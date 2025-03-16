Гладиолусы гниют перед посадкой? Эта обработка спасет луковицы

4:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гладиолусы — один из самых популярных садовых цветов, но их успешное выращивание требует правильной подготовки. Если сделать все вовремя и грамотно, растения будут радовать пышным цветением. Разберем основные этапы: когда начинать подготовку, как защитить луковицы от болезней и стоит ли использовать стимуляторы роста.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariluna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Луковицы гладиолусов

Когда готовить гладиолусы к посадке?

Гладиолусы начинают готовить за 2-3 недели до высадки. Важно ориентироваться на погоду: температура почвы должна прогреться до +8…+10°C, а угроза заморозков полностью миновать. Если посадить слишком рано, луковицы могут загнить, а если опоздать — растениям не хватит влаги для активного роста. Для средней полосы России оптимальные сроки посадки — первая половина мая.

Некоторые садоводы рекомендуют доставать луковицы за месяц, но это слишком рано. В тепле они быстро трогаются в рост, выпускают длинные стрелки и корни. В таком случае перед посадкой придется приостанавливать рост, что может негативно сказаться на цветении.

Как подготовить луковицы?

Первый шаг — очистить клубнелуковицы от сухих чешуек. Это поможет:

Пробудить гладиолусы (свет стимулирует рост).

(свет стимулирует рост). Обнаружить повреждения (гнилые или засохшие луковицы выбраковывают).

После очистки посадочный материал сортируют:

Здоровые луковицы - плотные, гладкие, без видимых повреждений.

- плотные, гладкие, без видимых повреждений. С подозрительными пятнами - можно обработать зеленкой или древесным углем, но лучше высаживать отдельно.

Затем гладиолусы сортируют по размеру. Крупные луковицы зацветают раньше, мелкие — с задержкой на 2-3 недели. Чтобы продлить цветение, можно высаживать их вперемешку.

Как защитить гладиолусы от болезней и вредителей?

Главный враг гладиолусов — трипсы. Эти насекомые высасывают соки из листьев, приводя к усыханию и деформации растения. Пораженные луковицы покрываются сетчатым узором и становятся мучнистыми на ощупь. Для защиты перед посадкой луковицы обрабатывают инсектицидом ("Интавир", "Искра", "Актеллик") и промывают водой.

Также гладиолусы подвержены грибковым заболеваниям. Чтобы обеззаразить луковицы, их замачивают на 30-50 минут в:

Растворе марганцовки (дополнительно насыщает калием).

(дополнительно насыщает калием). Фунгицидах ("Фундазол", "Максим", "Фитоспорин").

Перекиси водорода (100 мл 5% раствора на 1 л воды, замачивать на ночь).

Эти меры предотвращают появление гнили и способствуют активному росту.

Стоит ли стимулировать рост гладиолусов?

Если лето короткое или хочется ускорить цветение, можно использовать стимуляторы:

"Эпин", "Циркон" - активируют рост.

- активируют рост. Древесная зола (2 ст. л. на 1 л воды, замачивание на сутки).

Некоторые садоводы проращивают луковицы на влажных опилках, но этот метод спорный. Корни у гладиолусов очень хрупкие, и при пересадке они легко повреждаются. Если посадочный материал начинает пускать корешки, его сразу нужно высаживать в грунт.

Подготовка клубнепочек

Детки гладиолусов — отличный способ обновления сортов. Они защищены плотными чешуйками, которые мешают прорастанию. Перед посадкой их очищают, а затем замачивают в:

Растворе соды (1 ч. л. на 1 л воды).

Настое чеснока (полголовки на 1 л воды).

"Фитоспорине" (20 г на 1 л воды, замачивать на ночь).

Высаживать детки лучше отдельно от взрослых луковиц, чтобы они получали больше света и питательных веществ.

Уточнения

Шпажник или Гладио́лус (лат. Gladíolus) — род многолетних клубнелуковичных растений семейства Ирисовые (Iridaceae).

