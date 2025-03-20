Гриб, который пугает бабушек, но лечит суставы: правда о мухоморе

2:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ярко-красная шляпка с белыми точками, как из сказки — именно так большинство из нас представляют мухомор. И действительно, мухомор красный (Amanita muscaria) — самый узнаваемый представитель этого рода. Но за его эффектным видом скрывается целый арсенал токсинов и неожиданных свойств.

Фото: flickr.com by Bernard Spragg, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мухоморы

Гриб, который пугает и лечит

Мухомор содержит мусцимол и иботеновую кислоту — вещества с токсическим и психоактивным действием. Большинство видов мухоморов — несъедобны или смертельно ядовиты. Среди самых опасных — бледная поганка и мухомор вонючий, которые легко спутать с обычными съедобными грибами.

А вот мухомор красный, хоть и токсичен, в некоторых случаях используют в народной медицине. Его применяют при:

кожных новообразованиях,

трудно заживающих ранах,

язвах и пролежнях,

болях в суставах,

варикозе.

Пантерный и красный — не перепутай

Пантерный мухомор часто принимают за красный. Но отличить их можно — шляпка пантерного тусклая, без "мультяшной" яркости. Диаметр около 10 см, покрыта белыми пятнами. Поверхность у него слизистая — но это заметно только в сырую погоду.

А можно ли его есть

Вопрос, который волнует многих. Теоретически — да, но с оговорками. При правильной термообработке большая часть токсинов и галлюциногенов исчезает.

Однако важно помнить: в пищу мухомор употреблять можно только после специальной обработки и только с полным пониманием риска. Это не шампиньон.

Микродозинг мухоморов: тренд или опасная мода

В последние годы мухоморы стали популярны среди сторонников микродозинга. Некоторые утверждают, что в малых дозах они помогают улучшить настроение, повысить концентрацию и даже бороться с депрессией. Но научных подтверждений пока мало, а риски — вполне реальны.

"Употребление мухоморов в сыром виде категорически не рекомендуется из-за их токсичности… Даже при использовании в медицинских целях важно строго соблюдать дозировку и консультироваться ", — утверждают специалисты.

Уточнения

Мухомо́р (лат. Amaníta) — род микоризообразующих пластинчатых грибов семейства аманитовые (Amanitaceae). В некоторых системах этот род относят к семейству плютеевые (Pluteaceae).

