей воздухопроницаемостью.

Оптимальный состав:

  • Дерновая земля
  • Листовой перегной
  • Крупный песок или перлит

Если почва слишком плотная или в ней застаивается вода, замените ее на более легкий субстрат.

9. Болезни

Некоторые грибковые заболевания могут привести к засыханию листьев и гибели растения.

Филлостиктоз — крупные коричневые пятна с желтой каймой. Лечение: "Топаз", "Оксихом".
Альтернариоз — сухие пятна, чернеющие к центру. Лечение: "Фундазол", медьсодержащие фунгициды.
Вирус пятнистого увядания — искривление листьев, коричневые полосы. Лечения нет, растение уничтожают.

10. Вредители

Драцена может страдать от насекомых-вредителей, которые питаются ее соками.

  • Паутинный клещ — листья покрываются паутиной и светлыми точками. Лечение: "Фитоверм", "Акарин".
  • Мучнистый червец — белый налет, похожий на вату. Лечение: "Актеллик", "Актара".
  • Трипсы — коричневые точки на нижней стороне листьев. Лечение: "Актеллик".

Для профилактики раз в полгода обрабатывайте растение инсектицидом.

Что делать, если драцена продолжает увядать?

Если растение не удается спасти, можно попытаться укоренить здоровые черенки.

Как черенковать драцену:

  • Срезать верхушки побегов длиной 10-30 см.
  • Обработать срез "Корневином".
  • Укоренять в воде или легком грунте.

Не используйте черенки с заболевших растений!

Уточнения

Драце́на (лат. Dracāena) — род растений семейства спаржевые, деревья, суккулентные кустарники или, как в основном виды бывшего рода сансевиерия, бесстеблевые вечнозелёные многолетние травянистые растения .

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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