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Как вырастить магнолию на даче и не пожалеть — совет, который вас удивит

Садоводство

Когда речь заходит о магнолиях, большинство из нас представляет себе теплые края и южные пейзажи. Но, как оказалось, есть вид, который прекрасно чувствует себя и в более суровом климате средней полосы. Педагог-организатор Центра экологического образования Московского дворца пионеров Ольга Шимкович, которая ухаживает за растениями в Ботаническом саду, поделилась своим опытом:

Магнолия
Фото: commons.wikimedia.org by Moonik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Магнолия

"Магнолии вполне хорошо растут в нашей полосе, их можно выращивать на дачном участке. Я бы посоветовала магнолию звёздчатую (Magnolia stellata).
Она невысокая, не требует каких-то особых условий, и цветоводам-новичкам вполне легко справиться с ней", — объясняет специалист.

Нежная, но не капризная

Магнолия звёздчатая — это раскидистый кустарник, который вырастает максимум до трёх метров в высоту. Несмотря на хрупкий вид, растение неплохо переносит морозы, а во время цветения радует крупными ароматными бутонами, которые словно освещают весь участок.

Условия для роста

Чтобы магнолия чувствовала себя комфортно и радовала глаз, важно правильно выбрать место посадки. Растение предпочитает солнечные участки и не любит конкуренции с агрессивными сорняками — особенно в приствольном круге, который лучше держать чистым.

Как правильно посадить

Лучшее время для посадки — весна, а именно апрель. Перед тем как опустить саженец в землю, нужно подготовить яму и создать правильный "бутерброд" из слоёв:

  • на дно — дренаж (примерно 15 см),
  • сверху — слой песка (10 см),
  • затем — органическое удобрение, например, свежий навоз (15 см),
  • и снова песок (ещё 15 см).

Грунт стоит подготовить заранее, смешав торф, песок и садовую плодородную землю в соотношении 2:0,5:1. Такая основа поможет растению хорошо укорениться и быстро пойти в рост.

Уточнения

Магно́лия (лат. Magnolia) — род цветковых растений семейства Магнолиевые (Magnoliaceae), содержащий около 240 видов.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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