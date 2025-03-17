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Яркие акценты на вашем участке: лилия Претти Вумен — цветок, который привлекает всех

2:07
Садоводство

Лилия Претти Вумен (Pretty Woman) — это сорт ОТ-гибрида, который впечатляет своей красотой и уникальностью. Цветки этого сорта крупные, с яркими, насыщенными оттенками, что делает их настоящим украшением любого сада. Лепестки могут быть как однотонными, так и украшены контрастными полосами, что придаёт цветкам дополнительную выразительность.

Лилия
Фото: commons.wikimedia.org by Andy Mabbett, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лилия

Размер и период цветения

Высота растения может достигать 1,2 метра, благодаря чему оно выделяется на фоне других цветов. Цветение начинается в середине лета и продолжается до конца августа, в зависимости от климатических условий региона. Лилия Претти Вумен не только радует глаз, но и привлекает внимание своим приятным ароматом, который манит не только людей, но и насекомых-опылителей.

Условия для успешного выращивания

Для успешного роста этого сорта важно учесть несколько нюансов. Лилия Претти Вумен предпочитает солнечные участки с хорошо дренированной почвой. Луковицы рекомендуется сажать на глубину 15-20 см. Также важно обеспечить регулярный полив, особенно в период цветения, и не забывать о внесении удобрений для поддержания здоровья растения.

Зимовка и морозостойкость

Лилия Претти Вумен отличается хорошей морозостойкостью, что позволяет ей зимовать в умеренных климатических зонах. Однако в суровые зимы рекомендуется укрывать луковицы, чтобы защитить их от сильных морозов. Это поможет растениям пережить холодные месяцы и гарантирует их красивое цветение в следующем сезоне.

Почему стоит выбрать этот сорт

Лилия Претти Вумен — это идеальный выбор для тех, кто хочет добавить яркие акценты в свой сад. Она будет радовать глаз на протяжении всего лета, а благодаря морозостойкости и относительно лёгкому уходу, это растение станет настоящим украшением вашего участка.

Уточнения

Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae). 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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