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Свиной плов, который хочется готовить снова и снова — сочный, ароматный и сытный

2:31
Садоводство

Любите плов, но не хотите готовить его с бараниной? Этот рецепт на свинине — настоящий хит! Он получается таким ароматным и сытным, что вся семья будет просить добавку. Главное — правильно выбрать мясо, взять сочную шею или лопатку, и тогда плов получится невероятно вкусным.

плов
Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
плов

Что понадобится?

  • Свинина (шея или лопатка) — 600 г
  • Рис — 400 г
  • Морковь — 3 шт.
  • Лук репчатый — 2 головки
  • Чеснок — 1 головка (не разбирать на зубчики)
  • Растительное масло — 100 мл
  • Вода — 700 мл
  • Зира — 1 ч. л.
  • Куркума — 0,5 ч. л.
  • Барбарис — 1 ч. л.
  • Паприка — 1 ч. л.
  • Соль и чёрный молотый перец — по вкусу

Как готовить?

Подготовка ингредиентов

  • Свинину промойте, обсушите и нарежьте средними кусочками.
  • Лук нарежьте полукольцами, морковь — тонкой соломкой.
  • Чеснок оставьте целым, не разбирая.
  • Рис промойте несколько раз до прозрачной воды.

Обжарка мяса и овощей

  • Разогрейте масло в казане или глубокой сковороде. Когда оно начнёт слегка дымиться, выложите свинину. Обжаривайте 7-10 минут до золотистой корочки.
  • Добавьте соль и перец, затем всыпьте лук и жарьте до золотистого оттенка.
  • Выложите морковь, перемешайте и тушите ещё 5 минут.

Добавление специй и риса

  • Добавьте зиру, куркуму, паприку и барбарис. Хорошо перемешайте, чтобы раскрыть ароматы.
  • Выложите рис ровным слоем сверху мяса и овощей, но не перемешивайте.
  • В центр вдавите головку чеснока.

Варка плова

  • Аккуратно влейте горячую воду (она должна покрыть рис примерно на 1,5 см).
  • Готовьте на среднем огне 15-20 минут, пока вода полностью не впитается.
  • Затем накройте крышкой, уменьшите огонь до минимума и оставьте на 10 минут.

Финальный штрих

  • Снимите с огня, дайте настояться ещё 10 минут.
  • Осторожно перемешайте, достаньте чеснок и подавайте горячим.
  • По желанию добавьте свежую зелень.

Этот плов получается невероятно ароматным, насыщенным и сочным. Попробуйте — и вам точно понравится!

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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