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Вода, ткань или торф? Проверяем семена перед посадкой — выберите лучший метод

3:35
Садоводство

Перед посевом важно убедиться, что семена готовы дать дружные всходы. Даже покупной посадочный материал может оказаться некачественным из-за неправильного хранения, а домашние семена с каждым годом теряют свою всхожесть. Проверка поможет выбрать самые сильные экземпляры и точно рассчитать, сколько семян понадобится для посева. Разберем три эффективных способа тестирования.

Семена
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Семена

Метод 1: Проверка с помощью воды

Этот способ основан на плотности семян — тяжелые экземпляры тонут, а пустые и слабые остаются на поверхности. Для теста понадобится вода, солевой раствор или марганцовка.

  • Чистая вода. Опустите семена в стакан с водой, перемешайте и оставьте на 15 минут. Те, что утонут, пригодны к посадке. Всплывшие можно отбраковать.
  • Солевой раствор. Разведите 1 ч. л. соли в стакане воды, поместите семена и подождите 15 минут. Всплывшие выбросьте, утонувшие промойте и просушите.
  • Марганцовка. Разведите 0,5 г в 500 мл воды, замочите семена на 15 минут. Обработанный таким образом материал не только пройдет отбор, но и получит защиту от болезней.

Этот метод не подходит для семян с оболочкой, содержащей питательные вещества, — они могут потерять защитный слой.

Метод 2: Проращивание на влажной ткани

Для этого способа потребуется ткань, бумажные полотенца или марля.

  • Ткань. Смочите хлопковую салфетку, разложите семена, накройте еще одним слоем и уберите в теплое место (+21…+23°С).
  • Бумага. Используйте бумажные полотенца, сложенные в несколько слоев. Увлажните их, разложите семена и накройте полиэтиленом для сохранения влаги.
  • Марля. Сложите ее в несколько слоев, смочите водой и выложите семена. Каждый день проверяйте влажность.

Если через несколько дней появятся ростки, значит, всхожесть хорошая.

Метод 3: Проверка в субстрате

Этот способ наиболее приближен к реальным условиям и подходит для семян, которые вскоре пойдут в грунт.

  • Торф. Насыпьте слой 5 см, увлажните, сделайте бороздки, разложите семена и накройте пленкой. Поддерживайте влажность.
  • Песок. Выложите слой влажного песка 5 см, разложите семена и прикройте еще одним слоем.
  • Опилки. Предварительно обработанные кипятком опилки хорошо подходят для семян огурцов, тыквы, фасоли.

Ожидать всходов можно через 7-14 дней в зависимости от культуры.

Как повысить всхожесть семян?

Если материал долго хранился или имеет плотную оболочку, можно использовать методы стимуляции:

  • Замачивание в стимуляторах роста. Например, в растворе "Циркона" (1 капля на 100 мл воды, 2-4 часа).
  • Обработка перекисью водорода. Семена погружают в 3%-й раствор на 20-40 минут, затем промывают.
  • Контрастное замачивание. Периодическая смена температур помогает пробудить семена.

Эти методы ускорят процесс прорастания и улучшат качество будущих всходов.

Уточнения

Проросток - растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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