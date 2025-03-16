Свиной плов, который хочется готовить снова и снова — сочный, ароматный и сытный

2:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Любите плов, но не хотите готовить его с бараниной? Этот рецепт на свинине — настоящий хит! Он получается таким ароматным и сытным, что вся семья будет просить добавку. Главное — правильно выбрать мясо, взять сочную шею или лопатку, и тогда плов получится невероятно вкусным.

Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain плов

Что понадобится?

Свинина (шея или лопатка) — 600 г

Рис — 400 г

Морковь — 3 шт.

Лук репчатый — 2 головки

Чеснок — 1 головка (не разбирать на зубчики)

Растительное масло — 100 мл

Вода — 700 мл

Зира — 1 ч. л.

Куркума — 0,5 ч. л.

Барбарис — 1 ч. л.

Паприка — 1 ч. л.

Соль и чёрный молотый перец — по вкусу

Как готовить?

Подготовка ингредиентов

Свинину промойте, обсушите и нарежьте средними кусочками.

Лук нарежьте полукольцами, морковь — тонкой соломкой.

Чеснок оставьте целым, не разбирая.

Рис промойте несколько раз до прозрачной воды.

Обжарка мяса и овощей

Разогрейте масло в казане или глубокой сковороде. Когда оно начнёт слегка дымиться, выложите свинину. Обжаривайте 7-10 минут до золотистой корочки.

Добавьте соль и перец, затем всыпьте лук и жарьте до золотистого оттенка.

Выложите морковь, перемешайте и тушите ещё 5 минут.

Добавление специй и риса

Добавьте зиру, куркуму, паприку и барбарис. Хорошо перемешайте, чтобы раскрыть ароматы.

Выложите рис ровным слоем сверху мяса и овощей, но не перемешивайте.

В центр вдавите головку чеснока.

Варка плова

Аккуратно влейте горячую воду (она должна покрыть рис примерно на 1,5 см).

Готовьте на среднем огне 15-20 минут, пока вода полностью не впитается.

Затем накройте крышкой, уменьшите огонь до минимума и оставьте на 10 минут.

Финальный штрих

Снимите с огня, дайте настояться ещё 10 минут.

Осторожно перемешайте, достаньте чеснок и подавайте горячим.

По желанию добавьте свежую зелень.

Этот плов получается невероятно ароматным, насыщенным и сочным. Попробуйте — и вам точно понравится!

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

