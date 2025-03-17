Хотите экзотику, но без нервов? Эти растения не обидятся даже без удобрений

3:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда хочется чего-то нового в саду, самое время обратить внимание на необычные ягодные культуры. Биолог Юлия Кондратенок уверена: в условиях российского климата можно вырастить даже настоящую экзотику — и это не прихоть, а вполне реальность.

Фото: creativecommons.org by USFWS - Pacific Region is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Ирга

Мини-киви на ветке: актинидия

Актинидия — настоящая находка для дачников. В народе её называют "мини-киви" — ягоды действительно напоминают экзотический фрукт по вкусу, но не имеют мохнатой кожуры.

"В первую очередь речь идёт об актинидии. В России можно вырастить как минимум два вида", подчёркивает биолог.

Первый вариант — актинидия коломикта. Это небольшие зелёные плоды, созревающие в августе. Второй — актинидия аргута. Её ягоды крупнее и плотнее, а плодоносит она осенью. При этом выдерживает морозы до -42 °C безо всяких укрытий.

Актинидия отлично переносит болезни и вредителей, любит влагу, но не терпит застой воды. Ещё один нюанс — кошки. Да-да, они просто обожают актинидию. Поэтому придётся защищать саженцы сеткой, особенно в первые годы.

Важный лайфхак: актинидия — лиана, ей нужны опоры. Формировать её лучше весной после распускания листьев или осенью, когда они опадут. А вот срезы в другое время года — риск: сок может вытекать, и растение ослабнет.

Ирга: сладость из-за океана

Ирга — гостья из Северной Америки, которую можно вырастить и у нас. Внешне напоминает черемуху, но на вкус — гораздо слаще. В ней много фруктозы, поэтому ягоды отлично идут как в свежем виде, так и в варенье или сушке.

Есть один нюанс: птицы просто обожают иргу. Без сетки куст рискует остаться без урожая.

"Для выращивания ирги подходит любая почва, включая суглинок. Яма — 60 на 60 сантиметров, прикорневые побеги заглубляйте на 8 см", — уточняет специалист.

Если вы хотите живую изгородь, сажайте кусты через метр, для обычной посадки — через два. Важно: в яму добавьте древесную золу, чтобы почва была плодороднее.

Гуми: серебристый куст и кисло-сладкая ягода

Гуми, он же лох многоцветковый, — это не только ягода, но и настоящее украшение сада. Листья сверху тёмно-зелёные, снизу серебристые, а края — волнистые. Куст будто взъерошен и живёт своей жизнью.

Цветёт мелкими жёлтыми цветами, а в августе начинает плодоносить: на одном кусте одновременно можно увидеть зелёные, жёлтые и красные ягоды. Важно: есть можно только полностью покрасневшие плоды — они кисло-сладкие и насыщенные на вкус.

Зимует гуми под снегом хорошо, но побеги выше уровня снега могут подмерзать. Если зима малоснежная, куст стоит присыпать сухими листьями и укрыть лёгким материалом — например, лутрасилом.

"Важно не пригибать ветки поздней осенью — они ломкие. Лучше сделать это заранее и подстелить лапник или доски", — советует Кондратенок.

Гуми не требует особого ухода: регулярный полив, лёгкое рыхление почвы, редкие подкормки. Через 15 лет можно провести омолаживающую обрезку. И всё - куст может жить и радовать до 25 лет.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

