Гладиолусы гниют перед посадкой? Эта обработка спасет луковицы

Гладиолусы — один из самых популярных садовых цветов, но их успешное выращивание требует правильной подготовки. Если сделать все вовремя и грамотно, растения будут радовать пышным цветением. Разберем основные этапы: когда начинать подготовку, как защитить луковицы от болезней и стоит ли использовать стимуляторы роста.
Гладиолусы начинают готовить за 2-3 недели до высадки. Важно ориентироваться на погоду: температура почвы должна прогреться до +8…+10°C, а угроза заморозков полностью миновать. Если посадить слишком рано, луковицы могут загнить, а если опоздать — растениям не хватит влаги для активного роста. Для средней полосы России оптимальные сроки посадки — первая половина мая.
Некоторые садоводы рекомендуют доставать луковицы за месяц, но это слишком рано. В тепле они быстро трогаются в рост, выпускают длинные стрелки и корни. В таком случае перед посадкой придется приостанавливать рост, что может негативно сказаться на цветении.
Первый шаг — очистить клубнелуковицы от сухих чешуек. Это поможет:
После очистки посадочный материал сортируют:
Затем гладиолусы сортируют по размеру. Крупные луковицы зацветают раньше, мелкие — с задержкой на 2-3 недели. Чтобы продлить цветение, можно высаживать их вперемешку.
Главный враг гладиолусов — трипсы. Эти насекомые высасывают соки из листьев, приводя к усыханию и деформации растения. Пораженные луковицы покрываются сетчатым узором и становятся мучнистыми на ощупь. Для защиты перед посадкой луковицы обрабатывают инсектицидом ("Интавир", "Искра", "Актеллик") и промывают водой.
Также гладиолусы подвержены грибковым заболеваниям. Чтобы обеззаразить луковицы, их замачивают на 30-50 минут в:
Эти меры предотвращают появление гнили и способствуют активному росту.
Если лето короткое или хочется ускорить цветение, можно использовать стимуляторы:
Некоторые садоводы проращивают луковицы на влажных опилках, но этот метод спорный. Корни у гладиолусов очень хрупкие, и при пересадке они легко повреждаются. Если посадочный материал начинает пускать корешки, его сразу нужно высаживать в грунт.
Детки гладиолусов — отличный способ обновления сортов. Они защищены плотными чешуйками, которые мешают прорастанию. Перед посадкой их очищают, а затем замачивают в:
Высаживать детки лучше отдельно от взрослых луковиц, чтобы они получали больше света и питательных веществ.
Шпажник или Гладио́лус (лат. Gladíolus) — род многолетних клубнелуковичных растений семейства Ирисовые (Iridaceae).
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