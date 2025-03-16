Свиной плов, который хочется готовить снова и снова — сочный, ароматный и сытный

Любите плов, но не хотите готовить его с бараниной? Этот рецепт на свинине — настоящий хит! Он получается таким ароматным и сытным, что вся семья будет просить добавку. Главное — правильно выбрать мясо, взять сочную шею или лопатку, и тогда плов получится невероятно вкусным.
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плов
Что понадобится?
Свинина (шея или лопатка) — 600 г
Рис — 400 г
Морковь — 3 шт.
Лук репчатый — 2 головки
Чеснок — 1 головка (не разбирать на зубчики)
Растительное масло — 100 мл
Вода — 700 мл
Зира — 1 ч. л.
Куркума — 0,5 ч. л.
Барбарис — 1 ч. л.
Паприка — 1 ч. л.
Соль и чёрный молотый перец — по вкусу
Как готовить?
Подготовка ингредиентов
Свинину промойте, обсушите и нарежьте средними кусочками.